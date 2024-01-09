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«За большие деньги его отпустят». Овчинников не исключает уход Кассьерры из «Зенита» в ближайшие дни

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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников уверен, что «Зенит» может отпустить лучшего бомбардира первой части сезона Матео Кассьерру.

Игроком интересуется клуб из Саудовской Аравии.

«Думаю, за большие деньги его отпустят. Просто за деньги - нет. Конечно, сразу потребуется покупать нового нападающего. Они наверняка давно смотрят рынок, и кандидаты тоже есть. Это в принципе правильная политика, когда заранее ищешь замену любому футболисту.

Другой момент, что продав игрока, важно не потерять чемпионство. Но если они понимают и знают, кем заменить, то почему бы и нет?» - заявил Овчинников.

Напомним, что Кассьерра этом сезоне отметился 15 голами и 5 результативными передачами в 22 играх.

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1 комментарий
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А при чём здесь бывший тренер нижегородского «Локомотива»?
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