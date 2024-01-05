Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат вернулся в международный футбол. Теперь он возглавляет сборную Кюрасао (самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы).

Дик уже работал с национальными командами Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и России. Сейчас новый вызов – вывести команду на квалификацию к ЧМ-2026. Интересно, что не так давно эту сборную тренировал Гус Хиддинк.

Напомним, что 76-летний голландский специалист возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, а сборную России с 2010 по 2012й.