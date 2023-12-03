«Я извинился, действительно неправ»: Пиняев высказался о своем нарушении на Клаудиньо

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что извинился перед полузащитником «Зенита» Клаудиньо за грубое нарушение.

3 декабря «Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча на «РЖД-Арене» завершилась со счетом 3:1.

«Я действительно неправ. И уже извинился через Сашу Коваленко. Я не хотел так нарушить. Я хотел попасть по мячу. Но получилось некрасиво», - приводит слова Пиняева корреспондент «Спорт День За Днем» Матвей Макаренко.

На 63 минуте матча Пиняев грубо сыграл в подкате против Клаудиньо и попал бразильцу новой в колено. Главный арбитр встречи Алексей Сухой решил не удалять игрока «железнодорожников», показав ему желтую карточку.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл 24 матча, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи.

После 17 туров «Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 28 очками. «Зенит» расположился на второй строчке (33 очка).

Источник