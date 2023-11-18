«Отмечу Кордобу, еще могу выделить Сергеева. Соболев – не мое»: Павел Погребняк высказался о нападающих РПЛ

Бывший нападающий «Спартака», «Зенита» и «Штуттгарта» Павел Погребняк рассказал, кого из нападающих нынешнего сезона РПЛ мог бы отметить.

«Отмечу Кордобу. В последних играх мне также нравится Аппаев, хоть он и возрастной игрок. Он большой и техничный. Некоторые могут сказать, что я не разбираюсь в футболе, но мне он нравится! Еще могу выделить Сергеева. Он человек касания, игрок штрафной, результативный форвард. Я ему симпатизирую. Соболев – не мое», - приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

Кордоба выступает в чемпионате России с 2021 года. В нынешнем сезоне колумбиец сыграл 20 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 голевых передачи. После 16 туров занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ (8 голов), на первом месте расположился Матео Кассьерра (12 голов).

Нападающий «Факела» Хызыр Аппаев провел 18 матчей в сезоне-2023/2024 и отдал 2 голевых передачи. Сергеев в 21 игре забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи.

Соболев сыграл за «Спартак» 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

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