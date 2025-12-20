2 мин.

📸🎥 Алип – Цой, Мостовой – Кинчев. Игроки «Зенита» примерили образы легенд ленинградского рока

В марте 2026-го Ленинградский рок-клуб отпразднует 45-летие со дня основания. «Зенит» чествует петербургскую культуру, свой традиционный календарь на новый год «сине-бело-голубые» решили посвятить культовым музыкантам города.

Подопечные Сергея Семака примерили на себя образы легенд ленинградской рок-сцены, получившиеся фотографии отправятся в клубный календарь. «Зенит» поделился процессом съемки футболистов. 

«Сине-бело-голубые» в соцсетях и на официальном сайте показали пару страничек календаря. Что сказать? Полный рок-н-ролл.

Откроет год Нуралы Алип в образе Виктора Цоя – лидера «Кино».

Густаво Науменко отвечает за февраль. Услышим от бразильца «Песню простого человека»?

Джентльмену года подошел прикид Кинчева.

Для погружения Лусиано в роль участника группы «АукцЫон» подготовили оригинальный пиджак Олега Гаркуши. 

А за панков в «Зените» отвечают вратари. 

Не хватило лишь образа Владимира Рекшана из культового коллектива «Санкт-Петербурга». Календарь уже поступил в продажу, один экземпляр обойдется в 599 рублей.  

Как вам задумка и ее реализация?

