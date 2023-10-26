Руслан Нигматуллин объяснил, почему считает Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о лучшем российском тренер.

«Можно ли назвать Ивича лучшим тренером РПЛ? Его работа заслуживает большого уважения, он уже показал себя квалифицированным тренером, но цыплят по осени считают, а точнее по окончании чемпионата. Пока действующий чемпион – «Зенит», а значит лучший тренер у них», - приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Сегодня, 11 ноября, «Зенит» сыграет против «Краснодара» в матче 15 тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2025 года. Владимир Ивич работает в «Краснодаре» с начала 2023 года. Контракт сербского тренера истекает через год.

После 14 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ 31 баллами. «Зенит» на второй строчке, у сине-бело-голубых 29 баллов.

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