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🚀🔥 «Отправил русскую ракету». Кузяев забил первый мяч за «Гавр» - французские фанаты в восторге

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Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев открыл счет своим голам во французской Лиге 1.

Россиянин отличился на 52-й минуте матча с «Брестом», забив ударом с линии штрафной площади.

Французы оценили дебютный мяч россиянина.

💭 «Наш любимый русский».

💭 «Невероятно».

💭 «Просто босс».

💭 «Перспективный игрок».

💭 «Лучше, чем Малиновский».

💭 «Он отправил русскую ракету».

Матч закончился поражением «Гавра» со счетом 1:2.

4 комментария

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Как дела на заводе
💭 «Он отправил русскую ракету»

Получается, русские ракеты и не думают заканчиваться?)))
+13
-4
+9
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Тиджани Бабангида
Гол просто шикарнейший. У Далера еще момент был. Жаль,что «Гавр» проиграл.
+2
0
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Руслан Магамуров
блог-дно!
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