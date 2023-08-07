🚀🔥 «Отправил русскую ракету». Кузяев забил первый мяч за «Гавр» - французские фанаты в восторге
Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев открыл счет своим голам во французской Лиге 1.
Россиянин отличился на 52-й минуте матча с «Брестом», забив ударом с линии штрафной площади.
Французы оценили дебютный мяч россиянина.
💭 «Наш любимый русский».
💭 «Невероятно».
💭 «Просто босс».
💭 «Перспективный игрок».
💭 «Лучше, чем Малиновский».
💭 «Он отправил русскую ракету».
Матч закончился поражением «Гавра» со счетом 1:2.
Получается, русские ракеты и не думают заканчиваться?)))