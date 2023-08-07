Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев открыл счет своим голам во французской Лиге 1.

Россиянин отличился на 52-й минуте матча с «Брестом», забив ударом с линии штрафной площади.

Французы оценили дебютный мяч россиянина.

💭 «Наш любимый русский».

💭 «Невероятно».

💭 «Просто босс».

💭 «Перспективный игрок».

💭 «Лучше, чем Малиновский».

💭 «Он отправил русскую ракету».

Матч закончился поражением «Гавра» со счетом 1:2.