Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром Юдаевым заявил, что петербургский клуб постарается найти замену нападающему Малкому, который перешел в «Аль-Хиляль».

На прошлой неделе, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что продажа 26-летнего бразильца принесла 60 млн евро.

– Как я понимаю, «Зенит» пытается кого-то сейчас еще приобрести, потому что у них появились свободные деньги на покупку. Я думаю, что «Зенит» будет приобретать хороших игроков для того, чтобы может быть в дальнейшем перепродать и что-то заработать. Сложно судить насколько это целесообразно в данных условиях. Если все бразильцы покинут «Зенит», то такого доминанта, каким он был в предыдущее годы, не будет. Лично для меня было бы здорово, если бы появились новые перспективные российские мальчишки, но, наверное, «Зенит» пойдет другим путем, – считает Дмитрий Баранник.

– Бакаев сможет закрыть позицию Малкома? – Он может быть 11-м вместо Малкома. Это точно. Пока Бакаев никак не убедил. Он был очень перспективным игроком, переходя в «Зенит», но пока он свой потенциал не раскрыл. Тут будет во многом зависеть от него и вообще есть ли у него такой потенциал, чтобы заменить Малкома.

– С учетом ухода Малкома и Вендела «Зенит» остается главным претендентом на золото? – Несомненно. Здесь складываются разные мнения о Малкоме. Если брать Халка и Малкома, то Малком не был настолько весовым для «Зенита» все эти годы, как Халк. Если придет достойная замена, пусть даже не уровня Малкома, то «Зенит» останется в топе турнирной таблицы.

Источник