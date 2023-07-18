Экс-полузащитник и капитан петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал трансфер Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Вчера, 23 июля, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил переход 26-летнего бразильца в саудовский клуб за 60 миллионов евро.

«60 миллионов евро – очень солидные деньги. «Зенит» неплохо заработает. Конечно, бразилец был лидером команды на протяжении нескольких лет. Думаю, что «Зенит» не испытает серьезных проблем после ухода Малкома. У клуба будет возможность найти ему замену», – цитирует Данни «Чемпионат».

В минувшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ. На счету бразильца 23 голов и 7 ассистов в 23 встречах чемпионата России.

В конце февраля полузащитник совместно с экс-одноклубником Клаудиньо получил российский паспорт.

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