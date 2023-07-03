Известный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги Кубка PARI Премьер, в котором «Зенит» принял у себя на поле «Нефтчи» (3:1), «Црвену Звезда» (1:2) и «Фенербахче» (0:0, пен. – 4:3).

«Полезно было сыграть именно с командами уровня Лиги чемпионов? Конечно, полезно, чтобы игроки «Зенита» поняли, что они еще много чего не умеют. Особенно молодые. Ребята из «Фенера» и «Црвены Звезды» по индивидуальным возможностям типа рывка с места, закрытия мяча корпусом, прессинга, борьбы за мяч выигрывали у многих зенитовцев. Как говорится, поставили на место. И это очень полезно», – приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Сегодня, 10 июля, в заключительном товарищеском матче перед возобновлением сезона «Зенит» одержал победу над петербуржским «Динамо». Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:0.

15 июля «Зениту» предстоит сыграть против ЦСКА в борьбе за Olimpbet Суперкубок России-2023. Встреча состоится в Казани на «Ак Барс Арене». Начало матча – 17:00 по московскому времени.

Чемпионат России стартует для «Зенита» 22 июля. Команда Сергея Семака сыграет на выезде с нижегородским клубом «Пари НН». Начало встречи – 15:15 по московскому времени.

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