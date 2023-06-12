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«Я выплакал 37 ведер»: Ду Кейрос признался, что ему тяжело переходит из «Коринтианса» в «Зенит»

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Эдуардо Кейрос
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос направил в бразильский «Коринтианс» прощальное письмо, в котором рассказал о том, как трудно игроку дался процесс перехода в петербургский клуб.

«Не думаю, что когда-либо я чувствовал себя так же. Я слушаю музыку, смотрю фильмы, играю в игры на мобильнике, катаюсь в одиночестве на американских горках, гуляю… Если бы вы могли посчитать, сколько я выплакал в последние дни, то это примерно 37 вёдер, тех самых, которые мы ставили дома под водосточные желоба», – сказано в письме.

Ранее игрок заявил, что принял решение о переходе в «Зенит» после того, как увидел цифры в контракте. Он решил, что это «будет лучше для него и его семьи, даст ему стабильность».

В январе 2023 года сине-бело-голубые обменяли Юри Алберто на Роберта Ренана и Ду Кейроса, сохранив при этом 50% прав на нападающего. Кроме того, петербургский клуб получил приоритетное право на выкуп полузащитника Педро.

Контракт Ду Кейроса с «Зенитом» рассчитан на 5 лет. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 6 млн евро. Игрок присоединится к клубу этим летом.

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1 комментарий

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Faust Doc
Богатые тоже плачут.
Гы гы гы
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