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Дмитрий Сенников считает, что нехватка практики в «Зените» не помешает Бакаеву в «Локомотиве»

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в московский клуб. По информации «РБ Спорт», «железнодорожники» готовы рассмотреть вариант полноценного трансфера, так и аренды. 

Бакаев перешел в «Зенит» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербуржцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

– Это хороший и перспективный футболист. Просто этот год в «Зените» не получился, потому что конкуренция была высокая и ему не дали возможность проявить свои качества. В целом, если у него будет игровая практика, любой клуб может рассчитывать на то, что он принесет пользу.

– Отсутствие игровой практики в прошедшем сезоне по помешает? – Я не думаю, если у него в «Локомотиве» будет практика. Обычно футболисты, которые мало играют и переходят в другие клубы, очень хорошо себя проявляют. Так происходит в «Ростове», например Сильянов, который в «Локомотиве» не играл, а в «Ростове» заиграл. Дзюба в свое время успешно играл в «Томи», «Арсенале», «Ростове». Много таких примеров. Если ты идешь в другой клуб, то тебе важно, чтобы была игровая практика. Только через игры ты можешь набрать оптимальную форму. А если Бакаев и в «Локомотиве» не выдержит конкуренции и будет на скамейке запасных, тогда ничего не покажет.

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2 комментария

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Доктор Верховцев
Адамова прихвати! И Алипа.
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Владимир Бегляков
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Пошел по рукам как дзюпа
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