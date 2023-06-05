Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможным подписании российского полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. «Кузяев – единственный российский футболист, которого я бы хотел видеть в «Ференцвароше». Далер – умный парень, с ним не надо 100 раз разговаривать. Он и любой другой футболист должен свое решение принимать, надо один раз доходчиво объяснить, положить на стол не цифры, а перспективы, и оставить человека в покое», – приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

До работы в «Ференцвароше» Черчесов с 2016 по 2021 год занимал пост главного тренера сборной России. Под его руководством национальная команда на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила сборной Хорватии. Кузяев при нем регулярно получал вызов в сборную. В летнее трансферное окно Кузяев может покинуть «Зенит» на правах свободного агента. Контракт хавбека с петербургским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

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