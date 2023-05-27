Агент Чистякова рассказал об интересе к защитнику от клубов РПЛ
Футбольный агент Андрей Талаев высказался о будущем защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчет будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остается в команде. Но интерес от клубов РПЛ к нему есть», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».
Чистяков перешел в «Зенит» из «Ростова» в июле 2021 года за 3,25 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне 29-летний Чистяков принял участие в 21 матче «Зенита» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету центрального защитника две желтые карточки.
После 29 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место с 67 очками. Ближайший преследователь ЦСКА имеет в своем активе 55 очков.
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