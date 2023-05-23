Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном назначении бывшего полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина на должность генерального директора.

«Ему не надо быть генеральным директором «Зенита». Он должен руководить спортивным отделом, чем он сейчас и занимается. Генеральный директор — это человек, который подписывает контракты, разговаривает с людьми. А Аршавин очень субъективен», – приводит слова Орлова Sport24. Аршавину 41 год. Сейчас экс-футболист работает в питерском «Зените» на должности заместителя генерального директора. С 2022 по 2012 годы входил в состав сборной России. Ранее стало известно , что в число студентов Академии РФС на получение тренерской лицензии попали Андрей Аршавин и Владимир Быстров.

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