Все о Зените
Блог

Данни рассказал, кого из бразильцев «Зенита» считает самым сильным

Вендел Вендел
Клаудиньо Клаудиньо
Клубы Клубы
Малком Малком
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Данни Данни
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал выступления Клаудиньо в РПЛ в составе питерской команды. Экс-футболист считает 26-летнего нападающего лучшим бразильским игроком сине-бело-голубых.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В феврале футболист получил российское гражданство. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

«Мне очень нравятся Клаудиньо и Малком, но мы не можем не упомянуть Вендела, который провел очень хороший сезон! Трудно выбрать, потому что есть три игрока с разными характеристиками, но то, как играет Клаудиньо, мне нравится больше всего», – приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

На данный момент в составе «Зенита» выступают семь бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел, нападающие Клаудиньо и Малком. Последний – тоже в феврале получил гражданство РФ.

В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо сыграл в 21 матче. В них он отметился 4 голами и 8 голевыми передачами.

Портал Transfermakt оценивает Клаудиньо в 18 млн евро.

Источник

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Малком и Клаудиньо — полузащитники. Нападающие — Кассьера и Сергеев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Акимов
Зенит - это российский Шахтер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий-Владимирович Шишмарев
Ответ Доктор Верховцев
Малком и Клаудиньо — полузащитники. Нападающие — Кассьера и Сергеев.
По специфике- полузащитники, фактически- форварды...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий