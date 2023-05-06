Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал выступления Клаудиньо в РПЛ в составе питерской команды. Экс-футболист считает 26-летнего нападающего лучшим бразильским игроком сине-бело-голубых.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из «Ред Булл Брагантино». В феврале футболист получил российское гражданство. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

«Мне очень нравятся Клаудиньо и Малком, но мы не можем не упомянуть Вендела, который провел очень хороший сезон! Трудно выбрать, потому что есть три игрока с разными характеристиками, но то, как играет Клаудиньо, мне нравится больше всего», – приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

На данный момент в составе «Зенита» выступают семь бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел, нападающие Клаудиньо и Малком. Последний – тоже в феврале получил гражданство РФ.

В текущем сезоне РПЛ Клаудиньо сыграл в 21 матче. В них он отметился 4 голами и 8 голевыми передачами.

Портал Transfermakt оценивает Клаудиньо в 18 млн евро.

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