Агент Малкома Фернандо Гарсия сообщил, что российское гражданство не помешает футболисту перейти в клуб из Европы. Вингер «Зенита» оформил дубль в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

«Малкомом интересуется несколько клубов. Пока мы ждем чемпионства «Зенита» в этом году. Дальше будем думать. Получение российского гражданства - это дань уважения стране. Оно не помешает игроку перейти в клуб из Европы», — приводит слова Гарсии телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила 40 млн. евро (по данным Transfermarkt). Контракт был подписан на пять лет. Сейчас Transfermarkt оценивает бразильца в 27 млн.евро.

В нынешнем чемпионате России Малком провел 24 матча, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач. Вингер лидирует в гонке бомбардиров в текущем сезоне. На втором месте идет Квински Промес из «Спартака» с 16-ю голами.

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