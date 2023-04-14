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Дмитрий Баранник назвал условия, при которых Малком и Клаудиньо решат выступать за сборную России

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Бывший полузащитник «Зенит» Дмитрий Баранник в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владиславом Юдиным высказался о ситуации с возможным отказом от игры за сборную России иностранцев, получивших паспорт РФ.

Сегодня, 22 апреля, полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо заявил, что он не собирается выступать за российский национальный коллектив. 26-летний игрок вместе со своим соотечественником из «Зенита» Малкомом получили гражданство РФ в конце февраля.  

– Можно ли сказать, что иностранные футболисты, отказывающиеся от игры за сборную, зря получали гражданство РФ? – Это риторический вопрос. Какая-то у них была причина получать гражданство? Они его получили, а для чего? По-моему, они (Клаудиньо и Малком – «Спорт День за Днем») сразу говорили, что не собираются за сборную России играть. Ни разу не слышал, что они получали паспорт, чтобы играть за нашу национальную команду. 

– Говорят, что возможной причиной получения гражданства иностранцами стали налоги. – Я не налоговый инспектор. Тут гадать можно сколько угодно. Но какая-то причина была. Наверное лучше спросить Клаудиньо и Малкома, почему они получили российское гражданство.

– Малком и Клаудиньо по правилам ФИФА смогут играть за сборную России только спустя один и два года. Способны ли они со временем изменить свое мнение? – Если сборная России будет играть с лучшими командами мира и Европы, то, наверное, такой вариант не исключен. На сегодняшний момент играть особо не с кем, имею ввиду в плане развития. Для чего им тогда сборная России? Конечно, они будут смотреть в другую сторону. Пока они не заиграны за сборную Бразилии, возможность такая остается.

– Кто из бразильцев «Зенита» еще мог бы подойти для сборной России? – Для сборной России любой футболист «Зенита» может подойти, имею в виду и иностранцев, и русских. Они играют в «Зените», потому что они сильнее многих российских игроков. Если бы они все были россияне, то они все бы претендовали на     место в сборной.

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3 комментария

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Nick Crosier
Зачем им это?
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Vjacheslav
Коммент бара.. - я не я и рож... не моя...
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qw14qw
Понаехали
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