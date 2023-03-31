Португальский агент Паулу Барбоза назвал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею Макаренко цену, за которую бразильский полузащитник Малком может уйти из «Зенита». 5 апреля в интервью Relevo Малком допустил, что летом может покинуть питерский клуб. Контракт 26-летнего вингера с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. – Спрос на Малкома есть всегда. Думаю, что большие европейские клубы захотят его подписать. Раз он это желает, и есть клуб, который заинтересован в нем, то все может получиться, – считает Барбоза. – Заслужил ли Малком своей игрой переход в большой европейский клуб? – Посмотрим, как он будет играть дальше. До мая важно сохранить эту форму. Сейчас заслужил, да. Но футбол – это всегда момент. Вывод мы сможем сделать только в конце сезона.

– Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Может ли это стать проблемой для трансфера? – Если будет интересное предложение, то «Зенит» может согласиться на трансфер. Когда игрок заявляет, что он может покинуть клуб, то, значит, у него есть такое желание. Клуб должен это иметь ввиду. – «Зенит» покупал Маалкома за 40 миллионов евро и наверняка захочет отбить эти деньги. – Как минимум, да. Но за 40 миллионов точно сложно продать. Рынок сейчас не тот, который был тогда. Положение во всем мировом футболе поменялось. Думаю, что сейчас Малком стоит меньше. 30 миллионов – это потолок.

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