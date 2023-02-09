«Это, возможно, моя самая большая мечта»: Малком рассказал, что готов стать отцом

Полузащитник «Зенита» Малком заявил, что с нетерпением ждет рождения ребенка.

«Семья – это все, что у меня есть. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль – это имя архангела. Моя подруга весной будет в России? Нет. Она будет в Бразилии. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом», — приводит слова Малкома «Чемпионат».

В конце зимнего трансферного окна появилась информация, что Малком может перейти в ПСЖ. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак подтвердил интерес французского клуба к бразильцу, сообщив при этом, что конкретного предложения не было. СМИ писали, что «Зенит» был готов продать Малкома не менее чем за 40 млн евро, или отдать игрока в аренду с правом выкупа. Трансфер Малкома в ПСЖ зимой не состоялся. Действующее соглашение 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2027 года. Контракт Малкома с «Зенитом» был продлен в июле прошлого года. В этом сезоне в 23 матчах за петербуржцев Малком забил 15 голов и отдал 7 результативных пасов. «Зенит» единолично возглавляет РПЛ с 42 очками. Отрыв от идущего на втором месте «Спартака» составляет 6 очков. Если в этом году петербуржцы выиграют чемпионский титул, то смогут разместить на своей эмблеме вторую золотую звезду. Следующее чемпионство «Зенита» станет для сине-бело-голубых десятым с учетом победы в чемпионате СССР в 1984 году.

Источник