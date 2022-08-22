Малком: «Мы должны побеждать в каждом матче и идти на первом месте»

Атакующий полузащитник сине-бело-голубых рассказал об игре с «Торпедо».

— Несколько слов по матчу. Почему не удавалось забить первые 80 минут? — Очень сложная игра. Мы должны уже привыкнуть к тому, что, учитывая наш статус четырехкратных подряд чемпионов, большинство соперников в Петербурге играют от обороны, глубоко садятся в защиту. Мы должны привыкнуть к этому, нам просто нужно уметь находить ключи к такой обороне и справляться с такими матчами. Действительно, очень долго у нас не получалось забить, но мы старались, у нас было много моментов. Слава Богу, удалось открыть счет с помощью Вани Сергеева, а затем у меня возник момент, я его использовал. Очень рад и счастлив, что мы победили. Большое спасибо всей команде! Будем продолжать учиться и на таких матчах тоже. — Сказали уже про многократность чемпионства. Сейчас снова вышли на первое место, насколько это важно, в том числе остаться на этом месте и не спускаться ниже? — Мы должны отталкиваться всегда только от своей игры, думать, как играть нам, не смотреть на соперников. Но раз уж так получилось, что «Спартак» потерял очки, безусловно, мы должны были воспользоваться этой возможностью, что мы и сделали. Продолжим в том же духе; мы — «Зенит», мы должны побеждать в каждом матче и идти на первом месте. — Показалось, что в моменте со вторым голом вы специально пропускали мяч, чтобы позволить забить партнеру. Так ли это было? — Нет-нет, возможно, так показалось. Я пошел в обыгрыш на защитников, отыгрался с Ерохиным, он пробил, мяч отскочил ко мне. Я подумал, что значит так тому и быть, раз он отскочил ко мне, и удачно, что от штанги он пришел мне обратно в ноги. Дальше оставалось только попасть в ворота и все.

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