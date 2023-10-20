Что за судьба у Оливье Жиру: за 7 лет от самого нелюбимого футболиста Франции до кумира

Денис Романцов – о герое октября.

В конце декабря 2010-го французский чемпионат остановился на три недели, и Оливье увез Дженнифер в Лондон. Город он знал только по фильму «Ноттинг-Хилл», так что в первый же вечер повел в одноименный район. Сначала в ресторан в самом сердце Ноттинг-Хилла, потом – на прогулку.

Дженнифер дрожала от холода и просилась в отель, но Оливье упрямо вел ее по Portobello Road, а дальше налево – к Westbourne Park Road 280, где когда-то жил сценарист «Ноттинг-Хилла» Ричард Кертис. В фильме его синяя дверь вела в дом персонажа Хью Гранта.

Дверь продали на аукционе и заменили на черную, чтобы не привлекать внимание туристов, но новые хозяева перекрасили ее в синий, и паломничества возобновились.

Даже через десять лет после выхода фильма, даже поздним холодным вечером там собралось много людей. Оливье дождался, когда все разойдутся, подвел Дженнифер к синей двери и сделал предложение.

4 июня 2011-го они обвенчались в Сен-Мартен-д’Эре, близ Гренобля, а потом до шести утра пели и танцевали с родными в ресторане высокогорного отеля Golf de Bresson. После медового месяца на Мальдивах Оливье выдал лучший сезон в карьере: стал чемпионом и лучшим бомбардиром Лиги 1.

«Футболист – то же самое, что певец. Если у него плохие советчики, все закончится плохо. А Жиру окружен хорошими людьми, в первую очередь имею в виду жену. Так что он далеко пойдет», – сказал президент «Монпелье» Луи Николлен на излете золотого сезона.

Через пару недель тренер сборной Франции Лоран Блан устроил игрокам свидание с женами перед Евро-2012. Дженнифер сразу перешла к делу и протянула Оливье документ, который доработала по просьбе агента Мишеля Мануэлло: «Тебе остается только подписать». Это был четырехлетний контракт с «Арсеналом».

В детстве Жиру разбивал стекло отцовской машины и получал от матери ремнем по заднице

Позже Жиру назвал Дженнифер лучшим советчиком и главным критиком, добавив, что успехом в футболе обязан ей в той же степени, что и самому себе. Она раньше Оливье изучала прилетавшие ему предложения, отсекая невыгодные и авантюрные.

Заодно – окружила броней заботы, защищавшей от внешних нападок.

Встретились они в школе Пабло-Неруда, где Оливье специализировался на экономике, а Дженнифер – на искусстве. Она тоже играла в футбол за «Гренобль», но без фанатизма – не то что Оливье: тот уже в детстве так мощно бил с левой, что раскрошил стекло машины, когда отец отказался переключить радиостанцию.

Дени Жиру работал старшим менеджером пищевой компании и по будням отсутствовал дома с четырех утра до позднего вечера, а детьми занималась его жена Вивиан. Оливье – младший из четырех детей, но это не спасало от маминой строгости: получал и пощечины, и ремнем по заднице.

Жили Жиру в двухэтажном доме с бассейном, и Оливье делил комнату с братом: спал на матрасе и перебрался на единственную кровать, когда Ромен уехал в академию «Осера» – лучшую во Франции.

Путь брата восхищал и вдохновлял Оливье. В шестнадцать Ромен слыл одним из самых перспективных центральных защитников Франции и играл за юниорскую сборную с Анелька, Анри и Трезеге. Оливье посещал с родителями его матчи и во всем подражал. Еще бы – у брата работа мечты.

Но Ромен застопорился на пути в основу «Осера» и, по словам Оливье, выстрелил себе в ногу, поссорившись с руководством. В конце девяностых Ромен бросил футбол, что шокировало родителей. Отец винил себя – считал, что недостаточно помогал сыну в сложные времена.

Сам Ромен долго не убивался – учился на диетолога и опекал Оливье: критиковал жестче, чем тренер, и давал более профессионально-ориентированные советы, чем родители.

Так, например, 14-летний Оливье не повторил ошибку брата, рано уехавшего от родителей, и отказал «Осеру», который звал после победы Жиру во французском чемпионате со сборной Рона-Альп. От ее тренера Ришара Буалона Оливье впервые услышал, что читает игру лучше партнеров и что это не менее важно, чем голы.

Оставшись в родительском доме, он плавно продвигался в молодежной системе «Гренобля» и в отношениях с Дженнифер. В школе она взаимностью не ответила, потом на год расстались, а после встречи выпускников вместе ходили в кино и на озеро, но как друзья. Так продолжалось до 30 декабря 2004-го.

После первого поцелуя Оливье часто ночевал в доме Джен у пожарной части, где работал ее отец, и ни это, ни другие приметы юности не отвлекали от футбола: на день рожденья друзья затащили Жиру в ночной клуб – он напился, поздно лег спать, а назавтра сделал хет-трик.

«В молодости я старался подражать Андрею Шевченко, – говорил Оливье. – Он был фантастическим, элегантно играющим футболистом. Иногда на тренировках я начинал бегать, как он. Его бег был особенным – он делал короткие, но в то же время мощные шаги. Еще я пытался имитировать его удары».

В 21 год Жиру увяз в запасе «Гренобля» и благодаря агенту Хачикяну перезапустил карьеру в Третьей лиге

В шаге от профессионального контракта с «Греноблем» Оливье повредил колено и выбыл на три месяца. Сезон-2005/06 скомкался, но Жиру все равно сыграл достаточно, чтобы спортивный директор Макс Марти предложил трехлетнее соглашение на €2500 в месяц.

Правда, тренер Ивон Пуликен не больно-то доверял, предпочитая в атаке Сириля Шапюи, и к первому голу в Лиге 2 Оливье шел почти год. В первых пяти матчах 2007-го он отыграл только шесть минут, а в конце февраля вышел на последние полчаса против «Гавра» при счете 0:1.

Сначала Оливье яростно влетел в ворота, когда Стевен Пеле сравнял счет, а на 92-й минуте сам забил Стиву Манданда – 2:1! – и в порыве радости кинулся на решетку у фанатской трибуны. Через три месяца Жиру забил и «Дижону» Руди Гарсии (снова победный на последней минуте после выхода на замену), но остался запасным.

Новый тренер Мехмед Баждаревич рассчитывал на Жиру, но лишь как на дублера Нассима Акрура, и Оливье настоял на уходе. Агент Гаро Хачикян устроил его в «Истр», который недавно вылетел из Лиги 2, но рвался назад и благодаря новому владельцу Бернару Кальвиньяку не жалел денег на усиление.

Зарплата Жиру выросла до €8000 в месяц, что примирило с необходимостью в 21 год играть в Третьей лиге. Оливье наконец-то зажил самостоятельно, научился готовить (вредные продукты отсекал Ромен) и купил у маминого кузена «Фольксваген Поло». Первая машина символизировала для него долгожданную личную свободу.

Раскрепостившись, он стал лучшим бомбардиром «Истра», а после возвращения в Лигу 2 – «Тура», где встретил экс-директора «Гренобля» Макса Марти и будущего партнера по «Арсеналу» Лорана Косьельни. Там же – в Туре – к Оливье присоединилась Дженнифер, которая в Истре бывала наездами.

Она устроилась косметологом и так лелеяла свою самодостаточность, что вечерами, перед походами в рестораны, просила Оливье встречать ее в паре улиц от работы – лишь бы коллеги не узнали, что она девушка того самого Жиру, лучшего снайпера Второго дивизиона-2009/10.

Антони Модест, которого Оливье опередил на один мяч, летом 2010-го сменил «Анже» на «Бордо». Жиру же хотел в «Селтик», но новые агенты Ален Боннафус и Гийом Соля, живущие в Монпелье, предложили его владельцу тамошнего клуба Луи Николлену, искавшему замену колумбийцу Виктору Монтаньо.

Николлен проникся идей агентов и отговорил Оливье от перехода в «Селтика», где, как и в «Мидлсбро», обещали вдвое больше денег. Жиру подписал трехлетний контракт с клубом, который годом ранее не пустил его в Лигу 1 – сыграли вничью, а «Туру» требовалась победа. Оливье тогда не забил, но запомнился Николлену.

Жиру потом признал, что без приглашения Луи его жизнь и карьера не сложились бы так успешно. Осенью 2010-го Николлен поддержал новичка Лиги 1, когда в первых шести турах дождался от него лишь одного гола.

Из Франции Жиру мог уехать в «Баварию», но там сделали ставку на Манджукича

Дебютировав в Лиге 1, Оливье долго привыкал к новому уровню сопротивления. Его критиковали, называли медленным, а тренер «Монпелье» Рене Жирар отвечал: активность Жиру важнее, чем скорость.

Оливье все же выиграл конкуренцию у экс-форварда «Рубина» Хасана Кабзе и во втором сезоне с «Монпелье», по словам полузащитника Ромена Пито, творил чудеса – 25 голов и 10 ассистов.

Пито, которому тогда было 34 года, говорил, что впервые сотрудничал с таким универсально-работящим нападающим: Оливье защищался, когда вынуждали играть вторым номером, и в то же время сохранял энергию для атаки. В самых тяжелых матчах игроки «Монпелье» знали: надо выстоять, а потом Жиру забьет.

Камерунец Анри Бедимо, игравший у Жирара левого защитника, добавил, что надежность чемпионского «Монпелье»-2011/12 (пропустили меньше всех в Лиге 1) – во многом заслуга Жиру, который классно прессинговал вместе со своим глубинным помощником Бельханда.

Правда, между собой лидеры атаки ладили не всегда. В игре с «Эвианом» в мае 2012-го Оливье сравнял счет на 84-й минуте (2:2), а на последней дал пробить пенальти Сулейману Камара. Сенегалец не забил, и Бельханда обвинил в потере очков Жиру, не взявшего на себя ответственность в такой важный момент.

Тремя днями ранее просматривать Оливье в игре с «Тулузой» приезжали скаут «Арсенала» Жиль Гриманди и спортивный директор «Баварии» Кристиан Нерлингер. Жиру позже признался, что мюнхенцы согласовали его трансфер, но потом сделали ставку на Манджукича.

Также на Оливье претендовал «Челси», но он выбрал «Арсенал», потому что «импонирует философия и стабильность этого клуба». Сын Николлена Лоран добавил, что перед уходом Жиру переподписал контракт с увеличенной суммой отступных, и «Монпелье» получил на пару миллионов больше – 12 вместо 10.

После переезда в Англию Жиру долго не забивал – над ним прикалывался даже Николлен

Годы спустя Арсен Венгер гордился тем, что помог Жиру стать третьим французским снайпером АПЛ после Анри и Анелька, но начал Оливье с шести туров без голов, и перед первым матчем ЛЧ-2012/13 – против «Монпелье»! – над ним иронизировал даже Луи Николлен.

«Возвращение Жиру на «Стад де ля Массон»? У меня ноль эмоций по этому поводу, – сказал импозантный бизнесмен. – Это тот парень, что забил на выходных шесть мячей? Нет? Может, он сделал дубль или хет-трик? Опять не угадал? Ах, он лишь вышел на замену на пятнадцать минут...

Когда игрок покидает мой дом, он перестает для меня существовать. Но мне очень нравится Оливье. Если «Арсенал» хочет его вернуть, я согласен».

Еще Николлен выразил надежду, что Жиру продлит в играх с «Монпелье» безголевую серию. Так и вышло, но три из четырех мячей (2:1 и 2:0) «Арсенал» забил с пасов Оливье.

Другой матч осени-2012 – с «Ливерпулем» (2:0) – тоже обошелся без его голов, но именно тогда фанаты «Арсенала» впервые запели на мотив Hey Jude группы Beatles: «На, на, на, на-на-на-на, на-на-на-на, Жиру!»

Освоившись в Англии, Оливье набрал в двух первых английских сезонах 39+24, но «Арсенал» финишировал четвертым, и Алекс Фергюсон объяснял это переоценкой Венгером французских игроков – в частности, Жиру.

Перед Евро-2016 Оливье увидел ребенка с плакатом: «Жиру, пожалуйста, получи травму»

После перелома левой лодыжки в первом туре АПЛ-2014/15 Оливье выбыл на три месяца и, по совету Венгера, восстанавливался на юге Франции – проходить мучительные процедуры в тренировочном центре «Арсенала», ежедневно встречая здоровых одноклубников, было бы психологически тяжело.

Вернувшись, Оливье забил семь мячей в шести турах февраля-апреля-2015, но вскоре услышал: «Жиру играет хорошо, но можно ли с ним выиграть Премьер-лигу? Думаю, нет», – сказал Тьерри Анри, совмещавший работу на Sky Sports с тренерством в «Арсенале» U-18.

«Думаю, ему платят за то, чтобы он говорил такое, – парировал Венгер. – Мы знаем, что в современных медиа заставляют говорить противоречивые вещи за огромные деньги. Комментарии насчет Жиру ошибочны. То же самое говорили об Анелька, Анри и Ван Перси, а в итоге они стали форвардами мирового класса».

Оливье признался, что слова Анри задели его гордость, ведь сезон-2014/15 – его лучший после ухода из «Монпелье» по средней результативности: 0,52 гола за матч. Жиру объяснял это тем, что, по просьбе Венгера, чаще играл в штрафной в одно касание и забил таким образом большинство мячей в том чемпионате.

В следующем сезоне Оливье обошел Бергкампа по голам за «Арсенал» в ЛЧ (затратив на 19 матчей меньше), но проигрывал конкуренцию Уолкотту с Уэлбеком и не забивал в АПЛ с середины января до начала мая 2016-го.

И это на фоне шантажного скандала – перед домашним Евро он лишил сборную Франции Карима Бензема, чье место в старте занял Жиру.

«Я переживал адские времена, – говорил Оливье. – На матче с Камеруном в Нанте меня оскорбляли наши же болельщики – меньшинство, но громкое. Я стал для них козлом отпущения, боксерской грушей. Перед игрой я увидел у нашего отеля ребенка с плакатом: «Жиру, пожалуйста, получи травму».

Франция победила 3:2, а Оливье забил второй мяч, но под впечатлением от поведения болельщиков L’Equipe вышел с заголовком «Нелюбимый Жиру». В тот же день, не то подкалывая, не то поддерживая Жиру, партнеры по сборной пели хит Клода Франсуа «Нелюбимый», а Оливье натужно смеялся.

За год до ЧМ-2018 Жиру собирался в «Эвертон», но передумал из-за пророчества ясновидящей

Потом он забил первый мяч Франции на Евро, а в четвертьфинале с Исландией сделал дубль и голевой пас пяткой Гризманну – заодно обогнал по голам за сборную обладателя «Золотого мяча»-1958 Раймона Копа.

Поражение от Португалии в финале Жиру объяснил травмой Роналду, которая слегка успокоила французов и сплотила португальцев. Оливье назвал тот матч худшим моментом в карьере, но и вторая половина 2016-го получилась безрадостной.

После Евро Венгер сказал Жиру, что после такого горького поражения нужно морально и физически восстановиться – и до конца года выпускал в центре атаки Алексиса Санчеса.

Вернувшись в старт, Оливье выдал голевую серию из четырех матчей и во втором из них – первого января 2017-го – забил ударом скорпиона Уэйну Хеннесси. Вратарь «Арсенала» Петр Чех тогда предположил, что гол года уже известен, и угадал – именно Жиру получил премию Пушкаша.

«В моменте с голом Жиру мы провели отличную быструю контратаку, – говорил Венгер. – В «Арсенале» я видел много отличных футболистов, которые забивали великолепные мячи, но этот запомнится мне навсегда. Жиру очень хорош перед воротами, но я никогда не видел таких голов в его исполнении».

Через месяц Оливье снова стал резервистом, но все равно приносил пользу – например, в финале Кубка Англии-2017 против «Челси» выдал победный голевой пас Рэмзи через 38 секунд после выхода вместо Уэлбека.

Но радость от третьего за четыре сезона триумфа на «Уэмбли» не отменила главного – по сравнению с предыдущим сезоном игровое время Жиру в «Арсенале» сократилось вдвое, и на пресс-конференции перед матчем сборной со шведами он заявил, что недоволен ролью джокера.

Вскоре Венгер взял в атаку еще и Александра Ляказетта, а Жиру задумался об уходе и встретился с представителями «Эвертона» – владельцем Биллом Кенрайтом и тренером Роналдом Куманом. Их предложение заинтриговало, но вскоре позвонила мама:

«Она рассказала о пророчестве своей подруги Николь, обладавшей даром ясновидения, – говорил Жиру. – В пророчестве говорилось о корове, которая испытывала искушение покинуть пастбище, кормившее ее долгие годы, и уйти на другие поля, где, возможно, трава зеленее.

Пророчество приказывало мне быть мудрее и не желать слишком многого. Назавтра я сказал Венгеру, который не хотел меня отпускать, что продолжу борьбу за место в основе «Арсенала». Кстати, Кумана уволили два месяца спустя. Кто знает, как бы сложилось мое будущее в «Эвертоне» с новым тренером?»

Оставшись в Лондоне, Жиру забил за «Арсенал» еще семь мячей, но по-прежнему играл мало, и тренер сборной Дидье Дешам все активней призывал сменить клуб. В январе 2018-го «Арсенал» подписал Обамеянга, и Жиру понял: откладывать нельзя – до ЧМ меньше полугода.

Звали «Дортмунд», «Севилья» и «Рома», но это грозило разлукой с семьей и трудной адаптацией. В итоге Жиру остался в Лондоне и перебрался поближе к Ноттинг-Хиллу, в «Челси». В конце апреля 2018-го он роскошно забил «Саутгемптону», а потом по привычке выиграл Кубок Англии.

За два дня до победного финала с «МЮ» Оливье включил в восемь вечера TF1 и узнал, что попал в заявку на ЧМ-2018.

Став чемпионом мира, Жиру танцевал на столе и купался в подмосковном озере

В товарищеской игре за неделю до старта ЧМ Жиру столкнулся головами с американцем Мэттом Мязгой. Над бровью наложили шесть швов, но угрозы пропустить ЧМ тогда не было – появилась за день до первого тура, когда Оливье влетел лбом в колено Канте на тренировке.

Снова полилась кровь и было так больно, что, покидая поле, Жиру яростно пнул рекламный щит. А вечером – услышал от Дешама: «Завтра начнешь в запасе». – «Это из-за травмы? Бережете меня?» – «Нет, тактическое решение. Прошу не демонстрировать разочарование».

После этого Жиру долго не мог заснуть, а французы – проснуться в игре с Австралией. На 70-й минуте Оливье вышел с перевязанной головой вместо Гризманна при счете 1:1 и вскоре выдал голевой пас Погба (формально, правда, предголевой – сразу после Поля мяча коснулся Азиз Бехич: записали как автогол).

Так Жиру вернулся в стартовый состав, и в следующей игре – с Перу в Екатеринбурге – его победный ассист на Мбаппе был уже неоспорим. Правда, Оливье бил, а не пасовал – мяч залетел бы в ворота и без касания Килиана, но после игры Жиру сказал: «Я не обижен. На месте Мбаппе поступил бы так же».

В первом матче плей-офф – с Аргентиной в Казани – Мбаппе снова забил победный мяч с (теперь уже целенаправленной) передачи Жиру. На ЧМ-2018 Оливье обошелся без голов, но, уступая место Фекиру в конце матча с Хорватией, услышал, как болельщики скандируют его фамилию.

После финального свистка он расплакался на плече видеоаналитика Тьерри Маршалека, а потом второй тренер Ги Стефан сказал ему, передразнивая французских журналистов: «Ну что? Мы не сможем выиграть чемпионат мира с Жиру в основе?»

«После праздника в раздевалке нас ждала большая вечеринка на нашей базе в подмосковной Истре, – вспоминал Жиру. – В автобусе с нами веселился даже обычно сдержанный Дешам. В Истре нас, как и после предыдущих матчей, торжественно встретили сотрудники.

Отставив привычное меню из пасты и белого мяса, мы налегали на шашлык и сладости, пили шампанское, стоя на столах, и пели Les Champs Elysées Джо Дассена, заменяя в припеве Елисейские поля на Нголо Канте.

В три часа ночи наши близкие отправились спать, а мы, некоторые игроки и сотрудники сборной, – купаться в озере. Кто-то в нижнем белье, а кто-то – как генменеджер федерации Флоранс Ардуэн – одетые. Мы пели как никогда громко и не чувствовали ни холода, ни усталости».

В 2020-м Жиру согласовал контракт с «Интером», в 2021-м Моуринью звал его в «Тоттенхэм»

После каникул накатила тоска. Оливье отдохнул с семьей на юге Франции, а потом только с женой – на Ибице, но на предсезонке чувствовал вялость и опустошенность. Терзался странными мыслями, что недостаточно отпраздновал мировое чемпионство.

В итоге в АПЛ Жиру не забивал до конца ноября 2018-го, а с приходом Игуаина еще и почти не играл, зато оторвался в Лиге Европы – стал лучшим бомбардиром, а в финале с «Арсеналом» открыл счет и устроил два гола Азару – 4:1.

Через полгода – увидел, что новый тренер Фрэнк Лэмпард ориентируется в атаке на Тэмми Абрахама, и настроился на уход, но вариант с «Лионом» отверг: опасался негатива персональных фанатов Бензема.

Оливье договорился с «Интером», но Лэмпард не отпускал до приобретения нового форварда, а это затягивалось. В конце января 2020-го еще и выяснилось, что «Интер» потратил весь трансферный бюджет на Эриксена и Жиру больше не ждет, хотя Оливье с Дженнифер уже планировали жизнь в Милане.

Жиру остался и до локдауна забил пару мячей в АПЛ, а во время паузы много катался на велосипеде в компании легенды «Арсенала» Робера Пиреса и теннисиста Жереми Шарди. В итоге подошел к рестарту в такой форме, что забил 7 мячей в 11 играх.

А через полгода пришел Томас Тухель, который предпочитал в атаке более быстрых игроков. После покера «Севилье» и гола ножницами «Атлетико» Жиру рассчитывал на большее, чем одна минута в двух матчах с «Реалом», и еще до победного финала ЛЧ-2021 договорился о контракте с «Миланом».

Моуринью звал в «Тоттенхэм», да и семье было бы комфортнее в Лондоне, но после стольких лет в «Арсенале» Жиру не решился на такой трансфер. К тому же «Милан» манил еще и как бывший клуб трех его детских кумиров – Папена, Ван Бастена и Шевченко.

Жиру – любимая знаменитость французских детей

На Евро-2020 Оливье почти не играл и объяснял провал Франции тактическим дисбалансом после возвращения Бензема.

Дешам потом до весны 2022-го не вызывал Жиру, и тот настолько сконцентрировался на клубной карьере, что обошелся без долгой адаптации и сразу помог «Милану» взять скудетто – первое с 2011-го.

«Летом 2021-го мы хотели подписать игроков, которые умеют побеждать и знают, как работать для достижения целей, – говорил Стефано Пиоли. – Нам требовались большие профессионалы.

На первом же видеосозвоне мы поняли, что он за человек. В целом у нас по-прежнему очень молодая команда, и когда есть игрок с таким опытом, это реально помогает».

В Катаре Жиру стал самым возрастным французом в истории чемпионатов мира и обогнал в списке снайперов сборной Тьерри Анри. А полгода назад – возглавил ежегодный рейтинг любимых знаменитостей французских детей, опередив Льориса, Мбаппе, Гризманна и даже рэпера Soprano.

Оправдывая такое высокое звание, Оливье вышел за привычные рамки бомбардира-распасовщика и включил режим супергероя – а как еще описать его вратарское камео в игре с «Дженоа»?

Кажется, еще недавно Патрис Эвра иронизировал над недооцененностью Оливье: «Будь он Жирудиньо или что-то в этом роде, его бы ценили больше». Но кто теперь, в конце 2023-го, назовет Жиру недооцененным?

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney / Staff, Mike Hewitt / Staff, Jamie McDonald / Staff, Elsa / Staff, Shaun Botterill / Staff, Matthew Lewis / Freier Fotograf, Laurence Griffiths / Staff, Matthias Hangst / Staff, Shaun Botterill / Staff