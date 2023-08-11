9 комментариев

Денис Романцов предвкушает матч «Атлетик» – «Реал».

В 45 лет Хайнкес покинул «Баварию» и настроился на работу за рубежом. В свободное время выучил итальянский, но весной 1992-го его позвали не в Серию А, а в испанскую Примеру, где ранее работало только два немецких тренера – Латтек и Вайсваллер. Да и те в «Барсе», а Юппа пригласил «Атлетик» с 13-го места.

Хайнкес посмотрел игру с аутсайдером «Эспаньолом» и ужаснулся. Баски проиграли 0:2, пропустив от Кузнецова с Мендиондо, и Юпп позвонил президенту «Атлетика» Хосе Хулиану Лерчунди:

– Я не буду тренировать эту команду.

– Погоди. У нас не было пяти основных игроков.

Лерчунди слегка приврал, но все равно убедил Юппа приехать в Бильбао на дерби с «Сосьедадом». В отеле Хайнкес включил телевизор и поразился: думал, со знанием итальянского поймет хоть что-то, но какой там: «Если это испанский язык – я никогда его не выучу», – сказал Юпп жене. К счастью, язык был баскский.

Вечером Хайнкес увидел волевую победу «Атлетика» 2:1, проникся духом Бильбао и ответил Лерчунди согласием: «Футбол там – праздник, – говорил Юпп. – Перед игрой люди едят и выпивают в тапас-барах, а потом идут на стадион – «Сан Мамес» находится в центре города.

На дерби был аншлаг и отличная атмосфера, похожая на ливерпульскую. Игроки «Атлетика» носились по полю и бились как сумасшедшие. Но первое, что я им сказал: «Вам нужно больше играть в футбол и меньше бегать».

На сбор «Атлетика» в Баварских Альпах Юпп взял трех игроков молодежки и вскоре обрадовал Лерчунди: «Мы богаты. У нас есть игрок, который стоит огромных денег». Хайнкес имел в виду 18-летнего атакующего полузащитника Хулена Герреро.

За два года с Юппом он забил больше нападающего «Атлетика» Эрнесто Вальверде (28 vs 20) и увеличил посещаемость клуба – за счет фанаток.

«Герреро из тех, кто нравится вашей маме не меньше, чем сестре, – писал мадридский репортер The Guardian Сид Лоу. – Хулен стал символом «Атлетика» и даже построил дом в видом на клубную базу».

В 1995-м Хулена хотели многие топы, но он подписал с «Атлетиком» 12-летний (де-факто пожизненный) контракт. Преданностью Герреро и других басков Юпп охотно пользовался при изменении игрового рисунка. И говорил: «Эти ребята очень амбициозны и послушны – ведь играть за «Атлетик» мечтали с детства».

В «Баварии» Хайнкесу дерзил молодой Эффенберг. После увольнения Юппа Хенесс плакал

Детство Хайнкеса характеризует не только дата рождения (9 мая 1945-го), но и то, что он стал девятым – и не последним – ребенком в семье.

В первой половине 60-х его кумир Ференц Пушкаш, очаровавший на швейцарском ЧМ-1954, брал Кубки чемпионов с мадридским «Реалом», а Юпп учился на штукатура, работал в строительной фирме и играл за любительский «Грюн-Вайс», который часто уступал с двузначным счетом.

Дальше: попадание в гладбахскую «Боруссию», похвала легенды «Реала» Ди Стефано (он с трибуны увидел дубль Юппа в ворота берлинской «Тасмании»), победа со сборной на Евро-72 и ЧМ-74, хет-трик в финале Кубка УЕФА-1975, неудачная операция на колене и раннее начало тренерской карьеры.

В любительской лиге Баварии Юпп нашел для Гладбаха 18-летнего Лотара Маттеуса и достиг с ним финала Кубка УЕФА-1979/80, где уступил «Айнтрахту», но удивил Европу смелым футболом c активным прессингом и зонной защитой.

Достижения с «Боруссией» и дружба с Ули Хенессом привели Хайнкеса в «Баварию». Он дважды за четыре сезона выиграл чемпионат, но в еврокубках не забрался выше полуфинала и потерял контроль над раздевалкой, где тренеру дерзил молодой полузащитник Штефан Эффенберг.

Осенью 1991-го, после 1:4 от новичка Бундеслиги «Штутгартер Киккерс», президент «Баварии» Фриц Шерер уволил Юппа. Генменеджер Хенесс сообщил об этом Хайнкесу в своем доме у озера Тегернзе, и друзья не просто заплакали, а, по словам Ули, «завыли, как псы». Позже Хенесс признался: будь его воля – оставил бы Юппа.

Хайнкес называл себя единомышленником Кройффа и дважды обыграл его «Барсу»

Через год с небольшим испанский журналист Эдуардо Родригальварес назвал сделанное Хайнкесом в Бильбао революцией. «Атлетик» заиграл в бодрый комбинационный футбол, который поначалу, правда, критиковали. Мол, красуются и не побеждают, финтят и не бьют, атакуют и не защищаются.

Весной 1993-го, после четырех поражений в пяти турах, «Атлетик» сыграл вничью с «Реалом» (1:1), и Хайнкес признался репортеру Сантьяго Сегуроле, что вдохновляется «Барсой» Йохана Кройффа.

– «Мадрид» или «Барса» – чей футбол предпочитаете?

– «Барсы». Ее игроки универсальнее. У нас с Кройффом схожее понимание футбола. Мне нравится, как он руководит игрой и влияет на футболистов.

– Правда, что вы считаете своих игроков привилегированными?

– После недавней провальной игры я напомнил им о большом числе безработных в нашем регионе и призвал разумно распоряжаться положением высокооплачиваемых молодых людей – работать каждый день, а не время от времени, – ответил Хайнкес.

Через две недели «Атлетик» обыграл «Барсу» дома (1:0), а через год на выезде (3:2) и финишировал пятым, что стало лучшим результатом за шесть сезонов. К тому же протеже Юппа – Хулен Герреро – стал в 1994-м лучшим игроком Испании по версии газет Don Balón и El País.

«Я ни с одной командой не испытывал ничего подобного, – вспоминал Хайнкес. – Когда у нас появлялся новичок из Сан-Себастьяна или Памплоны, не клуб, а игроки помогали ему в поиске жилья, покупке мебели и бюрократических делах.

На выездах мы часто селились в дешевых отелях, но именно тогда чувствовали, насколько игроки понимают и поддерживают друг друга. Ту особенную атмосферу в «Атлетике» я назвал бы футбольной романтикой.

Мне нравилось работать в Бильбао. Это важный пункт моего развития как тренера и человека. Но в городе участились теракты организации ЭТА (друга моего переводчика, адвоката, убили на подземной парковке), и жена попросила меня уехать».

В 1996-м Хайнкес отказал «Барсе», а потом разгромил ее 4:0

Летом 1994-го Хайнкес принял «Айнтрахт», чьи лидеры – Йебоа, Гаудино и Окоча – оказались не такими послушными, как Герреро. Юпп поссорился с ними, а в апреле 1995-го, после 0:3 от «Шальке», покинул Франкфурт и уже через несколько недель подписал двухлетний контракт с «Тенерифе» (15 место в Примере).

В клубе с Канарских островов Хайнкес ввел строгую дисциплину и однажды не пустил в ресторан вице-президента Аделардо де ла Калле, опоздавшего на командный обед.

3:0 с «Реалом»

Заодно Юпп привил аутсайдеру агрессивный стиль с высокой обороной и, разгромив весной 1996-го «Реал» (3:0), опередил его в таблице и финишировал пятым, а 28-летний форвард Хуан Антонио Пицци стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив больше Миятовича, Бебето, Рауля и Шукера.

Летом 1996-го Хайнкеса позвали в «Барсу». Ее финансовый директор Хавьер Агилар видел в Юппе преемника Йохана Кройффа и обещал безумный трансферный бюджет, но нарвался на отказ.

– Простите, но вы в курсе, что мы за клуб? – спросил Агилар.

– Конечно! А вот вы не знаете, с кем говорите. Я не нарушаю соглашения, – ответил Юпп, подразумевая еще год контракта с «Тенерифе».

Уговаривал его и вице-президент «Барсы» Жоан Гаспар, даже купивший Хайнкесу Пицци, но тоже неудачно.

Юпп заменил лучшего снайпера немцем Оливером Нойвиллем, и «Тенерифе» забил в Ла Лиге те же 69 мячей, что и в первом сезоне Хайнкеса, а главное – достиг полуфинала Кубка УЕФА, где еще осенью 1996-го вынес фаворита, «Лацио» – 5:3.

Тогда же Хайнкес поссорился с физиотерапевтом «Тенерифе» Сененом Кортегосо, самовольно отпустив на лечение в Германию полузащитника Павла Хапала, а потом и с президентом Хавьером Пересом, от которого получал недостаточно поддержки. Но побеждать это не мешало – весной «Тенерифе» разгромил «Барсу» Роналдо 4:0.

4:0 с «Барсой»

Вскоре выяснилось, что в поиске преемника Фабио Капелло президент «Реала» Лоренсо Санс выбирает между Хайнкесом и Хиддинком. Юпп, по мнению руководства «Мадрида», слишком строг, что часто вызывает протест у игроков, а Гус перекармливает их свободой, что грозит хаосом.

Хайнкес помог Сансу выбрать. Пока Гус соперничал с Турцией и Бельгией в отборе ЧМ-98, Юпп объявил, что не продлил контракт с «Тенерифе» и готов возглавить «Реал».

Летом 1997-го Хайнкес не получил ни одного из запрошенных игроков

«Летом 1997-го, когда я приехал в Мадрид, все говорили только о седьмом Кубке чемпионов, – вспоминал Хайнкес. – Его ждали 32 года. Он упоминался в каждом интервью президента Санса.

Моя первая тренировка в «Реале» незабываема – 80 тысяч человек пришли на нее под проливным дождем. Признаюсь, я назвал победу в Лиге чемпионов нашей главной целью под давлением толпы».

На первой пресс-конференции Юппа также спросили о готовности к давлению.

– В Германии говорят: кто выжил в «Баварии», готов ко всему. Я уже 30 лет в футболе и все время нахожусь под давлением. Моя задача – снять его с игроков, позволив свободно действовать на поле.

– С Капелло «Реал» стал чемпионом, но играл скучно. Как будет с вами?

– Я добавлю к тактическому порядку зрелищность, но на первом месте все равно будет результат.

Ответы Хайнкеса устраивали сидевшего рядом Санса, пока не дошло до трансферов. Тренер сказал, что к Лиге чемпионов нужны новые игроки, а президент сообщил, что прошлым летом купил восемь звезд и не готов так тратиться ежегодно.

Юпп просил форварда для конкуренции Давору Шукеру, но оказалось, что Анри, подписавший контракт с «Реалом» еще в конце 1996-го, не имел на это права без согласия «Монако» – до Мадрида Тьерри не доехал и чудом избежал двухлетней дисквалификации.

Юпп просил защитника в пару к Фернандо Йерро (вместо вернувшегося в Бильбао Рафаэля Алькорты), но не получил кого хотел – ни Тарибо Уэста из «Осера», ни Юргена Колера из «Боруссии», ни Нуреддина Найбета из «Депортиво».

Технический директор «Реала» Хосе Мартинес Пирри предложил Юппу использовать воспитанника клуба Хосе Гарсию Кальво или сына президента Фернандо Санса, которые у Капелло сидели в глубоком запасе.

Также Юпп просил в полузащиту новокаледонца Карамбе, которого звал и Капелло, но президент «Сампдории» Энрико Мантовани договорился о трансфере Кристиана в «Барсу». Ее Карамбе отверг, так как дал слово «Мадриду», и забастовал, оставшись без игровой практики в Италии.

«Реал» купил защитника только после падения Йерро в канализационный люк

«Мы расспросили о Хайнкесе ребят из «Атлетико», – вспоминал нападающий «Реала» Предраг Миятович. – Алькорта рассказал, что Юпп – суровый и жесткий. Но на первом сборе это никак не проявилось. С Капелло летом 1996-го мы словно спускались в шахту, а предсезонка Хайнкеса больше напоминала активный отдых».

Тренировки Юппа на сборе в Ньоне сразу понравились игрокам «Реала». С первого занятия они интенсивно работали с мячом, а с Капелло годом ранее коснулись его лишь на третий день предсезонки. Рауль подтвердил: вкалывать с мячом в ногах куда веселее.

Заодно Юпп с помощью нового физиолога Мануэля Чаморро добавил команде научной строгости (пульсометры, измерение процента жира в организме, индивидуальные планы подготовки и питания) и разнообразил меню, к радости игроков вернув мясо.

Но замены Алькорте все не было. О необходимости сильного напарника для Йерро заговорили в интервью даже крайние защитники Пануччи и Роберто Карлос, но клуб так долго выбирал из доступных вариантов (Андерссон, Билич, Айала, Сенсини, Альбер, Лебеф, Гамарра), что никого из них не взял.

Незадолго до Суперкубка Испании «Реал» прибыл на сбор в Малагу, и, окруженный толпой фанатов, Йерро провалился в канализационный люк, порезав левую ногу в четырнадцати местах. Назавтра «Реал» потратил миллиард песет (€ 6 млн) на 23-летнего Айтора Каранку из «Атлетика».

В Бильбао он не проходил в стартовый состав после возвращения Алькорты, но давно знал Хайнкеса, при котором дебютировал в примере. Усиление, конечно, так себе (один матч за сборную, в Ереване, больше двух лет назад), но Санс все равно заявил: «Теперь, после покупки защитника, жду победы в ЛЧ».

Еще и Санс-младший с Гарсией Кальво заворчали, не попав в заявку на первый матч с «Барсой» за Суперкубок (1:2). Это взбесило Хайнкеса: «Их дело – работать, чтобы достичь уровня основных игроков «Реала». Они не имеют права жаловаться! Если у них правда есть варианты с другими клубами, пусть ими воспользуются».

Вскоре Гарсия Кальво ушел в «Вальядолид» и через пять лет достиг сборной, а Санс-младший остался (хотя звали «Эспаньол», «Мальорка» и «Виченца») и на полгода осел в резерве.

Хайнкесу мешала борьба за власть в руководстве клуба: члены совета директоров жаловались на тренера, даже когда «Реал» лидировал в Ла Лиге

В первой игре за Суперкубок Каранка привез пенальти, но во второй – сделал голевой пас на Рауля, и Хайнкес снова разгромил «Барсу» (4:1), взяв первый испанский трофей.

Потом Каранка поучаствовал в трех победах группового раунда ЛЧ, но зимой из-за проблем с сердцем выбыл до конца сезона. Дальше в паре с Йерро работал 32-летний Маноло Санчис, чей карьерный ренессанс Хайнкес назвал главным сюрпризом сезона.

Осенью 1997-го «Реал» лидировал и в чемпионате, и в группе ЛЧ, но малозначительное поражение от «Русенборга» (0:2) разозлило руководство:

«В Тронхейме члены совета директоров говорили журналистам, что «Реал» должен играть в два опорника, как при Капелло, – сообщила журналистка El País Мабель Галас. – Также они недоумевали, зачем Юппу требовался Каранка, если он вернул Санчиса, а в резерве есть Фернандо Санс.

Игнорирование сына президента – одна из проблем между Сансом и Хайнкесом».

Лоренсо и не скрывал этого. После 1:1 с «Овьедо» в декабре 1997-го он сказал: «Если бы не фамилия моего сына, он бы играл. Ему не дают возможности показать себя».

Куда больше тренерского внимания получил Рауль. При Капелло он мучился на левом фланге, а от Хайнкеса получил роль посвободнее – центрального атакующего полузащитника или форварда.

Юпп сфокусировал Рауля на творчестве, но для игрового баланса нуждался в трудолюбивом полузащитнике посильнее Амависки с Зе Роберто. И получил его в январе 1998-го, когда в «Реал» пробился Карамбе – полузащитник сборной Франции, не певший Марсельезу и критиковавший президента Ширака за ядерные испытания.

В «Сампдории» он так сдружился с Зеедорфом, что после победы над Голландией в четвертьфинале Евро-96 не радовался с партнерами, а утешал Кларенса, запоровшего пенальти. В «Реале» Карамбе воссоединился с Зеедорфом и забил в трех первых матчах плей-офф ЛЧ-1997/98. Причем дважды – с передач Кларенса.

«Зеедорф, Карамбе, Пануччи и Роберто Карлос – непростые ребята, но они мне не мешали, – вспоминал Хайнкес. – Мешала борьба за власть в руководстве клуба. Там я с самого начала не ощущал абсолютной поддержки. В правлении «Реала» некоторые считали себя полубогами».

Уже в феврале 1998-го Санс хотел уволить Хайнкеса, но не договорился с Сакки

Зимой, выводя команду из кризиса, Хайнкес выбрал более осторожную схему с двумя опорниками, что испанские журналисты трактовали как прогиб перед руководством и крах тренерского авторитета.

В начале 1998-го «Реал» уступил в Кубке «Алавесу» из второй лиги (0:1), а в чемпионате – «Тенерифе» с 16-го места (3:4, хотя за 6 минут до конца вели 3:2). Перед следующей тренировкой Хайнкес на 40 минут запер команду в раздевалке и показал видео с разбором защитных ошибок.

Роберто Карлос признал: «Ощущение превосходства расслабило нас, но команда поддерживает тренера, мы его очень любим». Несколько недель спустя «Реал» разнес дома «Байер» в четвертьфинале ЛЧ – 3:0 (после 1:1 в Леверкузене) – и вышел на «Боруссию».

3:0 с «Байером»

Это не мешало Лоренсо Сансу открыто говорить, что Хайнкес не подходит «Реалу» и потерял контроль над командой. В начале февраля 1998-го, когда «Мадрид» отставал от первого места лишь на четыре очка, президент хотел уволить Юппа, но остановили технический директор Пирри и вице-президент Оньева.

Они предложили сначала найти преемника, но Арриго Сакки «Реалу» отказал, и Хайнкес остался.

Перед февральской игрой с «Депортиво» (2:2) Юпп заявил: «Говорят, тренер «Мадрида» должен быть гневным и высокомерным, но я 12 лет был футболистом, и мне никогда не нравились тренеры, оравшие на меня во время матча. К тому же я их не слышал».

За Хайнкеса снова заступился Роберто Карлос: «Некоторые игроки пользовались добротой тренера, чтобы не делать то, что обязаны». Главным образом он имел в виду правого защитника Пануччи.

В ноябрьском класико (2:3) Юпп заменил Кристиана на Хайме, и через пять минут «Барса» забила победный мяч. Пануччи обвинил тренера в неуважении, а вскоре выбыл на сорок дней из-за травмы лодыжки и укатил в Милан.

Потом с расспросами о «Реале» ему позвонил помощник Сакки по физподготовке Винченцо Пинколини. Пануччи тут же разболтал партнерам о вероятном новом тренере, что расшатало авторитет Хайнкеса. Через неделю Кристиан еще и покинул тренировку, когда перед двусторонкой получил от тренера манишку резервиста.

Срывы Пануччи форвард Предраг Миятович объяснял беспокойством за здоровье матери. В январе 1998-го Кристиан извинился перед Юппом, забил победный «Саламанке» и весной без замен отыграл все матчи плей-офф ЛЧ, став одной из причин того, что «Реал» пропустил в них лишь однажды.

Весной 1998-го на тренерские решения жаловались все подряд – даже новичок Савио

Четыре последних матча плей-офф ЛЧ-1997/98 на ноль отыграл Бодо Илльгнер, который прославился в Мадриде тем, что привел на встречу с Сансом не только жену-агента, но и тещу, а торжества по случаю чемпионства-1997 проигнорировал из-за мнимой болезни.

Как ни странно, с приходом тренера-соотечественника Бодо оказался третьим вратарем – после Канисареса и Контрераса. Осенью 1997-го Канисарес не пропускал в чемпионате 7 матчей подряд, но к февралю не договорился о продлении контракта, сел в запас после 3:4 от «Тенерифе» и за «Реал» больше не играл.

Журналисты заговорили о том, что Хайнкес заменил Канисареса на Илльгнера под давлением руководства, но вратарская рокировка меркла на фоне других скандалов: давно не забивавший Рауль взбрыкнул после замен в матчах с «Байером» и «Барсой», а на добровольную тренировку в середине марта явилось всего 4 игрока.

Тогда же недовольство игровым временем высказал молодой бразилец Савио, купленный три месяца назад, а вице-президент Оньева улетел в Италию на переговоры с Марчелло Липпи и Альберто Дзаккерони. В такой атмосфере «Реал» впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

2:0 с «Боруссией»

Но радовались не все. Полузащитник Гути напомнил (конечно, публично), что 6 матчей подряд не попадал в заявку и пригрозил уходом, а журналист Карлос Аррибас написал: «Игроки «Реала» говорят, что прошли «Байер» вопреки тренеру, а Йерро с Пануччи скучают по Капелло и звонят ему каждую неделю».

Также Юппу добавила острых ощущений дисквалификация Йерро на первый полуфинал с «Боруссией» и Санчиса – на второй. Пришлось дважды выпускать на 90 минут Фернандо Санса, чей опыт в Лиге чемпионов исчерпывался включением в запас на домашний матч с «Олимпиакосом».

Видимо, победа над действующим победителем ЛЧ с сыном президента в центре защиты показалась болельщикам «Реала» не слишком сложной задачей, поэтому они дополнили ее обрушением ворот и 76-минутной задержкой начала матча.

После этого «Мадрид» победил 2:0 благодаря голу+пасу Фернандо Морьентеса и вышел в финал.

Хайнкеса решили уволить еще до финала ЛЧ. И он, и команда знали об этом

После выхода в финал ЛЧ «Реал» забросил Ла Лигу. В конце апреля 1998-го клуб шел вторым, но на финише потерял восемь очков в матчах с «Меридой», «Сарагосой» и «Эспаньолом».

«Мы упали на четвертое место. Игроки не воспринимали всерьез Примеру из-за одержимости седьмым Кубком чемпионов», – сказал Хайнкес.

28 апреля 1998-го тренер «Лацио» Свен-Йоран Эрикссон сообщил итальянским медиа, что получил предложение от «Реала». 4 мая «Реал» проиграл дома «Сарагосе» 0:2, и замененный Зеедорф поругался с фитнес-тренером Анхелем Вильдой, а совет директоров призвал немедленно уволить Юппа.

До финала с «Ювентусом» в Амстердаме оставалось две недели.

«Мы видели, что Юпп – хороший парень, но не такой крутой, – вспоминал Предраг Миятович. – Со временем и мы, и он осознали: ему не хватало жесткости для работы с «Реалом».

Мне нравилось, что Хайнкес – в прошлом отличный форвард – называл меня лучшим нападающим Европы, но надо признать: он потерял контроль над командой. Игроки залезали на его территорию.

Однажды он вызвал Йерро, Санчиса, Рауля, Редондо и меня. 20-летний Рауль подошел к доске и начал рассказывать, как мы должны играть. Мы посмотрели на него, как бы говоря: «Сядь, здесь есть тренер». И тут мы поняли, что это не так».

В 1997-м Предраг Миятович стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Уступил Роналдо, но обогнал Зидана, Бергкампа, Роберто Карлоса и других звезд. Но вот бывает же: до финала в ЛЧ-1997/98 забивали все – Зе Роберто, Санчис, Гути, дважды Пануччи, трижды Савио с Виктором – но только не Миятович.

На предпоследней тренировке перед финалом Предраг еще и повредил икроножную мышцу, но ничего не сказал Хайнкесу, а обратился к физиотерапевту Педро Чуэке: «Я должен поправиться, или придется убить тебя».

Колдуя днем и ночью, Чуэка подготовил Миятовича к игре, и после гола на 67-й минуте тот побежал к Фернандо Сансу, который сказал Предрагу за предматчевым обедом: «Сегодня ты забьешь победный мяч».

«Перед игрой мы были напуганы, – признал Миятович. – «Юве» третий год подряд играл в финале, а у нас, кажется, только Зеедорф с Пануччи доходили до этой стадии. Мы облажались в Ла Лиге и понимали, что в случае поражения нас уничтожат в Мадриде.

Хайнкеса решили уволить еще до финала. И команда, и он знали об этом, так что в каком-то смысле мы играли ради него. Он дал мне много дельных советов. Научил не суетиться и правильнее действовать в штрафной. Я очень любил Юппа».

Санс назвал Хайнкеса слишком добрым человеком

На пресс-конференции перед игрой с «Юве» Хайнкеса спросили:

– Какие у вас отношения с президентом Сансом?

– Такие же, как с женой, – ответил Юпп.

Он устал от этого вопроса и просто хотел снять напряжение перед финалом, но удивил такой формулировкой даже Пануччи, выступавшего переводчиком. А кто-то из журналистов пошутил в ответ: «Не знал, что вы разводитесь».

Позже Хайнкес пояснил: он смирился со скорым уходом еще в декабре 1997-го, но не только и не столько из-за Санса, а потому что 15 членов совета директоров, каждый из которых со своим мнением, еще и изложенным в прессе – это перебор.

Также Юпп рассказал, какое изменение в составе обеспечило 1:0 в финале: «Раньше Зеедорф играл в центре поля с Редондо, но Кларенс был немного ориентирован на атаку. И я перевел на его место Карамбе, чтобы играл против Зидана, а Зеедорфа отправил на правый фланг полузащиты.

Кларенс немедленно согласился. Он очень хотел победить и проделал отличную работу. А Карамбе к 20-й минуте взял под контроль Зидана и нейтрализовал его. Это стало ключом к победе».

После триумфа, которого в Мадриде ждали 32 года (почти со дня рождения Маноло Санчиса), Рауль признал: «Все были жестоко несправедливы к тренеру. Наградой за достижение, ради которого его наняли, стало увольнение».

Через несколько дней Лоренсо Санс отъехал от своего офиса, остановился у ворот и, выйдя из машины, сказал журналистам: «Я принял это решение давным-давно, и одна игра ничего бы не изменила. Еще в январе я хотел снять его, но не нашел замены.

После 0:2 с «Сарагосой» снова собирался уволить, но игроки пообещали помочь Хайнкесу закончить сезон. Увы, он уже не контролировал раздевалку. Возможно, он слишком добрый человек».

Такими словами Санс проводил тренера, который годом ранее казался слишком строгим для звезд «Реала».

В начале нулевых Юпп вернулся на два года в Бильбао: сначала поднял «Атлетик» на 9-е место (ранее – два года вне топ-10) и обыграл в Кубке «Реал» 2:1, а в следующем сезоне был с Урсаисом, Эчеберрией, дель Орно, Йесте и Каранкой в шаге от еврокубков, но в последнем туре уступил «Мадриду» 1:3 и покинул Испанию.

Хайнкесу было под 60, и, казалось, его карьера миновала пик. Кто тогда думал, что через 10 лет он снова выиграет Лигу чемпионов?

Фото: Gettyimages.ru/Michael-Kunkel, Tobias Heyer/Bongarts, Shaun Botterill/Allsport, Clive Mason/Allsport, Andreas Rentz/Bongarts, Ben Radford/Allsport, Alexander Hassenstein/Bongarts;