В выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru Игорь Акинфеев стал вторым среди футболистов – после Андрея Аршавина. И вошел в итоговый топ-10 среди всех видов спорта.

По сегодняшним меркам, Акинфееву невероятно повезло: в школе с ним работали сильнейшие вратари ЦСКА советского периода – Юрий Пшеничников (19 матчей за сборную) и Владимир Астаповский (11). А в сборной Москвы – лучший вратарь мира-1988 Ринат Дасаев.

«В 11 лет Акинфеев очень внимательно слушал: например, как действовать при выходе один на один, – рассказывал мне Пшеничников. – Он переживал – как отражать высокие удары при небольшом росте.

Я ему говорил: «Игорек, ничего страшного, ты же до штанги допрыгиваешь – главное вовремя прыгать и ставить кулак».

После игры ЦСКА – «Спартак» в 1998-м он подбежал ко мне поздороваться, а жена спросила: «Что это за мальчик?» – «Это Игорек. Он будет звездой».

Теперь о тренерах с таким бэкграундом даже в топовых школах нечего и мечтать. Во вратарской академии Акинфеева и Чанова работают Александр Жидков (экс-«Динамо» Киев) и Александр Помазун (экс-«Спартак»), но это все же немного не то.

«Тренировочный процесс в школе ЦСКА мне не особо нравится, – признался Игорь в конце 2019–го. – Года два назад я увидел, как там тренируют вратарей. Мальчику нужно учиться ловить, а тренер, наоборот, учил, как выбивать боком – в стиле бразильских и аргентинских вратарей.

Я подошел и сказал, что нужно смотреть в будущее, что будет у мальчика через пару лет. А то выбивать он научится, а потом пойдет работать на завод».

Стал вратарем из симпатии к Черчесову, а потом восхищался Канисаресом

В первом интервью – в феврале 2003 года – Игорь сказал, что попал в школу ЦСКА четырехлетним (благодаря знакомству отца с тренером Дезидерием Ковачем) и уже на второй тренировке встал в ворота.

– Что обусловило выбор?

– Мне очень нравился Станислав Черчесов (в 1989–м и 1990–м получал приз «Огонька» как лучший вратарь страны – Sports.ru), хотел быть похожим на него. С тех пор ни на какой другой позиции не играл.

– Кого из вратарей считаете идеалом?

– Канисареса из «Валенсии».

Через год Игорь добавил: «Мне нравится стиль Канисареса. Он универсальный вратарь: хорошо играет на линии, ногами. Не теряется на выходах».

Летом 2004-го Акинфеев поехал третьим вратарем на Евро и после игры с Испанией поменялся майками с кумиром. А за неделю до финала Кубка УЕФА-2005 Сантьяго сказал: «18 мая я буду болеть за клуб из Москвы и лично за его вратаря. В таком возрасте стать известным в Европе дорогого стоит».

В конце 2021–го Игорь провел 800-й матч в карьере и снова получил привет от Канисареса: «Игорь делает исключительную, фантастическую карьеру!»

Впервые тренировался рядом с основой ЦСКА в 7 лет

К 1993 году президент ЦСКА Виктор Мурашко распродал почти всех добытчиков золота-1991, а главного тренера Геннадия Костылева выдавливал из клуба прямо перед финалом Кубка России.

Но Акинфеев уже так породнился с ЦСКА, что любил и ту мрачную, полуголодную команду. Неспроста через 20 лет, когда Игоря травили все подряд, его задела только критика Валерия Масалитина, нападающего ЦСКА 80-90–х.

«В 1993–м мы играли в манеже, только начинали осваивать большое поле, – вспоминал Акинфеев. – И на один из матчей пришла основа ЦСКА, тренироваться после нашей встречи. И я, как увидел всех, как увидел [вратаря Евгения] Плотникова, чуть дар речи не потерял. Просто шок!

Так я смотрел, смотрел на Плотникова, разминавшегося рядом, чуть гол не пропустил! Забыл, что на поле тоже нужно смотреть. Но все-таки успел отбить. Тогда я окончательно понял, как сильно хочу стать футболистом».

Не ездил бы на тренировки в ЦСКА, если бы не знакомая уборщица в метро

В детстве Игорь плакал, когда его не возили на тренировки в школу ЦСКА.

«Родители обычно говорили, что [не возят] из–за плохой погоды, – говорил Акинфеев в книге «100 вопросов от читателей». – Я им верил, а годы спустя понял, в чем дело. Жилось нам в начале 90-х непросто: денег не всегда хватало даже на проезд в общественном транспорте.

Хорошо, что у нас была соседка, которая работала уборщицей в метро. Она иногда приносила большие целлофановые пакеты с жетонами. Так на некоторое время решались проблемы с дорогой».

Акинфеев жил с родителями до 24 лет – в совхозе имени Ленина (поселок в ближайшем Подмосковье). В детстве он чаще играл там с братом не в футбол, а в хоккей – приматывая к ногам подушки от дивана.

Из совхоза в школу ЦСКА Игоря часто возила бабушка – на автобусе, метро и троллейбусе (полтора-два часа в одну сторону).

«Лет в 9 ехал на тренировку с любимой бабушкой, – вспоминал Игорь. – На улице было холодно, одели меня в дубленку, а шею перемотали красно-синим шарфом. Его из-под одежды и не видно-то было.

И вдруг на станции метро «Динамо» обступили меня три каких-то гопника, лет по 16. Ругаются, руки к шарфу тянут. Бабушка его забрала и сунула в пакет. А они все равно не отстают.

Хорошо, что мимо проходил какой-то мужик, он эту шпану разогнал в два счета. Говорит мне: «Ты, парень, лучше подрасти немного, а потом уже шарф надевай». А бабушка не поняла: «Это еще почему? Такой шарфик красивый».

Назвал вторым отцом главу пресс–службы ЦСКА

«Первый человек, который принял меня, именно из клуба, а не из команды, – Сергей Павлович Аксенов, – говорил Акинфеев о пресс-атташе ЦСКА, который старше его на 24 года. – В 2003-м я его попросил сесть рядом со мной в автобусе, когда еще боялся. С тех пор так на каждый выезд и ездим».

Благодаря Аксенову Акинфеев в 17 лет вышел на сцену с группой «Руки вверх».

«Я даже не знал, что «Руки вверх» будут выступать, – признался Игорь. – Сергей Павлович сделал такой сюрприз. Раньше, когда было какое-то чествование, нас спрашивали: «Кого хотите пригласить?» Я и еще полкоманды сказали, что «Руки вверх» было бы неплохо.

Как-то удалось их выманить. Я не знал, что выйду на сцену. Меня «подставили». Пришлось творить, чтобы лицом в грязь не ударить».

В 2018-м Игорь добавил: «С Сергеем Жуковым мы уже не столько друзья, сколько родственники – вместе крестили детей.

А один из первых взрослых футбольных друзей – это Сергей Аксенов. Я его даже вторым папой называю.

Когда я мальчишкой только начинал играть, он давал мне много жизненных советов, учил правильно общаться с людьми.

Да и потом, когда возникали какие-то проблемы, связанные с профессиональной карьерой, Сергей Павлович мне всегда помогал. Я постоянно опирался на его опыт».

Выпал из основы ЦСКА после 1:2 с «Вардаром»

Через два месяца после дебюта в РПЛ Акинфеев вышел в стартовом составе в матче 2-го отборочного раунда Кубка УЕФА. ЦСКА проиграл, пропустив решающий мяч от 23-летнего бразильца Вандейра.

«Совершенно дикая история, – вспоминал Игорь. – Перед началом игры в составе «Вардара» я обнаружил человека в странной форме, лишенной опознавательных знаков. Как он попал на поле, где команды разминаются за полчаса до стартового свистка?

Непонятный человек работал вместе с «Вардаром», но на его футболке не было ни имени, ни фамилии. Самое поразительное, что парень собирался в таком виде выйти на игру. Неужели в Македонии так можно?

Арбитр того футболиста заметил и с поля попросил. И здесь македонцы произвели фурор. Смотрю: администраторы кромсают куски пластыря и пытаются красавцу номер на спине соорудить.

Мы в шоке были: ну и колхозники! Возможно, это стало одной из причин нашего недонастроя. Мы уступили дорогу «Вардару», а тот странный парень в деревенской форме и с пластырем на спине забил нам гол, из-за которого ЦСКА потом полгода в России смешивали с грязью».

Первый мяч ЦСКА пропустил после неудачного выхода Игоря из ворот, так что, возможно, именно к тому матчу относится следующий эпизод.

«Вспоминаю случай с [третьим вратарем ЦСКА-2003] Димой Крамаренко, – говорил Акинфеев. – Играли мы как–то на «Динамо», и в VIP-секторе один человек кричал обидные вещи в мой адрес. Ну Димка – парень простой, взял и дал ему в лоб!»

После «Вардара» Акинфеев на месяц сел в запас и вернулся из–за травмы Мандрыкина – на 75–й минуте московской игры с «Крыльями». В матче с этой же командой Игорь впервые попал в заявку ЦСКА (летом 2002-го) и дебютировал в РПЛ (31 мая 2003-го).

Первое удаление получил в Самаре – врезал Короману и получил 5-матчевый бан

После чемпионства-2003 с Газзаевым ЦСКА начал новый сезон с Артуром Жорже и никак не мог победить в чемпионате. После ничьих с «Торпедо-Металлургом» и «Динамо» долго вели в Самаре, но за 5 минут до конца пропустили от Ковбы.

После гола Денис упал на Акинфеева, а набежавший Короман со всей силы послал мяч в голову Игоря. Тот вскипел, догнал Огнена и ударил в шею, мигом получив красную карточку.

Прилетавший на матч Евгений Гинер прокомментировал эпизод по горячим следам: «Арбитр, показав Акинфееву красную карточку, поступил абсолютно правильно. Вратарь во всех ситуациях должен оставаться самым спокойным в команде. Пусть даже ему нет еще и 18 лет».

– Когда нам забили, я оказался на коленках, – вспоминал Акинфеев. – Хотел подняться, и тут Короман, находившийся всего в полутора метрах, со всей силы запустил мячом мне в лицо. Вот я и не сдержался...

– Правда ли, что самарец и до этого вас провоцировал?

– Да. Когда на поле оказалось два мяча, Короман одним из них вдруг пробил в мою сторону, хотя игра была остановлена.

– О чем подумали, увидев перед собой красную карточку?

– О том, что поступил неправильно. Мне не следовало поддаваться на провокации, но я ответил, хоть и машинально. Кстати, Короман и в «Динамо» нередко занимался подобными вещами.

– Вы только начинаете свой путь в большом футболе – наверняка еще не раз придется оказаться в таких ситуациях.

– Уверен, ничего подобного больше не произойдет.

Вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников тут же поддержал коллегу: «Хочется сказать Игорю, чтобы не убивался сильно. У него таких моментов в карьере будет еще много».

Через 11 лет Акинфеев двинул в челюсть полузащитнику «Торпедо» Далибору Стевановичу (после свистка на перерыв), но отделался желтой карточкой – как и словенец.

«Незадолго до конца первого тайма торпедовец толкнул меня, и я ударился о штангу, – объяснил Игорь. – Уже после того, как тайм завершился, этот же игрок схватил меня за локоть.

Я попросил его убрать руки. В ответ он в нецензурной форме оскорбил мою маму. Я просто оттолкнул торпедовца, никакого удара там не было».

Летом 2010-го чуть не разбился на отдыхе в Испании

До знакомства с женой Игорь проводил отпуск с братьями Березуцкими – и это всегда было ярко:

«Однажды на Маврикии (в конце 2006-го – Sports.ru) нам с братьями Березуцкими приготовили крокодила, – сообщил Игорь в книге «100 пенальти от читателей». – По вкусу – обычная курица, один в один. И не скажешь, что именно он скалился на тебя из-за стекла зубастой пастью полчаса назад».

В интервью футболисткам сборной России Игорь добавил: «Летом 2010-го меня занесло в Испанию, и я решил покататься на парашюте, привязанном к катеру. Меня привязали к парашюту, выдули вверх метров на сто. И тут начался сильный ветер. Я начинаю махать руками, орать. Но там не докричишься.

Я смотрю вверх, а там стропы начинают между собой путаться. Слава богу, что внизу поняли или увидели по волнам, что поднялся сильный ветер, начали меня потихоньку спускать.

Тогда, если честно, я перепугался, потому что понимал: если бы парашют запутался, я просто упал бы со ста метров в воду и, естественно, с вами сейчас не разговаривал бы».

Познакомился с женой через концертного директора Сергея Жукова – Роберта Погосяна

«Как-то встретились, он начал показывать клип, – вспоминал Игорь. – «А это кто?» – спрашиваю. – «Катя».

«О, – отвечаю, – хорошо». – «Она сейчас в Мос­кве. Нужно?» – «Не-не», – говорю. Вообще, я по жизни стеснительный, но тогда мы все же встретились. Потом она уехала домой в Киев, месяц переписывались.

После Нового года решил, что надо что-то менять. Написал: «Катя, приезжай». Романом это сложно назвать: грандиозных ухаживаний, взглядов, подмигиваний не было. Мы просто нашли друг друга.

Вторая встреча получилась спонтанной. Поехал с ребятами в Киев, хотел увидеть Киево‑Печерскую лавру. Написал, что я в городе. Безумием тут и не пахнет, но для Кати это стало сюрпризом. Мы увиделись, и после той встречи я понял, что домой без нее не вернусь».

В Киеве Акинфеев встречался и с вратарем Максимом Ковалем. В 17 лет тот перешел в киевское «Динамо» Газзаева и выбрал 35-й номер – как у Акинфеева (они еще и невероятно похожи внешне).

«Я как-то пришел с тренировки, а мне смс приходит: «Привет, Макс, это Игорь Акинфеев». Я сначала не поверил, подумал, кто-то шутит. Но потом понял, что это Игорь.

Теперь мы дружим. Часто созваниваемся. Раз в неделю точно по телефону общаемся. Он рассказывает как у него дела в клубе, я – как у меня.

Акинфеев приезжал в Киев, мы тут виделись, гуляли. Игорь очень позитивный: нравится и как человек, и как футболист», – говорил Коваль летом 2013-го.

А в декабре 2014-го добавил: «Что за бред, когда говорят: украинцу нельзя общаться с русским? Акинфеев – для меня, в первую очередь, друг. Кентушка.

Когда были проблемы в Киеве, Евромайдан был, он переживал за страну, спрашивал, как у нас, что, когда тихо будет».

В финале Кубка УЕФА сделал предголевой пас

Президент Украинской федерации футбола Григорий Суркис смотрел финал Кубка УЕФА-2005 рядом с Евгением Гинером, а после победы зашел в раздевалку ЦСКА, где напомнил, что предсказал итог матча:

«Я сказал Колоскову перед матчем свой сценарий – в первые 15 минут важно не пропустить, а потом все сложится удачно, – говорил Суркис в Лиссабоне. – Увы, пропустили. Потом в перерыве сказал Гинеру, что Вагнер обязательно забьет и превратится из антигероя в героя.

[Чтобы и украинский клуб выиграл еврокубок], слишком многое должно совпасть. В том числе и фортуна – сегодня она была на стороне ЦСКА? Вспомните удар, когда Акинфеев поймал мяч на линии ворот. Случись 2:2, и все могло повернуться иначе».

На 74–й минуте Акинфеев накрыл мяч, катившийся по линии ворот после попадания в штангу, а через 6 секунд сделал предголевой пас, и ЦСКА повел 3:1.

Годы спустя Игорь признался, что перед игрой не спал до пяти утра – сидел на широком деревянном подоконнике лиссабонского отеля и гадал, как сложится матч.

После игры Акинфеев раскрепостился и в самолете обратился к Илье Казакову, который старше его на 14 лет: «Ты комментировал? А почему я из ворот не слышал «Гоооол!», когда мы забивали?»

Через 4 дня 19-летний Акинфеев впервые стал капитаном – Игнашевич пропустил матч со «Спартаком», но ЦСКА все равно победил 3:1.

В исторической ЛЧ-2009/10 у Акинфеева украли майку ван дер Сара

Акинфеев – это не только Кубок УЕФА, бронза Евро, чудо-нога ЧМ-2018 и 6 чемпионств, но и четвертьфинал ЛЧ-09/10.

Первый круг группового раунда ЦСКА провел с Хуанде Рамосом и набрал лишь 3 очка, но потом преобразился. Правда, от ЛЧ-дебюта Слуцкого (3:3 на «Олд Траффорд») у Акинфеева не лучшие воспоминания.

«В воротах «МЮ» стоял великий ван дер Сар, и я попросил его поменяться майками, – говорил Игорь. – Но в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно вытащили, когда сдал сумку в багаж. Так что футболка осталась в Англии. Причем у ребят и куртки пропали».

В 1/8 финала ЦСКА достался бывший клуб Хуанде Рамоса – «Севилья». После 1:1 в Москве команда Слуцкого победила в Андалусии 2:1.

Перед той игрой Акинфеев уже не страдал от бессонницы на подоконнике. Игорь выяснял у знакомых, где в Севилье находится православный храм.

После разрыва крестов переборол боязнь благодаря Газзаеву

По информации Daily Mail, после двух сухих матчей против «Арсенала» в ЛЧ-06/07 Акинфеев мог летом 2007-го заменить у Венгера Леманна, но 6 мая порвал кресты в Ростове.

Интересно, что Игорь пропустил всего пять месяцев – вместо положенных шести. Мандрыкин ошибался, ЦСКА шел последним в группе ЛЧ, и Газзаев ускорил возвращение Акинфеева.

Игорь вспоминал: «Георгич вызывает: «Готов?» – «В принципе ничего не болит, но четырехглавой нет пока – не накачалась». – «За 3 дня подкачаешь. Надо играть». Он дал мне психологический толчок. До этого я боялся – не дай бог, поскользнуться.

На Евро-2008 потом нога еще побаливала, но боязнь прошла – жидкость в колене уже не волновала».

Из-за следующего разрыва крестов Игорь пропустил второй выход ЦСКА в плей-офф ЛЧ. Групповой раунд-11/12 команда прошла с Габуловым, а против «Реала» в 1/8 финала играла с Чепчуговым в воротах и Ревякиным на лавке.

Слуцкий признался, что после ухода Габулова пережил самую сильную истерику: «Мы понимали, что Акинфеев вернется в строй не раньше апреля 2012-го. А ЦСКА предстояли матчи в первой восьмерке РПЛ и плей-офф ЛЧ.

Вот тут реально была паника. По вратарской позиции предлагалось огромное число вариантов. Но мне в клубе четко сказали: «Вратаря брать не будем». Иногда ты слышишь простой ответ: «Я так решил».

В 8 лет забил в ворота, в которые не забил Аспас на ЧМ-2018

Игорь говорил, что после гола от Кореи на ЧМ-2014 ему было стыдно выходить из номера, а потом – и из дома.

«Когда я ехал на ЧМ, у меня родился сын, – вспоминал Игорь. – Была мысль, что когда я приеду, мне даже перед ним будет стыдно.

Но помогла поддержка близких. Родители приехали, жена поддержала, брат с семьей тоже. Мы просто сидели и разговаривали. После их слов я понял, что надо как-то двигаться дальше».

Следующий ЧМ сложился для Игоря удачнее – и легендарный пенальти от Аспаса он отразил у знаковых для себя ворот.

«[В 90-е] отец возил сок в пакетах, и у него был заказ на стадион «Лужники», – говорил Игорь в интервью Басте. – Это был 1994 или 1995 год. И вот он говорит: «Поехали со мной». Я: «Куда?» Он: «Сейчас увидишь». Он мне только сказал: «Возьми мяч».

Пока разгружалась фура, нам открыли ворота. Я вышел на стадион «Лужники», поставил мяч на одиннадцатиметровую и забил гол (в те же ворота, где была серия пенальти в матче Россия – Испания – Sports.ru).

И у меня такая мысль [возникла] почему-то: «Когда-нибудь я здесь сыграю».

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, Игорь Уткин, Валентин Кобыща, Григорий Сысоев, Алексей Филиппов, Илья Питалев, Владимир Федоренко, Михаил Фомичев; Gettyimages.ru/Clive Brunskill /Allsport, Genya Savilov/EuroFootball, Clive Mason, Michael Regan, Phil Cole, Oleg Nikishin