Такое ощущение, что Овечкин обрел вторую молодость! Два гола с пятака – и 43 до Гретцки

Александр рвется в плей-офф, а команда – нет.

Для продолжения борьбы за плей-офф «Вашингтону» важно было победить после четырех поражений подряд, но не получилось (2:4). Сложилось ощущение, что у «Каролины», которую не так давно пополнил Евгений Кузнецов, хотел выиграть только один человек.

850-я и 851-я шайбы Овечкина – почти добрался до тридцатки за сезон

В этот раз Александр включился с первого периода, забрасывая не свойственные для него шайбы. На четвертой минуте он оказался на пятаке перед Петром Кочетковым и сунул шайбу рядом с щитком вратаря.

На последней минуте Ови вновь расположился перед воротами Кочеткова – Джон Карлсон набросил от синей, после чего шайба удачно попала в клюшку Александра и отскочила в ворота. Это его 29-я шайба в сезоне – он с отрывом лучший снайпер «Вашингтона».

Овечкин провел на льду 19:37 – шестой показатель среди полевых у «Кэпиталс». За это время он сделал 4 броска в створ (и еще один в перекладину) – четверть от всех у команды и закончил матч с положительным показателем полезности (+1). «Каролина» почти в три раза перебросала соперника (45:16), это в итоге и привело к камбэку (4:2 после 0:2).

Капитан «Вашингтона» практически в одиночку создал комфортный задел на оставшиеся два периода, но гости умудрились его растерять – больше ни разу не забросили (всего 10 бросков в створ за 40 минут), пропустив четыре.

Матч, в котором забросил Овечкин, не мог закончиться без нового рекорда. Александр стал лучшим снайпером НХЛ в апреле. Теперь у него 69 шайб в 106 апрельских матчах – обошел Теему Селянне, у которого было 67 голов в 116 играх.

А еще «Каролина» стала третьей командой НХЛ, пропустившей 50+ шайб от Овечкина. Теоретически в этом сезоне к списку еще может добавиться «Филадельфия».

Не Кузнецов, а Генцел – главное подписание «Каролины» перед плей-офф

Несмотря на то, что в России больше обсуждали переход в «Харрикейнс» Евгения Кузнецова, главным джокером «ураганов» стал Джейк Генцел из «Питтсбурга». В матче с «Вашингтоном» американец набрал 2+1 и стал первой звездой. В пятницу он сыграл в первом звене с Себастианом Ахо и Сетом Джарвисом.

«Я не особо беспокоюсь по поводу него, – делился восторгом от нового партнера Ахо. – Этот парень умеет забивать».

С момента перехода в «Каролину» Генцел провел уже 13 матчей и набрал 20 (5+15) очков – один из лучших показателей в команде. Он не набирал очки только в трех играх за новую команду.

Хотя сам Генцел в конце марта признался, что не хотел уходить из «Питтсбурга»: «Они просто решили, что есть лучшее направление, что нужно идти другим путем. Это не в моей власти, это не мой выбор».

«Вашингтон» будто не хочет в плей-офф – повезло, что конкуренты синхронно проиграли

У «Кэпиталс» остаются хорошие шансы на плей-офф, но после пяти поражений подряд сложно сказать, что они борются за него. Одно место в зоне уайлд-кард точно никому не достанется – там наверняка будет «Тампа» или «Торонто», которые уже обеспечили себе место в плей-офф.

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Команды из Столичного дивизиона еще могут побороться за третью строчку. Тот же «Вашингтон» отстает от «Айлендерс» всего на очко при одинаковом количестве матчей. А еще очень повезло, что параллельно «Баффало» победил «Филадельфию» (4:2), а «Детройт» уступил «Рейнджерс» (3:4) – прямые конкуренты проиграли.

У «Вашингтона» осталось шесть матчей, чтобы исправить ситуацию, три из них с прямыми конкурентами – «Детройтом», «Баффало» и «Филадельфией». Заберутся в плей-офф?

Фото: AP /Chris Seward, Jeffrey T. Barnes