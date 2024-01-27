Малкин спас «Питтсбург» на последней минуте, но все равно проиграл Бобровскому. Плей-офф все дальше

Оба – звезды матча.

В матче «Питтсбурга» и «Флориды» наши игроки сыграли ключевые роли: Сергея Бобровского признали второй звездой за 35 сэйвов, а Евгения Малкина – третьей за спасительный гол в концовке.

Малкин переживал из-за автогола, но тренер его поддерживает

Малкин выдал рекордный айстайм в этом сезоне – провел на льду 25 минут с учетом овертайма (10:22 в большинстве). Но голевого момента дождался только, когда «Питтсбург» снял вратаря при счете 1:2 – за 42 секунды до сирены подкараулил отскок с пятака и бросил в пустой угол.

Это 16-я шайба в сезоне, прервалась безголевая серия из пяти матчей. Малкин – третий снайпер «Пингвинс», уступая только Кросби (27) и Генцелу (21).

«Надеюсь, теперь я буду чувствовать себя увереннее, потому что все показывают мне видео, когда я забиваю в свои ворота, и я понимаю, что это просто невезение. Иногда такое случается, – сказал Малкин после матча. – Мы уступили два последних матча («Аризоне» и «Вегасу»), в которых играли не очень хорошо.

Мы вернулись домой и сегодня вечером сыграем вторую важную игру подряд, и мы понимаем, что все еще боремся за плей-офф. Я стараюсь помочь команде выиграть каждую игру. Каждый гол очень важен для меня».

После матча главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан дал понять, что уверен в мастерстве Малкина:

«Никто не относится к себе требовательней, чем Джино. Он понимает, что мы рассчитываем на него, а когда у него что-то не получается, никто не чувствует больше вины, чем он. Так что с Джи дело не в недостатке старания, он трудолюбивый парень, он настоящий боец. Шайба в конце матча – это важная шайба, которая помогла нам взять очко. Надеюсь, это придаст ему уверенности».

В последних пяти матчах с «Флоридой» Малкин всегда набирал баллы за результативность, хотя дважды «Питтсбург» забрасывал не больше одной шайбы. На этом отрезке у него 8 очков. Похоже, «Пантерс» – его клиенты.

Бобровский в топ-5 по победам в лиге. Правда, на буллитах один раз не выручил

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выдал лишь седьмой матч с 30+ сэйвами в этом сезоне, но по победам он уже уверенно в топ-5 (23) и делит третье место с Коннором Хеллибаком из «Виннипега».

«Ребята проделали отличную работу, – резюмировал Бобровский. – Это был один из тех матчей, когда игра равна, и каждый момент важен».

На буллитах в двух бросках из трех Сергей сыграл уверенно, а вот на последнем дал шанс «Питтсбургу» спастись. При счете 1:0 в пользу «Флориды» Джейк Генцел выполнял последний буллит – бросил с кистей и попал в ловушку Бобровскому, но тот не удержал шайбу.

Райнхарт побил рекорд Буре по голам в большинстве

Обе шайбы в пятницу «Флорида» забросила в большинстве, закончив с 66% реализации. Удивительно, что только одна из них на счету Сэма Райнхарта – лучшего игрока лиги по голам в большинстве. В ворота «Питтсбурга» он забросил уже 19-й.

Канадец обновил рекорд франшизы по голам в большинстве за сезон уже к 48 матчу. Предыдущий делили Павел Буре (2000/01) и Скотт Мелланби (1995/96). Забавно, что у Райнхарта в общей сложности 36 шайб – выходит, что большая часть пришлась на большинство.

«Флорида» – 11-я в НХЛ по реализации большинства с 23,1%. Но есть шанс улучшить этот показатель уже завтра в выездном матче с «Айлендерс». «Пантерс» идут вторыми в Атлантическом дивизионе с 64 очками.

Малкин хоть и заявляет о борьбе за плей-офф, у «Питтсбурга» с этим пока все грустно – «Пингвинс» седьмые в Столичном дивизионе с 49 очками. Отставание от зоны уайлд-кард шесть очков, хотя «пингвины» в сравнении с конкурентами сыграли меньше матчей.

Фото: East News /AP Photo/Gene J. Puskar