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«Трактор» снял проклятье третьего периода. Победу над «Спартаком» принес видеотренер!

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Анвар Гатиятулин Анвар Гатиятулин
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Семен Дер-Аргучинцев Семен Дер-Аргучинцев
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Челябинск выдохнул.

Игра «Трактора» в третьих периодах – настоящий мем сентября. Челябинцы до домашнего матча со «Спартаком» (2:1) лишь раз выиграли заключительный период – 2 сентября у «Лады». Но в субботу команда Анвара Гатиятулина всех удивила – дожала красно-белых и сняла это мини-проклятье. 

Забросил Семен Дер-Аргучинцев классным кистевым. Это его шестой гол – он лучший снайпер команды, опережает даже Антона Бурдасова.

В Челябинске знали о проблеме. Но поддерживали тренера

К игре со «Спартаком» «Трактор» подходил с семью поражениями в 12 третьих периодах (одна победа, четыре ничьих). Главного тренера атаковали вопросами об этой проблеме еще две недели назад после поражения от «Лады» (1:2). Тогда Гатиятулин признался:

«Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Видимо, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно».

Хотя еще девять дней назад тренер хвалил команду за игру в третьем периоде с «Витязем» (3:2): «Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Предыдущие два матча стали для нас не очень позитивным опытом, мы сделали работу над ошибками, ребята услышали и сегодня вышли на третий период сконцентрированными. И довели матч до победы».

Моментально поползли слухи об отставке Гатиятулина – пришлось вмешиваться генменеджеру команды Алексею Волкову:

«У главного тренера есть кредит доверия, и мы вместе пытаемся вести работу над ошибками, а также анализировать, в каких моментах можем улучшить игру и ситуацию в целом».

Могли проиграть и тут – спас видеопросмотр

Вот и теперь после двух периодов «Спартак» вел 1:0 – счет открыл Герман Рубцов, забросивший вторую шайбу в сезоне. В начале третьего периода Александр Пашин забросил вторую, но вмешался видеотренер «Трактора» – он разглядел офсайд в моменте с голом. В итоге видеопросмотр – и отмена.

Со скамейки не было видно момент с офсайдом. Выручил помощник

На пресс-конференции Гатиятулин рассказал, что не видел момента с незасчитанным голом «Спартака»: «У нас Владимир Гапонов за это отвечает. У него есть возможность внимательно посмотреть. Задали вопрос, он сказал брать [запрос]. Нам не совсем видно было».

По поводу долгожданной победы в третьем периоде тренер тоже был сдержан: «Надо было отыгрываться. Говорим о том, что не надо зацикливаться на этом. Игра состоит из трех периодов. У нас есть свой план на игру, и его надо придерживаться. Сегодня в третьем периоде сыграли правильно, реализовали момент и победили».

«Трактор» закрепился в зоне плей-офф – сейчас шестой на Востоке с 14 очками. Это была последняя очная встреча команд в регулярке – теперь их может свести только перекрестный плей-офф.

Трактор – Спартак 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
30 сентября, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 30 Рубцов (Филин, Беляев)
1:1 – 48 Дер-Аргучинцев ()
2:1 – 63 Шабанов (Антипин)
Вратари: Фукале 37/38 – Рыбар 38/40.

Фото: hctraktor.org

2 комментария

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Илья Владимирович
Да просто кое-кому не надо было прекращать играть в третьем периоде при счете всего лишь 1-0 в свою пользу.
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hardy33
Там офсайд пятиметровый, фиг с ним с Гатиятулиным, он уж третий год хоккей не смотрит, но судьи-то в самом моменте что делали?
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