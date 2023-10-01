«Трактор» снял проклятье третьего периода. Победу над «Спартаком» принес видеотренер!

Челябинск выдохнул.

Игра «Трактора» в третьих периодах – настоящий мем сентября. Челябинцы до домашнего матча со «Спартаком» (2:1) лишь раз выиграли заключительный период – 2 сентября у «Лады». Но в субботу команда Анвара Гатиятулина всех удивила – дожала красно-белых и сняла это мини-проклятье.

Забросил Семен Дер-Аргучинцев классным кистевым. Это его шестой гол – он лучший снайпер команды, опережает даже Антона Бурдасова.

В Челябинске знали о проблеме. Но поддерживали тренера

К игре со «Спартаком» «Трактор» подходил с семью поражениями в 12 третьих периодах (одна победа, четыре ничьих). Главного тренера атаковали вопросами об этой проблеме еще две недели назад после поражения от «Лады» (1:2). Тогда Гатиятулин признался:

«Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Видимо, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно».

Хотя еще девять дней назад тренер хвалил команду за игру в третьем периоде с «Витязем» (3:2): «Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Предыдущие два матча стали для нас не очень позитивным опытом, мы сделали работу над ошибками, ребята услышали и сегодня вышли на третий период сконцентрированными. И довели матч до победы».

Моментально поползли слухи об отставке Гатиятулина – пришлось вмешиваться генменеджеру команды Алексею Волкову:

«У главного тренера есть кредит доверия, и мы вместе пытаемся вести работу над ошибками, а также анализировать, в каких моментах можем улучшить игру и ситуацию в целом».

Могли проиграть и тут – спас видеопросмотр

Вот и теперь после двух периодов «Спартак» вел 1:0 – счет открыл Герман Рубцов, забросивший вторую шайбу в сезоне. В начале третьего периода Александр Пашин забросил вторую, но вмешался видеотренер «Трактора» – он разглядел офсайд в моменте с голом. В итоге видеопросмотр – и отмена.

Со скамейки не было видно момент с офсайдом. Выручил помощник

На пресс-конференции Гатиятулин рассказал, что не видел момента с незасчитанным голом «Спартака»: «У нас Владимир Гапонов за это отвечает. У него есть возможность внимательно посмотреть. Задали вопрос, он сказал брать [запрос]. Нам не совсем видно было».

По поводу долгожданной победы в третьем периоде тренер тоже был сдержан: «Надо было отыгрываться. Говорим о том, что не надо зацикливаться на этом. Игра состоит из трех периодов. У нас есть свой план на игру, и его надо придерживаться. Сегодня в третьем периоде сыграли правильно, реализовали момент и победили».

«Трактор» закрепился в зоне плей-офф – сейчас шестой на Востоке с 14 очками. Это была последняя очная встреча команд в регулярке – теперь их может свести только перекрестный плей-офф.

Фото: hctraktor.org