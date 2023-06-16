Необычный факт о Брюсе Кэссиди.

Брюс Кэссиди возглавил «рыцарей» прошлым летом и сразу привел их к триумфу.

Он очень давно дебютировал в НХЛ– первый шанс получил в «Вашингтоне» в 2002-м (и он последний тренер «Кэпиталс», не работавший с Александром Овечкиным). В первом сезоне Брюс тогда вывел команду в плей-офф, а уже в следующем был уволен после 25 матчей.

Следующий шанс пришел в 2017-м – его позвали в «Бостон», фарм которого он тренировал несколько лет. В «Брюинс» Кэссиди провел шесть сезонов, стабильно выходил в плей-офф, а в 2019-м добрался до финала Кубка Стэнли, где остановился в одной победе от трофея («Бостон» проиграл «Сент-Луису» в седьмой игре) – и вот спустя четыре года кубок ему все же покорился.

И вот один интересный факт о тренере «Вегаса» – примерно с 10 лет за ним закрепилось прозвище Бутч. Когда он приходил работать в «Кэпиталс», его так и называли – Бутч Кэссиди, как, например, многих легенд далекого прошлого (Ред Келли, Той Блэйк, Кинг Клэнси, Бэйб Дай, Дики Мур – это все прозвища). История умалчивает, при каких обстоятельствах оно появилось, но откуда взялось – сейчас расскажем.

Бутч Кэссиди – американский грабитель поездов и банков

Бандиты конца XIX – начала XX века в США очень популярны, поэтому американец, которого зовут «Б. Кэссиди» практически обречен стать Бутчем. Потому что был такой грабитель банков, поездов и дилижансов. Хотя на самом деле при рождении он был Робертом Лероем Паркером, так что и в его случае Бутч – это прозвище.

В детстве Роберт помогал родителям заниматься скотоводством и подрабатывал мясником, откуда и взялось его прозвище. В те времена «Butch» означало не «лесбиянка с короткой стрижкой», а «грубиян» или «мясник» (сокращение от butcher).

Первую кражу он совершил в городке Хей-Спрингс, штат Небраска. Стащил из магазина штаны, оставив записку с обещанием заплатить за них позже. Когда родительская ферма разорилась, Роберт связался с Майком Кэссиди, с которым начал воровать скот. Именно тогда он и стал Бутчем Кэссиди, совместив свое прозвище и фамилию идейного вдохновителя.

Поначалу Бутч воровал скот только с богатых ферм, его даже называли «Робином Гудом Дикого Запада». В 1884 году его поймали и отправили в тюрьму на два года.

После освобождения Бутч основал «Дикую банду». Первое задокументированное ограбление этих ребят случилось в июне 1889 года – Кэссиди обчистил «Сан Мигель Вэлей Банк» в городке Теллурайд, штат Колорадо. Добычей стала внушительная по тем временам сумма в 20 тысяч долларов.

Позже «Дикая банда» стала частью группировки «Дырки в стене» – свободного союза гангстеров, убежищем которой было ущелье в горах Биг-Хорн, штат Вайоминг. За период 1896-1901 годы банда ограбила около дюжины поездов.

Еще одним известным членом «Дикой банды» был Гарри Лонгбау под псевдонимом Санденс Кид. В 1901 году Бутч с Санденсом и его женой через Нью-Йорк сбежали в Аргентину. Там они занимались фермерством и на несколько лет забыли об ограблениях.

Но после отъезда жены Санденса в США в 1905 году, они вернулись в криминал – грабили банки и поезда. Параллельно занимались добычей полезных ископаемых в Аргентине, Боливии, Чили и Перу. Когда в Аргентине они стали слишком известны, отправились в Боливию, где в 1908 году предположительно погибли в перестрелке с военными.

Нет доказательств, что грабители погибли – говорят, дожили до старости в США

В шахтерском городе Сент-Винсент, где были убиты Бутч Кэссиди и Санденс Кид, есть памятная табличка. В путеводителях указывается, что они были похоронены на одном из местных кладбищ, но этому нет прямых доказательств.

В 1992 году даже провели эксгумацию предположительных останков преступников, однако тест ДНК показал, что они не принадлежат Бутчу и Санденсу. Ходили слухи, что кто-то видел обоих грабителей после перестрелки в Боливии – они жили в Уругвае и США под другими именами.

Сестра Бутча Кэссиди – Лула Паркер Петенсон – и вовсе утверждала, что ее брат выжил и вернулся в США. По другим свидетельствам, он жил под именем Уильям Филлипс и умер в 1937 году в Спокане, штат Вашингтон.

Ученый Ларри Пойнтер, написавший книгу «В поисках Бутча Кэссиди», откопал доказательства, свидетельствующие о том, что тот инсценировал свою смерть в Сан-Висенте. Он предполагает, что Кэссиди уплыл в Европу, сделал подтяжку лица, вернулся в Америку, женился, а затем стал предпринимателем в Вашингтоне.

В 1969 году о двух бандитах сняли фильм «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (в главных ролях – Пол Ньюман и Роберт Редфорд), который получил четыре «Оскара» и множество других наград. При бюджете в 6 млн долларов фильм собрал 102,3 млн и долгое время оставался самым кассовым вестерном в истории кинематографа.

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT; Gettyimages.ru/Jonathan Blair, Bettmann