Овечкин не стал бросать в пустые ворота! Отдал Кузнецову, а тот не попал 🤦‍♂️

Сегодня без шайб Ови.

В погоне за рекордом Гретцки затянулась пауза – Овечкин не забивал с 27 января (правда, там был перерыв на Матч звезд). Но против «Бостона» шансов забить у Александра было не так много – всего 2 броска за 18 минут на льду.

Самая реальная возможность появилась за 40 секунд до конца – «Бостон» снял вратаря, пытаясь спасти игру, но потерял шайбу в зоне «Вашингтона». И она как раз оказалась у Овечкина. Александр обыграл Чарли Макэвоя и мог бросать по воротам, но не стал: рядом был Кузнецов – покатил шайбу ему. Евгений доехал до центральной линии и бросил, но попал в штангу.

Если бы Овечкин бросил сам и забил – приблизился бы к очередному рекорду

Это, конечно, лишний аргумент против тех, кто считает, что «Вашингтон» и сам Овечкин только и думают, что о рекорде Гретцки. Отдавая пас, Александр лишился возможности не только забросить 813-ю шайбу, но и приблизиться вплотную к другому рекорду Гретцки.

У капитана «столичных» 54 гола в пустые ворота за карьеру, у Великого – 56. Если бы он не стал делиться с Кузнецовым и попал в ворота, то уже со следующей шайбой в пустые стал совладельцем рекорда.

Возможно, Овечкин хотел поддержать партнера, у которого с голами в этом сезоне совсем негусто – всего 7 в 53 играх. Причем седьмой он забил только в прошлой игре с «Коламбусом», а до этого не забивал в 14 матчах подряд.

Вместо того чтобы забивать, Овечкин и Кузнецов тратили время на Маршанда

Когда на льду мешается главный провокатор лиги Брэд Маршанд, соперникам зачастую бывает не до голов. Вот и в этом матче Овечкин и Кузнецов заработали на нем по две минуты.

В первом периоде Маршанд слишком агрессивно полез добивать шайбу, которую накрыл вратарь «Вашингтона», и ударил его клюшкой. За что тут же получил мощный толчок сзади от Кузнецова – оба получили по две минуты.

В третьем периоде Брэд около своей скамейки уронил Овечкина – чистая подножка. Но Александр, уже падая, сам решил наказать обидчика – и врезал ему клюшкой по лицу. В итоге – опять равные составы вместо двух минут большинства.

На Востоке очень плотная борьба за плей-офф, и «Вашингтону» нужно прибавлять

«Кэпиталс» выиграли второй матч подряд, но о какой-то стабильности говорить пока рано – до победы над «Коламбусом» были три поражения в четырех матчах. А «Вашингтон» в дивизионе поджимает «Питтсбург», у которого всего на одно очко меньше и две игры в запасе. А там еще и «Айлендерс» с «Флоридой» неподалеку и «Баффало» с «Детройтом» в засаде. Так что место в плей-офф висит на ниточке, и так, скорее всего, будет до самого конца регулярки – конкуренция на Востоке жесткая.

Есть надежда, что травмы «Вашингтон» немного отпустят, и будет полегче. Бэкстрем потихоньку набирает форму – в матче с «Бостоном» он забил второй гол в сезоне. Должен поправиться Уилсон, тоже пропустивший полсезона. Большего ждем от Оши, у которого всего 1+0 в последних 7 играх.

Ну и, конечно, Овечкин. У него уже три матча без голов, еще один – и будет четыре: более долгих безголевых серий у него в этом сезоне еще не было. Надо поправлять прицел.

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Фото: REUTERS/Winslow Townson-USA TODAY Sports