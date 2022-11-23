«Витязь» сроднился с фразой «С нами Бог» – налепил ее даже на воротник ретро-формы. А откуда вообще взялось выражение?

Есть несколько версий.

Впервые в своей истории «Витязь» презентовал ретро-форму. Произошло это еще 6 сентября, но сыграть в ней решили только под Новый год – в пятницу, 30 декабря, подмосковные хоккеисты выйдут в ней против СКА.

Выглядит очень стильно: вместо нынешнего логотипа – редизайн оригинальной эмблемы 1996 года с ангелом, на рукавах – кольчуга.

Не забыли и про важные города для клуба: на плечах – отсылки к Чехову и Подольску, где команда базировалась до переезда в Балашиху.

Еще один важный элемент – девиз клуба «С нами Бог» на воротнике (видимо, подсмотрели у «Авангарда»). Обычно эту фразу видно на груди подмосковных хоккеистов – тут ее хоть и спрятали, но все же оставили на свитере.

А вот так она выглядит на стандартных игровых джерси команды:

Вообще это выражение клуб давно застолбил за собой в хоккее. Но вы наверняка натыкались на «С нами Бог!» где-нибудь в интернете или кино. Кто же это придумал? Рассмотрим все варианты.

• Одно из первых упоминаний фразы можно найти в Библии. Она встречается в «Книге пророка Исаии» (глава 8, стих 10): «Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!».

Продолжают ее использовать и в наши дни: в православной церкви во время повечерия (вечернее богослужение) в дни постов поют «С нами Бог».

• Выражение могло быть популярно у крестоносцев наряду со знаменитым Deus vult (с латинского – «Этого хочет Бог», «Воля Божья»).

• В России самая известная цитата принадлежит полководцу Александру Суворову – он произнес ее в 1799 году во время военного совета в монастыре Святого Йозефа в Швейцарии (вспоминаем школьную программу и швейцарские походы русской армии):

«Мы окружены горами… окружены врагом сильным, возгордившимся победою… Со времени дела при Пруте, при Государе Императоре Петре Великом, русские войска никогда не были в таком гибелью грозящем положении… Нет, это уже не измена, а явное предательство… разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая – на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых… Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы – русские! С нами Бог! Спасите, спасите честь и достояние России и ее Самодержца!.. Спасите сына его…».

• Выражение часто использовалось в геральдике (наука о гербах) разных стран. В Византии оно звучало как Nobiscum Deus («Бог с нами»), в Германской империи – Gott mit uns, в США – In God We Trust («На Бога уповаем»). Кстати, последняя формулировка – национальный девиз штатов, который даже отражен на купюре в 20 долларов.

Есть версия, что «Витязь» стал использовать «С нами Бог» в качестве девиза с подачи бывшего владельца Николая Павлинова, чтившего российскую историю. Сложно сказать точно, когда она появилась на форме – кажется, с сезона-2004/05, когда ангела на логотипе и клубных свитерах сменила буква «В».

В 2010 году «БОГЪ С НАМИ БОГ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» была даже зарегистрирована клубом как торговая марка – и срок действия исключительного права на нее закончится только в 2028-м.

Фото: vk.com/hcvityaz, boeboda.ru; commons.wikimedia.org