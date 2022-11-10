2+2 у Бучневича (и это у него еще отняли одну передачу)! Уже семеро наших в этом сезоне набирали по 4 очка

Снова досталось «Анахайму».

Перед матчем с «Анахаймом» фанатов «Сент-Луиса» расстроили новостью, что Владимир Тарасенко не сыграет с «утками» из-за болезни. В составе его заменил другой русский форвард – Алексей Торопченко. А лидерские функции взял на вообще третий – Павел Бучневич.

В субботу он выдал мощнейший перфоманс и набрал 2+2, повторив личный рекорд по количеству очков в одном матче НХЛ:

• сначала остался один перед вратарем гостей и здорово бросил с кистей;

• а во втором периоде выкатился на пятак и бросил с неудобной – оказалось, что это победная шайба;

• спустя несколько минут отдал пас в своей зоне Шенну, который решил ни с кем не делиться и решать вопросы самостоятельно;

• вторым ассистом поучаствовал в красивой трехходовке в большинстве в третьем периоде;

• он даже набрал пятое очко в матче – в последнем голе отправил Кайру и Томаса в контратаку – но в итоговом протоколе убрали пас Павла. Видимо, посчитали, что игрок «Анахайма» после этого коснулся шайбы.

В прошлый раз нападающий набирал четыре очка 18 марта 2021 года в игре с «Филадельфией» – тоже 2+2. В этом же сезоне Павел далеко не первый из русских, кто выбил столько за один вечер. Забавно, но чаще всего такое происходит именно в матче с «Анахаймом».

«Сент-Луис» выиграл 6:2, но Павел стал единственным россиянином, который набрал очки в этой игре. Иван Барбашев, Алексей Торопченко и Никита Александров сегодня не отличились, а последние и вовсе провели меньше всего времени на льду из игроков обеих команд – 10:13.

«Я думаю, что когда ты выигрываешь, это всегда весело, — сказал Бучневич после матча. – Я не знаю, сколько мы сейчас выиграли подряд, шесть, пять (шесть – Sports.ru)? Надеюсь, мы продолжим, всегда весело, когда ты выигрываешь, хорошее настроение в раздевалке. Всем нравится такой позитив и положительные эмоции. Думаю, все счастливы, даже тренеры».

У «Блюз» после отвратительного старта и восьми поражений подряд сложилась победная серия из шести матчей. Возможно, она продолжится – через два дня у команд еще одна очная встреча в Сент-Луисе.

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Фото: REUTERS/Jeff Curry-USA TODAY Sports