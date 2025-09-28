Бардаков забил 1-й гол за «Колорадо» – «Далласу» на предсезонке. Его назвали 3-й звездой матча

Захар Бардаков забил 1-й гол за «Колорадо» – «Далласу» на предсезонке.

Форвард «Эвеланш» отличился в третьем периоде выставочного матча против «Старс» (4:1).

24-летний нападающий, перешедший в команду из СКА, провел на льду 12 минут 51 секунду (0:23 – в большинстве, 1:02 – в меньшинстве) и завершил встречу с полезностью «+1».

В его активе 2 броска в створ, 2 блока и 1 силовой прием. В итоге Захара признали третьей звездой встречи.