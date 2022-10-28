Русские игроки добыли для «Ванкувера» первую победу в сезоне: у Михеева дубль, Кузьменко набрал 1+1

Больше не нужно жечь свитеры?

Мы уже писали , как «Ванкувер» провалил старт сезона и довел своих болельщиков до депрессии. В итоге первую победу удалось добыть только в восьмой игре – против «Сиэтла». Постарались россияне, от которых все предыдущие матчи ждали большего – да и продолжают ждать.

Илья Михеев, пропустивший три первых игры, долго присматривался к чужим воротам но сегодня выстрелил сразу двумя голами. Сначала остался совсем один на пятаке и засунул шайбу за ленту – перед этим пытался бросить Кузьменко, но в итоге на него записали ассист. А во втором периоде нападающий классно бросил с кистей из правого круга вбрасывания.

Сразу три хоккеиста в составе гостей оформили 1+1 – Элиас Петтерссон, Конор Гарланд и Андрей Кузьменко. Последнему пришлось вновь выводить свою команду вперед, реализовав большинство точным кистевым.

Одна из главных проблем «Ванкувера» в предыдущих матчах: они несколько раз транжирили преимущество в две и больше шайб, и в итоге вообще проигрывали. Казалось, они исправили именно эту ошибку и собрались в конце – Петтерссон за минуту с небольшим сделал 4:3, а Гарланд забросил в пустые пятую. Но «Кракен», сняв вратаря, одну отыграл, а в конце «Кэнакс» должны благодарить Джей Ти Миллера, который за три секунды до конца принял на себя мощный бросок Андре Бураковски.

Первая победа в сезоне совпала с большим юбилеем главного тренера «Кэнакс» Брюса Будро – это его 600-я победа в НХЛ на тренерской скамейке.

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Фото: REUTERS/Steven Bisig-USA TODAY Sports