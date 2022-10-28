Русские игроки добыли для «Ванкувера» первую победу в сезоне: у Михеева дубль, Кузьменко набрал 1+1
Больше не нужно жечь свитеры?
Мы уже писали, как «Ванкувер» провалил старт сезона и довел своих болельщиков до депрессии. В итоге первую победу удалось добыть только в восьмой игре – против «Сиэтла». Постарались россияне, от которых все предыдущие матчи ждали большего – да и продолжают ждать.
Илья Михеев, пропустивший три первых игры, долго присматривался к чужим воротам но сегодня выстрелил сразу двумя голами. Сначала остался совсем один на пятаке и засунул шайбу за ленту – перед этим пытался бросить Кузьменко, но в итоге на него записали ассист. А во втором периоде нападающий классно бросил с кистей из правого круга вбрасывания.
Сразу три хоккеиста в составе гостей оформили 1+1 – Элиас Петтерссон, Конор Гарланд и Андрей Кузьменко. Последнему пришлось вновь выводить свою команду вперед, реализовав большинство точным кистевым.
Одна из главных проблем «Ванкувера» в предыдущих матчах: они несколько раз транжирили преимущество в две и больше шайб, и в итоге вообще проигрывали. Казалось, они исправили именно эту ошибку и собрались в конце – Петтерссон за минуту с небольшим сделал 4:3, а Гарланд забросил в пустые пятую. Но «Кракен», сняв вратаря, одну отыграл, а в конце «Кэнакс» должны благодарить Джей Ти Миллера, который за три секунды до конца принял на себя мощный бросок Андре Бураковски.
Первая победа в сезоне совпала с большим юбилеем главного тренера «Кэнакс» Брюса Будро – это его 600-я победа в НХЛ на тренерской скамейке.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- 0:1 – 5 Михеев (Кузьменко, Шенн)
- 1:1 – 19 Олексяк (Танев, Шульц)
- 2:1 – 20 Макканн (Данн, Гурде)
- 2:2 – 24 Михеев (Гарланд, Дрис)
- 2:3 – 35 Кузьменко (Петтерссон, Миллер)
- 3:3 – 35 Бенирс (Эберле, Шварц)
- 3:4 – 42 Петтерссон (Шенн)
- 3:5 – 59 Гарланд ()
- 4:5 – 60 Шварц (Бураковски, Эберле)
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Фото: REUTERS/Steven Bisig-USA TODAY Sports
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