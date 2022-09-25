«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»

Сработало лучшее звено команды.

«Ак Барс» с одним из самых сильных составов в лиге крайне нестабилен на старте – три поражения в восьми матчах. Добавляла проблем низкая результативность потенциальных лидеров (у Шипачева – 2+0), а самое главное – ужасное большинство. До матча с «Трактором» казанцы не забросили ни разу.

Прорвало команду Олега Знарка в нужный момент: «Ак Барс» горел челябинцам 1:2 после второго периода. Поправило положение второе звено во главе с Радуловым – сравняли счет и реализовали большинство впервые за девять игр. Это была 34-я попытка казанцев.

Вячеслав Войнов сделал 2:2 классным броском издали – дебютная шайба защитника в «Ак Барсе».

«На самом деле мы старались меньше на эту тему разговаривать, – отметил Войнов после игры. – Отрабатывали на тренировках новые варианты, обсуждали именно там, старались выдохнуть, потому что давление на нас идет огромное. Удача улыбнулась – будем стараться ее удержать».

В какой-то степени гости сами отдали победу татарстанцам, заработав 10 минут штрафа за матч. Через четыре минуты «Трактор» снова остался в меньшинстве – и этим воспользовался Станислав Галиев.

Нападающий получил шайбу в правом круге вбрасывания и здорово бросил с кистей. Это его первая шайба в сезоне – до этого он ассистировал партнерам шесть раз.

Поздравить можно и Александра Радулова, отдавшего передачу на Галиева. Это его 392-й результативный пас в КХЛ, и по этому показателю он вышел на третье место в истории, обойдя Даниса Зарипова. Впереди только Вадим Шипачев (556) и Сергей Мозякин (509).

Стоит отметить всю тройку Галиев – Семенов – Радулов, которая забросила 9 из 21 шайбы казанцев в этом сезоне. Неплохой показатель для второго звена, учитывая, что собрал сочетание Знарок только в третьем матче сезона.

«Ак Барс» набрал 13 очков и вернул себе третью строчку на Востоке. А вот у челябинцев не все так хорошо: они 10-е – ниже только «Нефтехимик», который еще не побеждал.

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