Бурдасов красиво вернулся в Челябинск: выбил 2+1 против «Автомобилиста». Начал уже на 17-й секунде

Хотя мог быть хет-трик.

«Трактор» начал этот сезон откровенно плохо: 0 очков против «Северстали» (2:4) и «Локомотива» (0:4), 8 пропущенных шайб – и это на своем льду!

Нужно было срочно исправлять ситуацию в игре с «Автомобилистом», который свои домашние матчи у этих же команд выиграл – и взял 4 из 4. На помощь пришел воспитанник, который до старта сезона не играл за родной клуб 10 лет – Антон Бурдасов.

В матче против «Авто» его прорвало сразу же: гости провалились в средней зоне через несколько секунд после стартового вбрасывания – и нападающий выскочил один-на-один с вратарем. Даже не пришлось обыгрывать – аккуратно бросил между щитков.

К слову, это не самый ранний гол в карьере Антона. 10 декабря 2021-го нападающий забросил «Металлургу» на 8-й секунде.

Второй свой гол Бурдасов отложил до 47-й минуты, когда отправил шайбу с пятака после броска Игоря Исаева. Это было очень вовремя – «Трактор» к тому моменту уступал 1:2.

А ведь был заход на хет-трик: сначала даже на Антона записали третий гол челябинцев за шесть минут до конца. Но переоформили на Теему Пулккинена – от него шайба отскочила в ворота после броска Бурдасова.

«Антон всегда отдается в играх и на тренировках, – объяснял результативность своего игрока Анвар Гатиятулин. – Никого не устраивает результат – два проигранных матча. Все выходили с одной целью – победить». Но надо признать, что главный тренер «Трактора» тоже поспособствовал этому: третий матч сезона Бурдасов наконец-то начал в первом звене – их поменяли местами с Пулккиненом.

Антон Бурдасов покинул Челябинск в 2012-м и объехал чуть ли не все топ-клубы: перебрался в СКА, за четыре года поиграл в «Авангарде», ЦСКА и «Салавате Юлаеве», а летом 2022-го вернулся в «Трактор», перед этим снова попылив три сезона в Питере.

Бурдасов приехал в Челябинск уже в статусе обладателя Кубка Гагарина – человека, от которого ждут результата и будут ждать в дальнейшем. И вроде Антон реабилитировался за неважный старт: 2+1 в третьей игре (до этого 0+0) и пара кепок со льда от болельщиков. Но теперь чего-то подобного от него будут ждать каждую игру.

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Фото: hctraktor.org