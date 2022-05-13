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Свечников наконец-то взял игру на себя: отгрузил две шайбы «Бостону». Но «Каролине» это не помогло

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Впереди седьмой матч.

Противостояние «Каролины» и «Бостона» – максимально домашнее: за 6 матчей команды ни разу не обыграли друг друга в гостях, а хозяева всегда побеждали уверенно – в две шайбы и больше.

Перед шестой игрой «Харрикейнс» вели 3-2 в серии и были в шаге от прохода в следующий раунд. Но традиция домашнего льда не нарушилась: после двух периодов «Бостон» вел 2:0 и готовился собирать чемоданы в Роли на седьмой матч.

В третьем периоде наконец-то проснулся Андрей Свечников, который не набирал очков в трех предыдущих играх. Началось все с классного броска с кистей в ближний угол Джереми Сваймена.

В конце третьего периода гости реализовали большинство – Свечников оформил дубль. Вантаймер в стиле Овечкина – правда, из другого круга вбрасывания.

Впрочем, для «Каролины» было уже поздно – «Бостон» к тому моменту обеспечил себе комфортное преимущество и победу. 

У Андрея 3+1 в этой серии, и от него явно ждут большего. Возможно, этот дубль поможет вернуть голевое чутье, которое так нужно его команде в седьмом матче. Права на ошибку больше нет.

Кубок Стэнли

1-й раунд

Бостон – Каролина 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
Дата проведения
13 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Маршанд (Койл, Клифтон)
2:0 – 39 Койл (Маршанд, Пастрняк)
2:1 – 44 Свечников (Джарвис)
3:1 – 48 Хаула (Макэвой)
4:1 – 51 Форборт (Носек)
5:1 – 56 Лазар (Носек, Фолиньо)
5:2 – 58 Свечников (Слэвин, Нечас)
Вратари: Сваймен 23/25 – Раанта 29/33.

Счет в серии: 3-3

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