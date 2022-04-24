Уже 11 русских вратарей сыграли этом сезоне НХЛ! Дебют Кочеткова за «Каролину»: 17 сэйвов и победа в овертайме

Еще три месяца назад играл за «Торпедо».

Сезон НХЛ-2021/22 повторил прошлогодний рекорд по количеству вратарей из России: 11-м голкипером стал 22-летний Петр Кочетков, дебютировавший в субботу вечером за «Каролину» – в матче против «Нью-Джерси».

Если вы не следили за КХЛ, то должны помнить Кочеткова по МЧМ-2019 – там он провел пять матчей: помог обыграть Чехию и Канаду в группе, Словакию и Швейцарию – в плей-офф. Проиграли с ним лишь американцам в полуфинале, но свою бронзу и титул лучшего вратаря турнира Петр забрал.

Текущий сезон у него получился насыщенным. Начал Кочетков его в «Торпедо»: 23 матча, 10 побед, 2 сухаря, 2 результативные передачи, коэффициент надежности 2,23 и 92,6% отраженных бросков.

До перерыва на Олимпиаду нижегородцы занимали 9-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 5 очков – но руководство КХЛ решило не доигрывать регулярку (у «Торпедо» оставалось 7 матчей), и сезон для команды закончился досрочно. Кочетков очень расстроился такому итогу: «Мне реально стыдно, что мы не смогли [болельщиков] порадовать удачным выступлением. Очень больно прощаться с командой на такой ноте. Все игроки очень переживают».

14 февраля «Торпедо» расторгло контракт с вратарем, а уже на следующий день стало известно, что Петр поехал в «Чикаго Вулвс» – фарм-клуб «Каролины», которая задрафтовала игрока в 2019 году. В АХЛ Кочетков одержал 13 побед в 15 матчах, став лучшим новичком лиги по итогам марта. Неудивительно, что после травмы Фредерика Андерсена, «Харрикейнс» тут же вызвали российского кипера из фарма.

Дебют состоялся накануне в матче с «Нью-Джерси» – Петр вышел в старте, но засушить первую же игру не получилось, хотя он и держался до 36-й минуты. К середине третьего периода «Каролина» уступала 0:2 и могла пропустить еще – подтащил как раз Кочетков.

«Харрикейнc» в итоге сравняли счет, забросив две шайбы в последние пять минут. А в овертайме Сет Джарвис забил победный гол.

Дебютная статистика Кочеткова не особо впечатляет: 17 отраженных бросков из 19 (89,5%) – зато победа в дебютной игре. Это четвертый подобный вратарский старт в истории клуба! После окончания игры партнеры окружили и поздравляли Петра с таким началом карьеры в НХЛ.

В раздевалке россиянина поздравил и главный тренер Род Бринд`Амор: «Перед матчем я говорил, что после каждой игры у нас остаются воспоминания. Говорил, что есть вероятность, что вы не запомните этот матч. И что произошло потом? Вы вытащили этот матч. Где ты, приятель [Кочеткову]? Вы подарили ему крутое воспоминание. И мне тоже».

После этих слов наставник бросил Петру шайбу на память.

В составе «Нью-Джерси» можно порадоваться за Никиту Охотюка, который отдал голевой пас на Ника Хишира и набрал второе очко в своей второй игре в НХЛ. А вот Андрей Свечников, который провел на льду больше 17 минут, очками не отметился.

«Каролина» со 110 очками продолжает лидировать в своем дивизионе – впереди у нее матчи с командами из Нью-Йорка и новая встреча с «Нью-Джерси», который болтается на дне конференции и уже просто доигрывает сезон.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/AP Photo/Bill Kostroun; РИА Новости/Владимир Федоренко, Крис Бэрри