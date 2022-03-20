Еще один русский забил за «Сент-Луис»: у Алексея Торопченко дебютный гол в НХЛ. Год назад он играл в «Куньлуне»

«Блюз» все равно проиграли.

Один из самых жарких матчей этой ночи прошел в Nationwide Arena, где «Коламбус» принимал «Сент-Луис»: 9 шайб и борьба до последних секунд. «Блю Джекетс» выиграли в одну шайбу, а у гостей главным героем стал Давид Перрон, организовавший себе хет-трик, но радоваться мы будем за другого нападающего «Блюз».

В этот вечер свою первую шайбу в НХЛ забросил Алексей Торопченко – на это ему понадобилось 11 игр. На 34-й минуте россиянин расторопней всех сыграл на добивании и отправил вторую шайбу гостей в ворота Элвиса Мерзликина.

«Я просто подъехал к воротам, чтобы прикрыть вратаря», — сказал Торопченко. – У Фолка был отличный бросок, и я оказался в нужном месте».

Всего 22-летний россиянин провел на льду 10:19 в матче и нанес три броска – в целом весьма неплохо для игрока четвертого звена. Большую часть сезона Алексей проводит в «Спрингфилде» в АХЛ, где он у набрал 10+10 за 42 матча, но периодически «Блюз» поднимают его к себе. Уже точно не зря. Интересно, что еще год назад Торопченко играл за «Куньлунь» – на правах аренды – и, в целом, не то чтобы блистал: 7+4 за 45 матчей в КХЛ.

Результативным баллом в матче с «Коламбусом» отметился и Павел Бучневич – отдал голевую передачу при третьем голе Перрона на 59-й минуте, однако сравнять счет «Сент-Луис» так и не успел.

Еще один русский в составе «Блюз» – Иван Барбашев – очков не набрал и закончил встречу с показателем полезности «-1».

Несмотря на поражение, «Блюз» остаются на третьей строчке Запада с 77 очками. Впереди у «музыкантов» выездная игра с «Вашингтоном».

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Jason Mowry