Фактчек Sports.ru.

Самой крупной и стабильной гоночной программой в России последние 10 лет остается «СМП Рейсинг» Бориса Ротенберга – он открыл команду в гонках на выносливость, расширил ее для юных пилотов, запустил инженерное подразделение BR Engineering и параллельно занялся спонсированием «Российской Серии Кольцевых Гонок» (РСКГ) в семи категориях.

На Петербургском международном экономическом форуме в разговоре с ТАСС и обществом «Знание» Ротенберг долго обсуждал программу и гонки. Кажется, у главного инвестора российского автоспорта сложилась собственная гоночная вселенная.

Как же видит автоспорт его основной российский инвестор? Мы выбрали для вас главные его заявления и устроили фактчек.

Ротенберг уверен, что наших пилотов никуда не допускают. А как же Квят, Мазепин и другие? И что с декларацией о нейтралитете?

Цитата Бориса Ротенберга

«Допущены ли российские пилоты? Не допускают. У меня один мальчик ездит, Смаль. Причем ездит под флагом. В одной команде испанской. А так все пилоты сейчас ездят в России.

Декларации ФИА никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну. Я не видел этих писулек, которые просят подписать. Все мои спортсмены здесь, в России».

Фактчек

Самый острый вопрос: как же выступают гонщики из России? Правда ли их никуда не приглашают?

Только в этом году к гонкам допущены: Даниил Квят (чемпионат мира по гонкам на выносливость, «24 часа Ле-Мана»), Влад Ломко («Европейская серия Ле-Ман», «24 часа Ле-Мана»), Никита Бедрин («Ф-3»), Никита Мазепин («Азиатская серия Ле-Ман»), Михаэль Белов («Региональная европейская Формула ФРЕКА»), Николай Грязин (чемпионат мира по ралли) и еще несколько юниоров.

Кирилл Смаль, которого упомянул Ротенберг, ездил в этом году за индийскую «Мумбай Фэлконс» в ближневосточной «Региональной формуле», за нидерлансдкую «МП Моторспорт» в ближневосточной «Ф-4» и во французской CD Sport в «Кубке Ле-Ман» в классе LMP3. Сейчас он вместе с Беловым гоняется во «ФРЕКА» за итальянскую «Монолит» – у него в карьере вообще не было испанских команд.

И да, оба соревнуются за Кыргызстан – до стадий чемпионата мира и Европы флаг определяется по лицензии. Русские у них уже явно истекли, а новые международные РАФ пока не выдает.

Что касается декларации ФИА, то она в открытом доступе – на сайте международной федерации, причем висит год. О ней еще в марте-2022 знали в российской G-Drive Racing (и бойкотировали сезон) и в «КАМАЗ-мастере» (и вели переговоры о смягчении формулировок), чемпион «Дакара» Сергей Карякин писал президенту ФИА официальные запросы об отмене части бумаг…

В итоге ее подписали как минимум Мазепин, Квят, Грязин и Ломко. А еще Александр Смоляр из программы «СМП Рейсинг» – чтобы в прошлом году гоняться как «нейтральный спортсмен» в «Ф-3». Он до сих пор на сайте команды в списке «наши пилоты», как и резервист «Феррари» Роберт Шварцман и Михаэль Белов (у которого теперь сербский паспорт).

Декларация доступна всем, ее многие из знакомых Борис Ротенберга видели, а некоторые – подписывали.

Вернулись в Россию двое: Смоляр и бывшая гонщица «Серии W» Ирина Сидоркова. В принципе, если остальных больше не учитывать как «выпавших из программы» (тогда, правда, нелогично держать их на сайте?), то это и правда все.

Была ли победа на «Ле-Мане» среди «негибридных» машин? Проверяем!

Цитата Бориса Ротенберга

«Мы сделали BR1 – высший класс среди кузовных машин, она на «Ле-Мане» среди негибридных машин выиграла чемпионат.

Интересная история: когда мы приехали на тесты, на старте было 10 машин. На подготовке мы ехали в одной секунде с гибридами. Естественно, никому это не интересно, чтобы частная команда выигрывала у заводского гибрида вроде «Тойоты». Она там единственная такая осталась, до этого еще «Порше» были.

Но при тех условиях, в которые нас посадили, нам было невозможно их просто обогнать. Там же были еще французы, итальянцы и другие машины. Там двигатели были модернизированные. Наш двигатель был с турбиной, а были двигатели без турбины – и всех соединили. Нас заглушили, еще груз повесили на нашу машину, чтобы мы поближе были к французам и итальянцам, у которых машины были тоже негибридные. Но даже в этих условиях мы объехали всех, но эти две «Тойоты» пропустили. Но я считаю, что «24 часа Ле-Мана» среди негибридных машин мы выиграли. Мы ребят наградили именными часами, они до сих пор такие довольные! Китайцы еще у нас одно шасси купили и ездили с моторами Gibson, но мы их обогнали.

Мы первыми в истории российского и советского автоспорта выиграли «24 часа Ле-Мана»! В категории GT3 Pro на «Феррари».

Фактчек

С последним разобраться проще всего: единственная победа «СМП» на «Ле-Мане» случилась в 2015-м – в классе GTE Am. Это не GT3 Pro – категория машины немного другая, а еще в экипаже обязательно должен быть один гонщик без профессионального статуса. Класс GT3 Pro – отдельный и на уровень выше, там победил «Корветт» и экипаж «СМП» проиграл ему 5 кругов.

На BR1 выиграно 0 гонок за 2 года. 5 подиумов – да, но ни одной победы. В общем зачете чемпионата мира «СМП» проиграл и «Тойоте», и швейцарской «Ребейон». Кстати, шасси BR1 купила не китайская команда, а американская DragonSpeed (основана во Флориде эквадорцем с Канарских островов).

Далее про сам «Ле-Ман»: в том сезоне в WEC класса LMP1 не было ни французов, ни итальянцев. Катались два экипажа «Тойоты», два экипажа «Ребейон», вечный аутсайдер ByKolles из Австрии (не доезжает до финиша «Ле-Мана» с 2010-го!), DragonSpeed и два экипажа «Манор» с китайским брендингом (у них было собственное шасси Ginetta G60). Из них «Манор» отвалился после двух гонок, а DragonSpeed c ByKolles отъездили не весь сезон.

Претензии насчет «гибридов» вообще сложно понять. До 2018-го в классе LMP1 гонялись только «гибриды»: 3 «Тойоты», 2 «Порше» и ByKolles. Совсем не потому, что частников не пускали – ByKolles как раз пытался, но разработка и обслуживание гибридного мотора оказались слишком дороги, никто их не тянул.

Частники в LMP1 попали немного в пожарном порядке после ухода «Порше» – чтобы «Тойота» не гонялась сама с собой. «Ле-Ману» требовались несколько сильных коллективов – и именно разрешение турбированных и нетурбированных ДВС открыло дорогу менее богатым организациям. Это единственная причина, по которой «СМП» занялась «высшей кузовной лигой».

Заявления в стиле «никто не заинтересован в том, чтобы «Тойота» проиграла частникам» не очень корректны – частников и приглашали, чтобы они соревновались с «Тойотой». Никакие двигатели не могли «соединить» – класс LMP1 на «Ле-Мане» всегда был один, и как раз для уравнивания возможностей во всех категориях существовала программа «баланса мощностей». На него и намекают словами «Нас заглушили и повесили груз». Но если на «Ле-Мане» 2018-го негибридам действительно урезали поток топлива со 110 кг/час до 108 кг/час, то в 2019-м его увеличили до 115 кг/час, а по массе «Тойота» оставалась тяжелее на 55 кг (на старте сезона разница была еще меньше – 45 кг, по ходу чемионата ее увеличивали до 71 кг, но на главный марафон сделали чуть меньше). То есть ни дополнительной массы, ни заглушиваний.

«Баланс мощностей» пересматривают каждый «Ле-Ман», и каждый раз кто-то недоволен – в 2023-м, например, жаловалась сама «Тойота».

Это часть правил, и любой участник знает о них.

А что за азиатские серии, о которых так частот говорят? Они вообще есть?

Цитата Бориса Ротенберга

«Азиатские игры там хорошие, там китайцы сильные, японцы приезжают туда. Если мы приедем туда, японцы уже не будут выступать. Многие из них боятся к нам приезжать, хотя мы приглашаем азиатские страны».

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Про Азию в России сейчас говорят часто, в том числе в спорте. Например, шахматы уже перешли в Азию, футбол – в сомнениях и переговорах.Для некоторых видов спорта переход может сработать (там есть крупные соревнования), но с гонками – другая история. Действительно сильных азиатских серий всего три.

Первая – «Азиатская серия Ле-Ман». Четыре зимние гонки на Ближнем Востоке, которые проводят не китайцы, а промоутеры WEC. Декларация ФИА и нейтральный статус все равно потребуются, Мазепин проверял.

И еще две японские: кузовная «Супер ГТ» и «Супер-Формула» с открытыми колесами. Но техники для участия там у «СМП» нет, да и Япония вряд ли бы пустила. Нейтральный флаг тоже потребуется.

Единственная подходящая под описание серия – Чемпионат Китая по гонкам на туринг-карах CTCC (что-то вроде китайской РСКГ), но это настолько внутреннее соревнование, что сопоставить практически нереально. В этом чемпионате по большей части китайские гонщики (не ездившие за пределы страны) соревнуются на китайских трассах на китайских машинах против «Хендэ», «Хонды» и «Ауди». Они не соревновались за рубежом. К ним не приезжают «сильные японцы» – они все в «Супер ГТ». СТСС – полный аналог РСКГ (в России представительство даже посильнее), и ехать туда можно только ради картинки: мы гоняемся за рубежом!

Других сильных азиатских серий подобного плана просто не существует. Оcтальные либо приезжают в Китай на одну гонку, либо там соревнуются 1-2 китайские команды. И в большинстве потребуется нейтральный флаг или нероссийская лицензия (ведь организуют их некитайские промоутеры и автоклубы).

Нашу команду обманули в «Ф-1», а Сироткина просто использовали. Тоже сомнительно...

Цитата Бориса Ротенберга

«Будет ли российская «Ф-1?» Такие идеи были когда-то давно, когда Сережа Сироткин поехал в «Уильямсе». Мы тогда подписали договор с Клэр Уильямс, и у нас была договоренность, что на наши деньги они будут развивать машину и мы начнем что-то делать совместно. Но, естественно, нас обманули: ничего этого не случилось, а машина никуда не поехала. А Сережу как технически оснащенного парня, с техническим образованием, просто использовали для настройки машины. Он, наверное, единственный в «Формуле-1», кто мог технически объяснить, как куда машина двигается, что по телеметрии и так далее».

Фактчек

«Уильямс» «никуда не поехал» до сих пор – с последнего места Кубка конструкторов удалось уйти лишь в хаотичном 2021-м. Во всех остальных гонках те же результаты и в квалификациях, и в гонках: грань топ-10 при фантастических выступлениях пилотов и подходящих трассах. И с Сироткиным, и уже без него, и Джорджем Расселлом, и после его ухода в «Мерседес», и с Алексом Албоном, и с новыми американскими владельцами.

Дело в устаревшем на 20 лет оборудовании – команда просто не способна производить сложные детали по требованиям современной «Ф-1», да и настраивать базовые элементы значительно труднее. Вложения в автогонках никогда не работают моментально – инфраструктурная реновация выстреливает через 2-3 года после начала поставок (даже не с момента выделения денег). По рассказам нового шефа «Уильямса» Джеймса Ваулза, несколько мастерских закончили обновлять только в прошлом году, а большинство еще ждет улучшений.

Заставить машину «поехать» за условные полгода – задача просто невыполнимая. Страдания «Феррари» и «Мерседеса» в последние два года это доказывают. И, кстати, сам Сироткин даже публично рассказывал, почему машина «никуда не поехала» и какой это был сюрприз для команды.

Да и Сергей… Просто делал свою работу! Да, с удивлявшими даже бывалых репортеров и инсайдеров рвением и отдачей, на очень высоком уровне, но все-таки – это просто работа пилота «Ф-1». Ребята-резервисты с симулятора вообще иногда ночные смены выдают и по 8 часов из него не вылезают. А Сироткин признавался в блоге на Sports.ru: по-другому в его ситуации было нельзя.

Конечно, Сироткин не был «единственным в «Ф-1» способным объяснить, куда машина двигается и что по телеметрии». Так может любой пилот – кто-то лучше, кто-то хуже, но телеметрию и ее корреляцию с реальностью знают все, иначе до высшей лиги не добраться.

А что полезного и реального объявил Ротенберг?

Борис Ротенберг рассказал как минимум о двух выполнимых и обоснованных инициативах, которые позволяют надеяться на выстраивание некоторой системы автоспорта.

Например, о разработке своих картов:

«Сейчас мы пытаемся сделать в четырех местах карты. BR Engineering делает свой карт, делают в Татарстане, есть еще два производителя. Главное – чтобы карт был для детей одинаковый: одинаковая резина, одинаковый двигатель. Чтобы не было каких-то разногласий в командах, что кто-то едет быстрее, потому что у него сильнее мотор или что-то другое. Потом будет, наверное, на конкурсной системе выбираться именно тот карт, который более безопасный и комфортный для детей, и будем проводить чемпионаты во всех категориях, начиная с «микро» – и дальше все дисциплины».

Татарстанский «КАМАЗ» уже показал такой свой карт первого класса «микро» – мощностью 4,5 л.с. и стоимостью от 327 тысяч рублей (для детей от 6 до 8 лет):

Они явно будут дороже конкурентов из Европы, у которых просто за счет снабжения сотен мини-команд большие тиражи и оттого ниже стоимость. Однако это первый шаг, и такое реально хотя бы начать выпускать в России – суперсложных технологий тут нет, мотор достаточно простой, как и рама. Даже подвески еще нет, главное – развесовка.

Затем можно переходить и к более мощным картам, постепенно удешевляя производство за счет масштаба.

Еще одно интригующее заявление Ротенберга – о договоре на перевозку в Россию 15 машин «Формулы-4» из старой североевропейской серии, гонявшей под спонсорством «СМП». Она закрылась после 2019-го, и машины обслуживала финская команда «Койранен». До последнего сезона добрались 10 болидов – 7 у «СМП» и 3 для финнов, сезон закончился в финском Лоимаа. База «Койранена» находится в Лахти – не так уж далеко до границы. Если действительно получится вывезти хотя бы 10 машин для своей «Ф-4», будет здорово.

Вот только планы по ее возвращению и перезапуске анонсировали еще в январе, в мае все еще находилось в стадии «планируем», и пока планирование продолжается. История тянется еще с 2020-го, когда «СМП» анонсировала планы по «Евроазиатской «Ф-4».

Борис Ротенберг на панели «Знание» показательно ответил на вопрос «Есть ли шанс сделать автоспорт таким же популярным, какой он во всем мире?»:

«К этому надо стремиться. Нам же нужна помощь. Это должно быть и телевидение, и интернет, и все то, где эта смотрибельность. А то, что мы организуем – и будет картинка красивая… Мы это и делаем. От нас зависит, как мы больше это будем освещать».

С картинкой у «СМП» действительно проблем нет.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, Hz/ZUMAPRESS.com, Luca Barsali/Keystone Press Agency; РИА Новости/Владимир Астапкович; instagram.com/smp_racing