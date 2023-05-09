Все ради новой аудитории.

Пристально следившие весь уик-энд за всеми аспектами Гран-при Майами, наверное, не узнали свою любимую «Формулу-1» – настолько криво и гротескно на нее попытались натянуть американскую поп-культуру.

Например, вот это – официальный постер к Гран-при: вы бы узнали хоть кого-то, кроме Хэмилтона?

Или особая обстановка зала для общения гонщиков с медиа:

Комплект наград для победителей – не только кубки, но и посвящение в местные «Дольфинс»:

А вот промо гонки для Sky Sports F1 с Вином Дизелем и Мишель Родригес – оказывается, именно ее снимали на медиадне прямо перед стартом Гран-при:

Еще на Гран-при Майами презентовали новую музыкальную тему «Формулы-1» – рэп-гимн от DJ Khaled, Will.I.AM и Lil Wayne – 4,5 млн просмотров клипа на момент написания:

Те же двое – DJ Khaled и Will.I.AM – дирижировали оркестром на новой церемонии презентации гонщиков, как в финале НБА. А вел ее LL Cool J:

И это происходило за 20 минут до прогревочного круга – вместо гимна США (который может играться только на Гран-при США в Техасе – остальным гонкам в стране без такого статуса приходится выкручиваться).

Чувствуете неловкость почти от каждого пилота? Кажется, зашло только Хэмилтону:

Однако, кажется, он в одиночестве: например, брейкдаун лайков и дислайков показывает настоящее отношение публики:

Гонщикам тоже не слишком зашло:

«Это было очень по-американски, они привыкли делать так. Но лично мне такие вещи, наверное, не подходят, – высказался напарник Хэмилтона Джордж Расселл. – Я здесь чтобы гоняться. Я здесь не ради шоу. Я здесь чтобы гоняться и побеждать. А такие вещи отвлекают, потому что мы в полной амуниции полчаса простояли под жарким солнцем. Не думаю, что есть какой-то другой вид спорта, в котором за полчаса до того, как выйти на старт и делать свою работу, ты должен стоять на солнце, под объективом телекамер, и участвовать в таком.

Я могу понять такие вещи в мире развлечений. Мы хотим для «Формулы-1» только лучшего. Мы открыты для перемен. Но нам точно не хотелось бы участвовать в чем-то подобного каждый уик-энд.

Лично мне больше нравится процедура исполнения национального гимна перед стартом Гран-при. Это поднимает тебе настроение, вдохновляет, мы в определенном смысле отдаем дань уважения стране, в которой проводим гонку. А вот по поводу всех этих дополнительных шоу у меня смешанные чувства».

Поддержал точку зрения Расселла и Фернандо Алонсо:

«Я не большой поклонник таких мероприятий прямо перед гонкой. Если мы должны делать это, тогда уберите другие вещи, в которых мы тоже участвуем. Например, отмените парад пилотов или что-то еще. Обычно в это время мы вместе с инженерами готовимся к гонке, обсуждаем варианты стратегии и так далее.

И если мы будем делать это (проводить такую же церемонию представления пилотов), то нужно делать это везде, на всех этапах. Потому что я не думаю, что болельщики в Майами чем-то лучше болельщиков в Имоле, или в Испании, или в Мексике, или в Японии. Нужно сделать так, чтобы все правила и список мероприятий перед стартом гонки везде был одинаковым».

Ландо Норрис из «Макларена» вообще заявил, что на самом деле никому из пилотов не понравилось:

«Мы и так делаем очень много. Мы, возможно, единственный вид спорта, насколько близкий к фанатам в конце концов. И это было не для нас, но никому не понравилось, если честно. Это бизнес, и мы обязаны этим заниматься, но добавление таких вещей раз за разом никому не по душе. Просто нельзя так продолжать».

«Поскольку мы не делаем такое во всех местах, то неплохо сделать такое однажды для новой публики, но и пилотов тоже нужно уважать, – согласился Серхио Перес. – Нам тоже нужно время на подготовку, а это зрелище – за пару минут до старта. Пока не повторяется слишком часто – окей. Должен быть предел того, что мы делаем. Мы должны сохранять концентрацию на работе, а не мелькать перед камерой весь день».

Мнение со стороны выразил шеф «Мерседеса» Тото Вольфф: «Не думаю, что все прошло так уж плохо. Все пытались как могли, фанатам было весело встречать пилотов одного за другим. Думаю, все не превратилось в комедию. Мы должны пробовать разные вещи».

И «Формула-1» анонсировала использование формата и на других грядущих Гран-при – еще шести или семи за сезон. Причем серия требует максимально серьезного отношения: Серхио Переса за опоздание на церемонию, например, вынесли официальное спортивное предупреждение по линии ФИА – следующий раз закончится штрафом. Но недовольством и возмущениями пилоты хотя бы выбили себе право на обсуждение формата перед новой попыткой.

Что это было? Зачем вся эта американизация?

«Формулу-1» в последние годы критиковали за постепенную американизацию после съемок сериала Drive To Survive для Netflix, расширения количества спринтов (сперва – 3 в году, теперь – 6, а на следующие сезоны хотят довести число до 10) и календаря с этапами в принципе (вплоть до 30 – как в NASCAR). Однако, наверное, никто не ожидал такого резкого рывка в дебри поп-культуры США всего за одну гонку.

В чем же может быть дело? Похоже не на продуманную стратегию развития, а на импульсивные попытки сохранить завоеванный успех.

Ведь «Формула-1» сейчас в смысле бизнеса и фанатского интереса – в лучшей форме за всю историю. Все команды наконец прибыльны, почти на каждой гонке аншлаг (недавно на Гран-при Австралии побили рекорд посещаемости всех времен в 445 тысяч человек), спонсорство и реклама отлично продаются у всех.

Как же «Формула-1» такого добилась? На самом деле, достаточно простыми и очевидными шагами:

– открыла свободу в соцсетях для фото, видео и хайлайтов.

– расширила производство собственного уникального контента с гонок: онборды и записи с радиопереговоров, собственные шоу, свой стриминг.

– пересоздала собственный визуальный стиль и имидж: крутая телеграфика, партнерство с Amazon для глубокой аналитики, музыкальная тема от голливудского композитора.

– смотреть гонки стало удобно и увлекательно: есть стабильное табло, ИИ предсказывает ход событий, в шлемы пилотов засунули камеры.

– и главный инструмент маркетингового успеха – документалка на Netflix. Увеличила аудиторию в полтора раза!

Причем, судя по данным замеров телеаудитории и опросов, аудитория выросла прежде всего именно в США – куда «Формула-1» десятки лет мечтала попасть и закрепиться. На саммите Wall Street Journal о развитии серии Formula 1 Accelerate прямо озвучили несколько занятных цифр: каждый третий ныне регистрируемый «фанат «Ф-1» начал следить за гонками в последние 4 года, 40% фанбазы теперь – девушки (раньше – не больше 18%), средний возраст аудитории ушел ниже 35 лет (до 32 лет). И большинство этих людей – из США.

И теперь перед «Формулой-1» встал вопрос: окей, мы завели мотор и поехали. Все отлично. А что дальше-то делать? Ведь нельзя же теперь просто остановиться и делать все как в 2021-м – снимая все для Netflix и соцсетей до бесконечности.

Посмотрите на риторику руководства серии – шеф «Ф-1» Стефано Доменикали постоянно пытается все подталкивать:

«Если вы занимаете высокомерную позицию и считаете, что будущее в «Ф-1» вам гарантировано только потому, что вы уже 100 лет проводите гонки – это не очень честный и вряд ли правильный подход. И этого недостаточно.

Наша позиция предельно прозрачна. Мы говорим организаторам, что если их Гран-при хотят быть в календаре «Ф-1», то им нужно предпринять те шаги, которые нам кажутся правильными, которые будут подходящими и для них, и для «Формулы-1».

Я бы хотел сократить практики до минимума, они интересны только инженерам команд, а не зрителям».

Примерно так же считает и Грег Маффей – босс компании-владельца «Ф-1» «Либерти Медиа»:

«Симпсоны» идут уже 20 лет, но не так уж много шоу держатся настолько долго. Мы не можем всегда полагаться на Drive To Survive как на единственное промо. Нужно продолжать искать, менять игру. Многие вещи помогут вывести нас на другой уровень».

И действительно, «Ф-1» запустила сразу несколько новых проектов: голливудский фильм с Брэдом Питтом в главной роли, Хэмилтоном в сценаристах и всем чемпионатом в декорациях, научпоп-выставку об устройстве спорта (сейчас в Мадриде), а также безумно сложный проект Гран-при Вегаса, который серия впервые в истории организует сама.

Но вообще эти метания показывают, что внятного понимания следующего шага у «Ф-1» не было и нет. Успех документалки на Netflix был неожиданным даже для маркетингового отдела, он случился в формате «гениальной догадки», и теперь чемпионат ищет вторую такую же тем же способом – перебором всех возможных опций. Вот только низковисящие плоды закончились, и нужно теперь переходить на поле усложнений и экспериментов.

Что же в таком смысле нужно для удержания новой аудитории, которая пришла на что-то невиданное для себя?

1) Либо продолжать удивлять их новинками.

2) Либо создать привычную для них среду, но в новых – «формульных» – декорациях.

И здесь, должно быть, и играет роль портрет среднего «нового фаната» – американца около 32 лет: в каком культурном срезе он вращается? Что происходит в поп-среде его группы? Что работает в привычных ему видах спорта?

Концентрированные фишки оттуда и переносятся в «Ф-1» в виде глубоких и сырых экспериментов: если что-то залетит и получит много позитивных реакций в соцсетях (например, как первый сезон Drive To Survive) – идею развернут, сделают более масштабной и постоянной. А если не взлетит – можно сделать вид, будто ничего не было, и через месяц-другой новых экспериментов все забудут старые.

Наверное, потому и шоу с представлениями, и постер, и клип для рэп-гимна выглядят так, словно их решили делать за неделю до релиза и просто выдали полную творческую свободу исполнителям. Ведь «Ф-1» в режиме максимальных экспериментов!

«Внутри «Ф-1» многие люди и сериал для Netflix не сразу приняли и не радовались, что его делают, – высказался промоутер Гран-при Майами Том Гарфинкель после завершения его этапа. – А ведь он точно оказал положительный эффект на спорт.

Когда мы обсуждали гонку в Майами, мы разговаривали с «Ф-1» об их желании добавить больше развлечения, зрелища и всех таких прочих штук. Вот мы и пытаемся это предоставить».

«Если это помогает бизнесу, то меня устраивает, – поделился видением со стороны босса команды руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Происходит очень много экспериментов.

Это новый рынок, спорт США другой. Мы не увидите пилотов бегущими сквозь сухой лед на Гран-при Великобритании. Может, гонщики на параде выглядели немного странно, или некоторые из них. Но если это помогает соединиться с новой аудиторией – это дело промоутера.

Для разных рынков придумывают разные вещи. Конечно, можно понять «Либерти Медиа» и промоутеров – они пытаются изучить разные вещи, ведь они соревнуются с другими видами спорта. Но, думаю, нужен баланс того, что нужно делать, что правильно и что всем подходит».

А как вам направление, куда идет «Формула-1»?

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton, Chris Graythen; East News/Chris Graythen / Getty Images via AFP; globallookpress.com/HOCH ZWEI, Florent Gooden/Dppi, Antonin Vincent/Dppi