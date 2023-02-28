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Правда ли, что бег на улице полезнее, чем в зале?

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Многие спортсмены уверены, что тренировки на беговой дорожке в зале – это компромисс, позволяющий примирить увлечение бегом с капризами погоды и затяжной российской зимой, но по-настоящему эффективной и полезной может быть только пробежка на улице. Разбираемся, так ли это.

Короткий ответ: по степени эффективности, количеству сжигаемых калорий и пользе бег в зале ничем не уступает тренировкам на улице, при условии что вы достаточно дисциплинированы и используете специальные настройки тренажера. Но у уличного бега действительно есть некоторые преимущества, главные из них – меньший риск травм (как бы странно это ни казалось), отсутствие монотонности и польза для ментального здоровья.

Бег на улице эффективнее, чем бег в зале?

Любители тренировок на улице справедливо отмечают, что в естественных условиях бегуны сталкиваются с дополнительными препятствиями, которые заставляют тратить больше энергии – это, например, сопротивление ветру и необходимость подниматься на возвышенности. Это действительно так, однако, как показало исследование ученых из университета Эксетера, компенсировать эти дополнительные энергозатраты в зале довольно просто: достаточно изменить угол наклона на 1 процент.

Но есть одно но: другие исследования показывают, что во время бега в зале спортсмены склонны переоценивать свой темп. По всей видимости, это связано с однообразными визуальными сигналами, которые мы получаем в помещении, так что если специально не следить за скоростью, пробежка на улице может оказаться гораздо эффективнее — там спортсмен непроизвольно бежит быстрее.

А какие еще есть преимущества у бега на улице?

Как это ни удивительно – безопасность. Если не брать в расчет экстремальные условия (например, гололед в холодное время года), занятия на беговой дорожке гораздо чаще приводят к травмам. Дело здесь в повторении монотонных движений. На улице внимание постоянно сконцентрировано на том, чтобы избежать опасностей – не запнуться о бордюр, не попасть под машину или не столкнуться с прохожими.

На беговой дорожке мы чувствуем себя безопасно и склонны отключать сознание, а из-за этого возрастает риск повреждения суставов и связок. Чтобы этого избежать, полезно использовать специальные программы, которые время от времени меняют скорость и угол наклона дорожки, заставляя спортсмена концентрировать внимание. 

Второе важное преимущество – польза уличного бега для ментального здоровья. Исследования показывают, что занятия на открытом воздухе, особенно в условиях максимально приближенных к природным (например, в парках и скверах), приводят к снижению психологического напряжения, тревожности и уменьшают риск развития депрессии, а кроме того, сами по себе являются отличным стимулом для занятий спортом, повышая мотивацию атлетов. Так что если зимой вы тренировались в зале, попробовать в теплый солнечный денек выйти на пробежку в ближайший парк будет отличной идеей. 

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Фото: pexels.comWilliam Choquette, Andrea Piacquadio

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6 комментариев

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mahurat
Сейчас подключатся производители тренажеров и объяснят, что на улице дождь, грязь, сыро, мокро, скользко, дорогая форма не высыхает, пачкается, пристают .... А сегодня специально для нас есть скидки!!!
0
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0
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Он саМый
Как можно чаще нужно бывать на свежем воздухе. Бег в парке - не только тренировка, но и закалка, прочистка мозгов, восстановление зрения.
+1
0
+1
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encaro_one
По весне такой асфальт и дорожки, что сходят вместе со снегом и риск травмы увеличивается. Ну и вопрос воздуха, учитывая, что многие склонны к аллергическим реакциям, не всегда хороший выбор улица.
А так, конечно, сильно веселее бегать на улице, люди .... )
+1
0
+1
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Intentional Perfection
Ответ Мерседес-Бендзь
Заниматься нужно только в фитнес-зале. Бег вреден.
И будешь фитоняшей, тепличным растением. Или качком самовлюблённым, но настоящим спортсменом не станешь никогда. Бег нравится только тем, кто любит скорость и научное исследование собственных возможностей до максимума, а это и есть спорт в отличие от обычных тренировок в фитнес-зале.
+3
0
+3
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Мерседес-Бендзь
Заниматься нужно только в фитнес-зале. Бег вреден.
0
-4
-4
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Intentional Perfection
Бег на тренажёре в зале - это крайняя мера. В идеале - чередовать бег на природе и на стадионе. Статья толковая и жизненная.
+6
0
+6
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