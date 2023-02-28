Правда ли, что бег на улице полезнее, чем в зале?
Многие спортсмены уверены, что тренировки на беговой дорожке в зале – это компромисс, позволяющий примирить увлечение бегом с капризами погоды и затяжной российской зимой, но по-настоящему эффективной и полезной может быть только пробежка на улице. Разбираемся, так ли это.
Короткий ответ: по степени эффективности, количеству сжигаемых калорий и пользе бег в зале ничем не уступает тренировкам на улице, при условии что вы достаточно дисциплинированы и используете специальные настройки тренажера. Но у уличного бега действительно есть некоторые преимущества, главные из них – меньший риск травм (как бы странно это ни казалось), отсутствие монотонности и польза для ментального здоровья.
Бег на улице эффективнее, чем бег в зале?
Любители тренировок на улице справедливо отмечают, что в естественных условиях бегуны сталкиваются с дополнительными препятствиями, которые заставляют тратить больше энергии – это, например, сопротивление ветру и необходимость подниматься на возвышенности. Это действительно так, однако, как показало исследование ученых из университета Эксетера, компенсировать эти дополнительные энергозатраты в зале довольно просто: достаточно изменить угол наклона на 1 процент.
Но есть одно но: другие исследования показывают, что во время бега в зале спортсмены склонны переоценивать свой темп. По всей видимости, это связано с однообразными визуальными сигналами, которые мы получаем в помещении, так что если специально не следить за скоростью, пробежка на улице может оказаться гораздо эффективнее — там спортсмен непроизвольно бежит быстрее.
А какие еще есть преимущества у бега на улице?
Как это ни удивительно – безопасность. Если не брать в расчет экстремальные условия (например, гололед в холодное время года), занятия на беговой дорожке гораздо чаще приводят к травмам. Дело здесь в повторении монотонных движений. На улице внимание постоянно сконцентрировано на том, чтобы избежать опасностей – не запнуться о бордюр, не попасть под машину или не столкнуться с прохожими.
На беговой дорожке мы чувствуем себя безопасно и склонны отключать сознание, а из-за этого возрастает риск повреждения суставов и связок. Чтобы этого избежать, полезно использовать специальные программы, которые время от времени меняют скорость и угол наклона дорожки, заставляя спортсмена концентрировать внимание.
Второе важное преимущество – польза уличного бега для ментального здоровья. Исследования показывают, что занятия на открытом воздухе, особенно в условиях максимально приближенных к природным (например, в парках и скверах), приводят к снижению психологического напряжения, тревожности и уменьшают риск развития депрессии, а кроме того, сами по себе являются отличным стимулом для занятий спортом, повышая мотивацию атлетов. Так что если зимой вы тренировались в зале, попробовать в теплый солнечный денек выйти на пробежку в ближайший парк будет отличной идеей.
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Фото: pexels.comWilliam Choquette, Andrea Piacquadio
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А так, конечно, сильно веселее бегать на улице, люди .... )