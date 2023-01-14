Прогнозируем плей-офф НФЛ: «Сан-Франциско» – чемпион, Херберт может удивить, а лидеры обеих конференций провалятся

В ночь с субботы 14 января на воскресенье 15 января в НФЛ начнутся игры на вылет. Чтобы было проще подготовиться, мы сделали рейтинг команд на текущий момент и игру, которая поможет выбрать любимую команду, если у вас такой еще нет.

В этом тексте – прогноз нескольких авторов, как сложится плей-офф. Предсказываем всего пару вещей: кто пройдет в Супербоул от каждой конференции, кто его выиграет и кто станет главным неудачником плей-офф. А еще от каждого автора – рандомный прогноз на любое событие, которое случится в матчах на вылет.

Станислав Рынкевич, First&Goal

Супербоул. В АФК разрываюсь между «Канзас-Сити» и «Цинциннати». Мне кажется, финал конференции между ними будут определять какие-то нюансы и маленькие эпизоды в концовке. Почему не «Баффало»? Слабая линия секондари. Эта команда обязана ввязываться в перестрелки, чтобы победить, но Аллен не перестреляет Бурроу. К тому же, у «Бенгалс» и «Чифс» есть важное качество для плей-офф – драйвовость, смелость.

От НФК у меня только один претендент — «Сан-Франциско». Машина Кайла Шенахена работает без сбоев, их статистика за 10-матчевую победную серию просто поражает. Последний шанс их остановить пропал, когда выяснилось, что Брок Парди – квалифицированный и даже в хорошем смысле нагловатый квотербек.

«Сан-Франциско» точно возьмет реванш у «Канзаса». Насчёт противостояния с «Бенгалс» уверенности меньше, но раз нужен один претендент, то пусть будут «Фотинайнерс».

Главный неудачник. «Филадельфия». Всякий раз, когда команда с первым посевом вылетает после первого же матча плей-офф, это воспринимается как громкая неудача. «Иглс» очень нервно провели последний месяц, проиграли два матча, а выигранные были на тоненького. Травмы накопились в самый неподходящий момент, в том числе у Джейлена Хертса. Недельный отдых может выбить из игрового ритма, а в первом матче их при любом раскладе ждёт соперник по дивизиону.

Рандомный прогноз. Исход матча двух самых фартовых команд сезона «Миннесоты» и «Нью-Йорк Джайентс» определится на последних секундах, когда кикер не забьет филд-гол. Осталось только увидеть, чей именно это будет кикер.

Читайте First&Goal на сайте или подписывайтесь на телеграм-канал.

Виталий Пчелкин, Тачдаун ТВ

Супербоул. Если говорить про НФК, то было бы красиво, доберись до Супебоула «Сан-Франциско» с Броком Парди. Новичок «Мистер Ненужный» в главной игре года? Фантастика! Тем более, «Найнерс» за один регулярный сезон сменили трех стартовых квотербеков. Учитывая то, как команда разогналась под плей-офф, шансы на такой исход весьма высокие. Я в это верю.

В разрезе АФК не похоже, что может появиться команда-сюрприз, способная разбавить трио «Канзас-Сити», «Баффало», «Цинциннати». У каждого из этой тройки есть множество сильных сторон, включая отличных квотербеков, шикарный набор оружия в атаке и приличные защиты. Есть и проблемы. Но в среднем по больнице это равные контендеры. Для разнообразия пора и «Биллс» вернуться в Супербоул, тем более, что Аллен и компания давно обивают его пороги.

Что касается обладателя Ломбарди Трофи, то пусть история еще раз посмеется над «Баффало», подарив им пятое поражение в Супербоулах при нуле побед: Джош Аллен еще молодой, получит еще не один шанс на чемпионский перстень. А вот линию «Мистера Ненужного» хочется продлить до счастливого финала. Шестая победа в истории франшизы из «Сан-Франциско» сравняет их с лидерами: «Патриотами» и «Сталеварами», а сам Парди станет четвертым по счету игроком, задрафтованным последним пиком, кто выиграет Супербоул, после Марти Мура, Джима Финна и Райана Саккопа, и при этом первым «ненужным» квотербеком, кому покорится чемпионство.

Главный неудачник. «Тампа-Бэй». Страдания всей команды и Тома Брэди в частности, связанные с попаданием в плей-офф, быстро завершатся. Разочаровывающая игра в матче уайлд-кард раунда и очередные разговоры о том, что Брэди пора возвращаться на пенсию. Только в этот раз все будет по-настоящему.

Рандомный прогноз. Джейлен Хертс в одном из матчей плей-офф побьет рекорд Колина Каперника по количеству выносных ярдов, заработанных квотербеком. В дивизионном раунде сезона-2013 Каперник, действуя против защиты «Пэкерс», набегал на 181 ярд. Кстати говоря, в регулярном сезоне лучший результат на выносе у Джастина Филдса (178 ярдов). Так что Хертс автоматически перекроет оба показателя.

Следите за «Тачдаун ТВ» в телеграме тут, а вот тут можно стать патроном «Тачдаун ТВ».

Максим Лецинский, 36-я студия

Супербоул. И тут я подумал – а почему это я должен менять свое предсезонное предсказание, если оно еще рабочее и в некоторых смыслах даже более рабочее, чем до сезона? «Биллс» – «Фотинайнерс»! Так говорил в августе, так и останусь сейчас. И пусть у «Биллс» проблем сейчас больше, чем было до начала сезона, но зато мотивации прибавилось заметно. Если Джош Аллен включит свой турбо-режим в плей-офф – всем будет несладко. Ну, а «Найнерс» – хех, тут просто раздолье для киношного восприятия всей этой истории. Их состав слишком хорош, а их квотербек слишком наглый робот, чтобы я не продолжал в них верить. Этот сериал для них должен закончится без затравки на второй сезон – просто победой в Супербоуле.

Главный неудачник. «Майами Долфинс» и «Балтимор Рейвенс». Две команды, которые могли бы дать бой своим соперникам, остались не то что без стартовых, а даже без вторых квотербеков. Что может быть хуже для рядового болельщика, который хотел бы видеть интригу?

Рандомный прогноз. В финалах конференций не сыграют команды, выигравшие эти конференции. «Чифс» все таки не смогут в третий раз за сезон на тоненького обыграть Джастина Херберта, а «Иглс» снова оступятся о Тома Брэди.

Следите за «36-й студией» в VK тут, а вот тут можно стать патроном «36-й студии».

Иван Хованский, пользователь Sports.ru Moon Man

Супербоул. Нью-Йоркское дерби в Супербоуле? Почему бы нет.

В АФК все просто: «Баффало», «Цинциннати» и «Канзас-Сити» на голову сильнее всех остальных команд в конференции. Каждая команда из этой троицы имеет элитные атаки с топ-3 квотербеками. Но в отличии от оппонентов защита «Чифс», мягко говоря, не выглядит чемпионской (21.7 пропущенных очка за игру, 16 место в лиге). Патрик Махоумс может разрезать любую защиту, но готов ли юнит Стива Спагноло остановить Джоша Аллена и Джо Бурроу? Я так не думаю.

Выбирая между «Биллс» и «Бенгалс», проще бросить монетку. Обе имеют элитные защиты (2 место (17.9 пропущенных очков) в «Баффало», 6 (20.1) – в «Цинциннати») несмотря на потери элитных игроков на этой половине поля до конца сезона (Вон Миллер, Чидоби Авузи). Такие плеймейкеры как Эд Оливер, Мэтт Милано, Тремейн Эдмундс и Джордан Пойер (плюс возможное возвращение Майки Хайда) с одной стороны и Ди Джей Ридер, Трей Хендриксон, Логан Уилсон и Джесси Бейтс с другой делают эти защиты особенно сильными.

Мой выбор в пользу «Биллс» обоснован более сбалансированной атакой. Обе команды – топ-10 в пасовых ярдах (8 и 7 места соответственно) и заряжены элитными принимающими, такими как Стефон Диггс, Джамар Чейз, Ти Хиггинс и Габриель Дэвис. Но на выносе «Цинциннати» 28-е после регресса Джо Миксона, набирающего всего 4 ярда за вынос. В то же время «Баффало» – девятые. Тандем Девина Синглтери и Джеймса Кука, приправленный талантами Аллена перепрыгивать защитников на открытом пространстве – ключевой фактор успеха «Биллс».

В НФК все гораздо запутаннее. Пару недель назад был однозначный фаворит – «Филадельфия». Но травма Джейлена Хертса ставит большой знак вопроса, сможет ли он вести команду, находясь не на 100% своих возможностей? Как «Мистер Ненужный» Брок Парди будет себя показывать на больших стадиях, управляя атакой «Сан-Франциско», и не перемудрит ли Кайл Шенахен в самый нужный момент, как он это сделал в Супербоуле LI? «Миннесота» выиграла 13 матчей и имеет разницу очков -3. Кирк Казинс, играющий в прайм-тайм, и четвертая худшая защита в НФЛ (25.1 очков за игру) – это явно не чемпионская формула.

Поэтому мой выбор остановился на «Гигантах». Подписание Брайана Дэболла трансформировала команду из 4-13 в прошлом сезоне в 9-7-1 в этом. Именно он и атакующий координатор Майк Кафка реанимировали карьеру Дэниела Джонса, используя его выносные способности (7.5 выносов за игру и 708 ярдов за 16 игр – рекорды карьеры) и не форсируя квотербека допускать потери (1.1% процент перехватов от бросков – лучший результат в лиге). Сейкуон Баркли также испытывает ренессанс – он четвертый по выносным ярдам в лиге (1312) и является наиважнейшим игроком для атаки «Джайентс».

Защита Уинка Мартендейла тоже не отстаёт. Декстер Лоуренс стал вожаком юнита, заработав первую в карьере поездку на Пробоул и лидируя команду в сэках (7.5). Дуэт молодых пасс-рашеров в лице Кейвона Тибодо и Азиза Оджулари набирает обороты, делая фронт-севен очень опасной. Секондари возвращается в полную силу с восстановлением Ксавьера МакКини и тихим неплохим сезоном Джулиана Лава (лидирует в команде с 124 тэклами).

Затягивание игры сильным давлением на квотербека соперника и тяжёлый уход в выносную атаку Баркли и Джонса сильно напоминает чемпионские «Джайентс» из 2007 и 2011. И вполне вероятно, что эта комбинация может сработать и сейчас. Слишком сильно я верю в Брайана Дэболла, чтобы не предполагать, что «Нью-Йорк» выйдет в Супербоул и даст бой бывшей команде главного тренера, где он был атакующим координатором.

Но все же я прогнозирую победу «Баффало». Это будет легендарный пост-сезон для Джоша Аллена, прошлый плей-офф которого закончился в абсолютном хертбрейке, с голливудским концом. Учитывая, сколько проблем прошли «Биллс» – от снежных бурь, из-за которых приходилось переносить игры из Баффало, до трагедии с Дамаром Хэмлином – эта команда сильна духом и Ломбарди в восточном Нью-Йорке будет идеальным завершением сезона.

Главный неудачник. «Даллас Каубойс». Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как «Даллас» не может пробиться в финал конференции с 1995. Прошлый год стал для «Каубойс» прорывным – 12-5, лучшая атака в лиге по набору очков, выбор на драфте одного из самых доминантных защитных новичков в истории лиги в лице Майки Парсонса, рекорд по перехватам за последние 40 лет от Тревона Диггса и... домашнее поражение в уайлд-кард «Сан-Франциско» на последнем драйве с самым ужасным использованием времени, которое я лично видел моими глазами.

В этом сезоне был весёлый отрезок с Купером Рашем в роли стартера, и пасс-раш пугал всех, но это в первой половине сезона. Во второй игроки начали проваливаться: Дак Прескотт бросил больше всех перехватов в лиге (15), несмотря на то, что сыграл всего 12 игр; Зик Эллиотт продолжает быть лидирующим раннинбеком, задвигая гораздо более эффективного Тони Полларда на скамейку (5.2 ярда за вынос против 3.9 у Эллиотта); отсутствие явного второго ресивера после Си Ди Лэмба. И самое главное, пасс-раш больше не выглядит таким страшным: у Майки Парсонса всего один сэк за последние пять игр и другие члены защитной линии (Демаркус Лоуренс, Дорранс Армстронг и так далее) тоже не добираются до квотербека соперника, да и секондари за исключением Тревона Диггса не выглядит надежным.

В общем, надежды на успешный пост-сезон от «Далласа» за последний месяц было сложно увидеть. И их будет ждать не кто иной, как Том Брэди и «Тампа-Бэй» в уайлд-кард.

Рандомный прогноз. Джастин Херберт удивит всех в свой первый плей-офф.

Большинство прогнозировали «Чарджерс» если не билет в Супербоул, то хотя бы победу в дивизионе АФК Запад и сезон уровня МВП от молодого феномена Джастина Херберта. И пусть результаты не оправдали ожиданий, сезон можно считать успешным, учитывая сколько травм пережила команда (Джоуи Боса, Рашон Слейтер, Джей Си Джексон и так далее).

И когда основные принимающие Майк Уильямс и Кинан Аллен начали выходить на постоянной основе, залечив свои болячки, атака «Болтов» пошла в правильное русло, выиграв 4 из 5 игр в конце сезона и застолбив первую позицию в уайлд-кард. Статистика Херберта не впечатлит обычного зрителя: всего 25 тачдаунов и 10 перехватов за 17 игр для квотербека, которому пророчили МВП, – так себе. Хотя это можно обосновать эффективностью в ред-зоне раннинбека Остина Экелера.

Но, возможно, неопытные «Джексонвиль» и Тревор Лоуренс – это тот соперник, который нужен «Чарджерс» для показа сил, соответствующих их большому таланту, перед возможной встречей с «Чифс». А там уже как получится – «Канзасу» тяжело играть против Херберта даже на «Эрроухэде». Особенно при возвращениях Босы и Слейтера. Я верю, что дуэль против Махоумса Херберт способен выиграть.

Мой прогноз – «Чарджерс» дойдут до финала АФК и уступят там «Баффало» в тяжёлой борьбе.

Подписывайтесь на блог Ивана на Sports.ru.

Александр Бушмакин, Sports.ru

Супербоул. От НФК сейчас один очевидный кандидат – «Сан-Франциско Фотинайнерс». У команды Шенахена бешеный темп, несмотря на потерю сразу двух квотербеков. Остановить их могут разве что «Филадельфия» и «Миннесота», но первые, кажется, начинают ослабевать и сдавать позиции, а вторым должно уже наконец перестать так везти.

А вот в АФК все слишком запутанно. Сразу вычеркну «Балтимор» и «Майами»: у обеих команд вылетели стартовые квотербеки, у обеих сильные соперники в первом же раунде. «Джексонвиль» уже прыгнул выше головы – предположу, что им не хватит морального запала пройти весь плей-офф, вычеркиваем. «Канзасу» вернется прошлогоднее везение с монеткой – причем уже в первом матче с «Чарджерс». Херберт всегда очень близок к тому, чтобы обыграть Махоумса, в этот раз получится. «Биллс» с «Бенгалс» все-таки сыграют свой матч – и тут поставлю на «Бенгалс», они кажутся чуть-чуть более сбалансированной командой. Ну и последними все-таки вычеркну «Чарджерс» – в битве двух квотербеков со стальными нервами сделаю выбор в пользу Бурроу, который в этом сезоне очень крут.

В Супербоуле «Бенгалс» – «Фотинайнерс» болеть буду за первых, но какая разница? «Найнерс» слишком сильны, они и победят.

Главный неудачник. «Канзас». Чтобы стать неудачником / разочарованием, должны быть высокие ожидания – с этим у «Чифс» полный порядок. Сделаю прогноз, что Херберту в этот раз повезет больше – и «Канзас» вылетит уже в дивизионном раунде.

Рандомный прогноз. Раннинбек «Чарджерс» Остин Экелер в регулярном сезоне занес 13 тачдаунов – больше только у Джамала Уильямса из «Лайонс», но они не в плей-офф. Сделаю прогноз, что он занесет тачдаун в каждом из своих матчей. В этом прогнозе есть и небольшой персональный мотив: Экелер в этом году был в моей фентези-команде и принес много очков, так что – алаверды, если угодно.

Фото: East News/Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via AP; REUTERS/Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports, Mark Konezny-USA TODAY Sports, Marc Lebryk-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Dylan Buell, Stu Forster, Lachlan Cunningham