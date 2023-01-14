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В НФЛ горячее время – стартует плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать

Нью-Йорк Джайентс Нью-Йорк Джайентс
Цинциннати Цинциннати
Лос-Анджелес Чарджерс Лос-Анджелес Чарджерс
Канзас-Сити Канзас-Сити
Сиэтл Сиэтл
НФЛ НФЛ
Балтимор Балтимор
Сан-Франциско Сан-Франциско
Баффало Баффало
Тампа-Бэй Тампа-Бэй
Филадельфия Филадельфия
Майами Майами
Миннесота Миннесота
Даллас Даллас
Джэксонвилл Джэксонвилл
Американский футбол Американский футбол

Вопросами про еду, игровой стиль и финалы футбольной ЛЧ.

В НФЛ – главной лиге по американскому футболу – закончился регулярный сезон. Уже в субботу вечером стартует плей-офф – лучшие 14 команд поборются за трофей Ломбарди. Если вы еще не смотрите, сейчас – самое время включаться.

Проще всего полюбить игру и втянуться в нее, начав следить за какой-то конкретной командой. Чтобы вам было проще выбрать себе любимчиков, мы сделали игру. Отвечайте на вопросы о ваших предпочтениях, а игра предложит вам команду, максимально близкую вам по духу.

Вот, кстати, расписание первого раунда плей-офф (время всех матчей – московское).

– Открывающей станет игра между «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Сиэтл Сихокс» – они сыграют в ночь с субботы на воскресенье (15 января в 00:30).

– В эту же ночь (15 января в 04:15) сыграют «Джексонвиль Джагуарс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».

– В воскресенье вечером (15 января в 21:00) «Баффало Биллс» примут у себя «Майами Долфинс».

– В ночь с воскресенья на понедельник (16 января в 00:30) сыграют «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс».

– Сразу за ними (16 января в 04:15) – «Цинциннати Бенгалс» против «Балтимор Рейвенс».

– И в ночь с понедельника на вторник (17 января в 04:15) финальный матч – «Тампа-Бэй Бакканирс» против «Даллас Каубойс».

А теперь – к игре! Выбирайте сердцем и помните, что это всего лишь развлекательная игра. Только посмотрев игры, может будет найти ту самую команду.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons

5 комментариев

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carlitosway
печально что даже о таком местечковом виде спорта как ам фут на спортсе выходят статьи, а об лучшей игре с овальным мячом регби, который интересен на 3 континентах нету вообще ничего
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Trash Talking
«Цинциннати Бенгалс»
Прошлогодние финалисты. И очень хороши в этом году

Но вообще уже не первый год замечаю такие тесты перед стартом ПО ПФЛ)
0
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cahes
Ну ладно, тест на 49ers успешно пройден.
0
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Ruscello
"Вы первый официально замеченный болельщик Лос Анжделес Чарджерс". Да ладно, я с детства за 49-ых...
0
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BarCa
«Майами Долфинс»
Ох, без Туа Танговаилоа будет сложно
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