В НФЛ горячее время – стартует плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать

Вопросами про еду, игровой стиль и финалы футбольной ЛЧ.

В НФЛ – главной лиге по американскому футболу – закончился регулярный сезон. Уже в субботу вечером стартует плей-офф – лучшие 14 команд поборются за трофей Ломбарди. Если вы еще не смотрите, сейчас – самое время включаться.

Проще всего полюбить игру и втянуться в нее, начав следить за какой-то конкретной командой. Чтобы вам было проще выбрать себе любимчиков, мы сделали игру. Отвечайте на вопросы о ваших предпочтениях, а игра предложит вам команду, максимально близкую вам по духу.

Вот, кстати, расписание первого раунда плей-офф ( время всех матчей – московское ).

– Открывающей станет игра между «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Сиэтл Сихокс» – они сыграют в ночь с субботы на воскресенье ( 15 января в 00:30 ).

– В эту же ночь ( 15 января в 04:15 ) сыграют «Джексонвиль Джагуарс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».

– В воскресенье вечером ( 15 января в 21:00 ) «Баффало Биллс» примут у себя «Майами Долфинс».

– В ночь с воскресенья на понедельник ( 16 января в 00:30 ) сыграют «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс».

– Сразу за ними ( 16 января в 04:15 ) – «Цинциннати Бенгалс» против «Балтимор Рейвенс».

– И в ночь с понедельника на вторник ( 17 января в 04:15 ) финальный матч – «Тампа-Бэй Бакканирс» против «Даллас Каубойс».

А теперь – к игре! Выбирайте сердцем и помните, что это всего лишь развлекательная игра. Только посмотрев игры, может будет найти ту самую команду.

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons