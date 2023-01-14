В НФЛ горячее время – стартует плей-офф. Если у вас нет любимой команды, мы поможем выбрать
Вопросами про еду, игровой стиль и финалы футбольной ЛЧ.
В НФЛ – главной лиге по американскому футболу – закончился регулярный сезон. Уже в субботу вечером стартует плей-офф – лучшие 14 команд поборются за трофей Ломбарди. Если вы еще не смотрите, сейчас – самое время включаться.
Проще всего полюбить игру и втянуться в нее, начав следить за какой-то конкретной командой. Чтобы вам было проще выбрать себе любимчиков, мы сделали игру. Отвечайте на вопросы о ваших предпочтениях, а игра предложит вам команду, максимально близкую вам по духу.
Вот, кстати, расписание первого раунда плей-офф (время всех матчей – московское).
– Открывающей станет игра между «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Сиэтл Сихокс» – они сыграют в ночь с субботы на воскресенье (15 января в 00:30).
– В эту же ночь (15 января в 04:15) сыграют «Джексонвиль Джагуарс» и «Лос-Анджелес Чарджерс».
– В воскресенье вечером (15 января в 21:00) «Баффало Биллс» примут у себя «Майами Долфинс».
– В ночь с воскресенья на понедельник (16 января в 00:30) сыграют «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс».
– Сразу за ними (16 января в 04:15) – «Цинциннати Бенгалс» против «Балтимор Рейвенс».
– И в ночь с понедельника на вторник (17 января в 04:15) финальный матч – «Тампа-Бэй Бакканирс» против «Даллас Каубойс».
А теперь – к игре! Выбирайте сердцем и помните, что это всего лишь развлекательная игра. Только посмотрев игры, может будет найти ту самую команду.
Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons
Прошлогодние финалисты. И очень хороши в этом году
Но вообще уже не первый год замечаю такие тесты перед стартом ПО ПФЛ)
Ох, без Туа Танговаилоа будет сложно