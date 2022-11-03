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«Биллс» и «Иглс» снова в топе, команда Тома Брэди — большое разочарование. Рейтинг команд НФЛ по итогам октября

Патрик Махоумс Патрик Махоумс
Нью-Йорк Джайентс Нью-Йорк Джайентс
Джош Аллен Джош Аллен
Цинциннати Цинциннати
Сан-Франциско Сан-Франциско
Теннесси Теннесси
Даллас Даллас
Филадельфия Филадельфия
Миннесота Миннесота
Балтимор Балтимор
Майами Майами
Канзас-Сити Канзас-Сити
Том Брэди Том Брэди
НФЛ НФЛ
Баффало Баффало
Американский футбол Американский футбол

Восточные дивизионы доминируют.

В этом сезоне вместе с First&Goal мы запустили формат субъективных рейтингов – каждый месяц расставляем команды по их текущей форме. Это помогает ориентироваться, кто хорош или плох конкретно в этот момент времени, и выбирать матчи для просмотра.

Вот тут мы расставляли команды перед стартом сезона, а вот рейтинг по итогам сентября. Ниже – наш рейтинг за октябрь.

Напомним, как мы составляем этот рейтинг. В голосовании – пять человек: Юрий Марин, Станислав Рынкевич, Леонид Анциферов, Вадим Борисов (все – First&Goal) и Александр Бушмакин (Sports.ru). Этот рейтинг – усредненное мнение авторов, с которым можно быть несогласным. Давайте обсуждать!

Фото: REUTERS/Jonathan Dyer-USA TODAY Sports

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