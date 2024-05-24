9 игроков, которые помогут «Оклахоме»

На небе только и разговоров, что о море. А в чатах болельщиков «Оклахомы» о том, кого нужно подписать или выменять в межсезонье. Меня тоже спросили про летнее усиление, и я начал мямлить что-то невразумительное про «до драфта рано что-то говорить...», «мы не знаем всех вводных…» и вот это все.

На самом деле, мы вообще никогда не знаем ничего про «Оклахому». Единственное значимое для команды решение, о котором было известно более-менее заранее – выбор Чета Холмгрена. Все остальные большие (и не очень) сделки проходили в абсолютной тишине.

«Оклахома» будет меняться. И не потому что «Индиана выменяла Сиакама и обыграла Никс, которые заканчивали серию вчетвером». Сэм Прести – один из самых терпеливых менеджеров в лиге, и даже люди вроде Бэйзли и Покушевски маринуются у нас до последнего. Но с Гидди точка невозврата, скорее всего, пройдена. Вопрос только в том когда, куда и что взамен. Да, его цена сейчас на дне, но можем себе позволить не переживать по этому поводу.

В этой заметке будут люди, которые (исключительно в моей голове) соответствуют трем условиям:

1. Существует хотя бы теоретическая возможность их перехода (Яннис, Джоэль, Зайон, в этот раз без вас)

2. В этом есть понятный игровой смысл (Донован, тебе точно не сюда)

3. Это игрок, который может сразу дать серьезный импакт; не ролевик, короче (Алекс, ты когда-нибудь к нам приедешь, но текст не про тебя)

Для удобства объединил оставшихся в тематические группы; tier’ы как сказали бы в каком-нибудь атлетике. Вроде, все с преамбулами и дисклеймерами, поэтому стартуем.

1. Go Big! (он же Honorable Mention)

Пример «Миннесоты» слишком заразителен, чтобы хотя бы не поговорить о нем. Можно сколько угодно гыгыкать над Гобером. Говорить, что post hoc non est propter hoc и вообще «они и без него выигрывали». Но они размотали Йокича, и нам с этим жить.

Мне кажется максимально инфантильной идея, что можно поставить дубовый шкаф в краске, а он ... вжууууууууух... и решит все проблемы «Оклахомы» на щитах. Лайвли и Гэффорд, от которых мы сознательно и по очереди отказались, эффективны в «Далласе», потому что там любая подвижная палка-завершалка превращается в развесистую пальму. Кстати, как и в «Оклахоме» Джейлин Уильямс, который не попал бы в большинство плей-оффных ротаций, играет приличные минуты. Потому что система.

... и поэтому условные Драммонд или Пелтль или вполне конкретный Донован Клинган в «Тандер» окажутся в своем десятиминутном гетто (в лучшем случае) и за этот коротенький отрезок ничего не починят. Это если вообще будут играть, а не сидеть как Бийомбо.

Если менять систему, то под человека, который этого заслуживает. Мне кажется, в лиге таких ровно двое. Вариант про «здесь и сейчас» – Энтони Дэвис, вариант про «долго и счастливо» – Эван Мобли. Про Дэвиса все понятно, а Мобли по апокрифам был фаворитом Прести в 2021-м, и он хотел его даже больше, чем Каннингэма. Но оба эти пункта не очень соответствует моему собственному критерию про реалистичность, поэтому идем дальше.

2. Да, но нет

В этом тексте нельзя не написать про Кевина Дюрэнта, поэтому пишу. На бумаге он идеально встает в этот ростер. Буквально как Эскалибур в руку будущего короля Артура или партия трубы в припев песни «Небо» от «Дискотеки Аварии» (там в клипе тоже про рыцарей было). Кроме понятного даже убежденным арахнофобам буста в атаке, это дало бы еще и очень серьезный апгрейд на своей половине. Во-первых, любая защита становится лучше, если использовать один простой советский просто убрать из нее Гидди. Во-вторых, Дюрэнт все еще недооценен как страхующий.

… в общем, тут можно еще много чего написать, но это было слишком больно. И до сих пор болит.

3. Хотим своего Порзингиса

Абсолютно любой команде лиги пригодился бы большой с броском и рим-протекшном. Но таких как Порзингис больше особо и нет (ок, еще Майлз Тернер, которого безостановочно меняют во всех слухах и комментариях последние лет пять). Поэтому буду говорить не про позицию и роль, а про ситуацию, когда вчерашняя недозвезда смиряется и приседает в деньгах роли и статусе, чтобы стать часть чего-то большего.

Тут как и в первом пункте два варианта: получше и помоложе. Лучше, разумеется, Пол Джордж, который именно на оклахомщине последний раз претендовал на суперзвездный статус и даже упоминался в контексте гонки за MVP. Его принято принижать вообще и конкретно в Оклахоме за тот самый «плохой бросок» Лилларда (но ведь действительно плохой !).

Но проблемы «Клипперс» вообще ни в нем: его брали как Робина, он и играет как Робин. Не его вина, что Бэтмен не прилетает, когда загорается прожектор. Если Джордж почему-то будет готов на короткий контракт (например, 2+1 с опцией команды), я бы кидал ему 45 млн в год не задумываясь. Но на то у игроков есть агенты и жены, чтобы не принимать вот таких решений.

Моложе, предсказуемо, Брэндон Ингрэм. Когда-то я в бреду предлагал отдать за него почти половину наших пиков, но сезон охладил мой пыл. При этом я не готов улюлюкать в унисон с теми, кто ругает его за свип от «Тандер». Да, он не потащил несбалансированную и просто гораздо менее талантливую команду. Потому что люди, которые могли бы ее потащить, немного в других списках.

4. Обсуждаемые

Первая новость межсезонья: «Оклахома» якобы интересуется Джарреттом Алленом (вообще, это непорядок, что последняя «н» у него тоже не удваивается!). Но любой, кто работал в редакции медиа, знает, как появляются такие новости:

Автор сидит, слышит звоночки о том, что в «Кливленде» могут быть перемены и прикидывает, у кого есть активы и нет больших. После этого ленивый автор сразу пишет заметку, а совестливый звонит знакомому агенту и спрашивает: «как думаешь, может «Оклахома» звонить по поводу Аллена?». Слышит в ответ задумчивое «ну… в общем, может, наверно» и с чувством выполненного долга публикует проверенную информацию.

В реальной жизни Аллен не может быть ответом на проблемы «Оклахомы». Чтобы он играл хотя бы по 20-25 минут за вечер, нужно починить слишком много того, что и так работает. А за 10-15 минут, ничего не починится и максимум не испортится. С другой стороны, у Аллена смешные по нынешним меркам 20 млн за сезон, поэтому «Тандер» могут рассматривать его как игрока ротации. Но учитывая цену, которую я бы заломил на месте «Кливленда», логичнее тогда смотреть в сторону условных Уокера Кесслера или Зака Коллинза (в НБА вообще берут центровых у которых ничего не удваивается в фамилии?)

Про Лаури Маркканена (вы что, сговорились?!) уже писал и ничего не изменилось: «это весело для мемов и увлекательно для NBA2K, но слишком рискованно для реальной жизни». Помог бы Лаури в серии против «Далласа»? Да не особо. Поможет в гипотетических будущих битвах йокодзун с «Денвером» или «Миннесотой»? Как бы, наоборот, не помешал.

Пока искал цитату про Маркканена просмотрел свой текст полугодичной давности и понял, что никаких новых откровений не случилось. Из более приземленных вариантов, которые я называл тогда (Келдон и Кэмерон Джонсоны, Карузо, Авдия и Микал Бриджес) все актуальны и сейчас.

В вакууме можно было бы добавить и Майза Бриджеса. Во-первых, будет смешно, если вокруг Чета и Шэя будут бегать только бриджесы, джонсоны и уильямсы. Тренер соперников орет: «играй по Уильямсу!», а пока ты сообразил по какому из, уже прилетела открытая треха из угла. Во-вторых, можно сказать, что в нашей команде сыновей маминых подруг он перевоспитается. Но слишком уж это не прести-стайл, чтобы рассматривать всерьез.

Другое дело, что никто из этих игроков (даже бруклинский Бриджес) не делает нас одномоментно и ультимативно сильнее. Поэтому нет никакого смысла переплачивать за то, что не особо решает твои проблемы. А на другой стороне провода нет особого смысла делать скидку: все знают про нашу свинью-копилку с пиками и не хотят выглядеть глупо, если продешевят.

Поэтому скучным, но основным планом остается рост за счет внутренних ресурсов. Что вообще-то максимально логично для одной из самых молодых команд в истории. И, разумеется, драфт и развитие игроков (уже выбранных или найденных на улице как Дорт и Джо). Кстати, вот идея на миллион для тех, у кого с московских времен остался телефон свеженазначенного Траджана Лэнгдона: берем в заложники выбираем Коди Уильямса повыше и шантажируем Прести сорвавшимся воссоединением братьев. Он же не робот, отдаст пик, просто чтобы все написали про «Х случаев, когда братья играли в одной команде».

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Фото: Gettyimages.ru /Joshua Gateley, Christian Petersen, Tim Nwachukwu, Jared C. Tilton