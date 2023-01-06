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35 лет назад МЧМ приехал в Москву. У нас блистал Могильный, а победили канадцы с Флери и Сакиком

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Александр Могильный Александр Могильный
Сборная Канады по хоккею Сборная Канады по хоккею
Джо Сакик Джо Сакик
Сергей Федоров Сергей Федоров
Тео Флери Тео Флери
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Первая встреча после побоища в Пьештянах.

Мы не знаем, когда в следующий раз сможем встретить Новый год за просмотром очередного чуда нашей команды. Остается только ностальгировать, и, к счастью, история турнира достаточно богата. МЧМ-2023 должен был проходить в Омске и Новосибирске и стал бы пятым на российской земле. Ранее лучшая молодежь со всего мира приезжала в Ленинград, Москву, Подольск и Уфу. И только в первом случае, в 1983 году, нашим парням удалось победить. 

А сегодня мы вспоминаем чемпионат 1988 года, который прошел в Москве. Главной его интригой была встреча сборных СССР и Канады, которые годом ранее в Пьештянах устроили массовую драку и были дисквалифицированы. МЧМ-1987 таким образом оказался первым, когда среди призеров не оказалось ни канадской, ни советской сборной. До 1987-го из 13 турниров 10 выиграла сборная СССР, два – канадцы, и один раз (в 1981-м) вклинились шведы.

Особенно злы были канадцы, которые справедливо полагали, что стали бы чемпионами, если бы не эта дисквалификация. И, отправляясь в Москву, они были твердо намерены взять свое третье золото.

Советская сборная тем более рассчитывала на победу в родных стенах, даже несмотря на то, что ее лидерам Федорову и Могильному было лишь по 18 лет. Зато оба уже успешно играли за основной состав ЦСКА.

Финны, в Пьештянах неожиданно ставшие чемпионами (впервые в своей истории), тоже привезли неплохой состав: будущая легенда «Баффало» Теппо Нумминен, один из лучших бомбардиров финской лиги Янне Оянен, Юка Сеппо, Юха Йокихарью (отец защитника «Баффало»), Харри Ахо (отец главной звезды «Каролины»).

В США подрастало поколение, вдохновленное «Чудом на льду» в Лэйк-Плейсиде, – в Москву приехали будущие лидеры американской команды Майк Модано, Джон Леклер и Джереми Реник. Всего через восемь лет они выиграют Кубок Мира.

Как обычно грозны были чехословаки – ни разу за предыдущие 14 турниров они не побеждали, но и без медалей оставались крайне редко. В их составе выделялись Здено Цигер, Франтишек Кучера, Роман Горак и 16-летний гений Роберт Райхел, лучше которого на МЧМ в этом возрасте сыграл лишь один игрок за всю историю – Уэйн Гретцки.

В общем, турнир обещал быть крайне интересным.

И первый же день принес сенсацию: главный аутсайдер, сборная Польши обыграла американцев – 4:3. Остальные фавориты подтвердили свои претензии на медали: канадцы обыграли шведов, СССР – чехословаков, а финны разгромили сборную ФРГ – 6:0.

И в следующие четыре дня стало ясно, что поражение американцев от Польши не было случайным: немцев они еще сумели победить (6:4), но дальше проигрывали вообще всем. В итоге сборная США заняла третье место с конца, лишь по дополнительным показателям избежав последнего, которое влекло вылет из элитной группы. 

Уже к Новому году, после четырех матчей, стало очевидно, что медали разыграют четыре команды – СССР, Канада, Финляндия и Чехословакия.

Сборная ЧССР к тому времени успела проиграть и нашим, и канадцам, поэтому из борьбы за золото выбыла. Но шансы на третье место еще сохраняла. А вот Финляндия оставалась в игре: уступив сборной СССР, она сыграла вничью с Канадой, так что шансы на победу еще оставались.

Главными фаворитами на тот момент были наши: четыре матча с самыми опасными соперниками – четыре победы. 1 января к игре с Канадой подходили, имея на одно очко больше. А у тех, соответственно, не оставалось выбора: или они побеждают, или теряют шансы на золото досрочно – даже в случае ничьей турнир выигрывала советская команда, поскольку впереди у нее были только две игры с аутсайдерами.

В то время МЧМ проводился по круговой системе, но СССР – Канада был настоящим золотым матчем. Он есть на ютубе, его можно посмотреть – например, вместо какой-нибудь игры МЧМ-2023. Зрелище будет точно ничуть не хуже, да и просто приятно взглянуть на совсем юных будущих легенд хоккея.

Могильный и Федоров внесли большой вклад в победы над ЧССР, Швецией, Финляндией и США, но, к сожалению, в главном матче турнира лидерам сборной СССР не удалось проявить себя – с канадцами они очков не набрали.

Советская сборная по итогам МЧМ забросила больше всех шайб, имела лучшую разницу забитых-пропущенных, но в итоговой таблице одно очко уступила канадцам – второе место.

Финны обыграли чехословаков, завоевали бронзу и, таким образом, второй раз подряд выиграли медали.

«Молодежная сборная 1988 года до сих пор занимает особое место в сердцах многих канадцев, – пишет TSN. – Не только благодаря своей скорости, стилю и безумному энтузиазму, но и за то, что отомстила за позор 1987 года. Многие до сих пор считают, что, если бы Канада не была дисквалифицирована годом ранее, команда 1988 года праздновала бы первый в истории золотой дубль».

Серебро сборной СССР для домашнего турнира, конечно, выглядит обидно. Но, изучая состав,  скорее, можно удивиться, почему они были так хороши и даже канадцам не уступали – не по счету, но по игре. Не считая двух будущих суперзвезд Федорова и Могильного, серьезную карьеру в НХЛ из того состава сделали только Валерий Зелепукин и Дмитрий Христич. А многие и на внутреннем уровне заметными игроками не стали.

Но и у чемпионов герои были неожиданные. В то время как за канадцев выступали Джо Сакик, Теорен Флери, Тревор Линден, Марк Рекки, Адам Грэйвс, Эрик Дежарден, лучшим бомбардиром стал защитник Грег Хогуд. Больше всех пострадав в Пьештянах (Владимир Константинов сломал ему нос), он сполна отыгрался в Москве и вошел в символическую сборную турнира. Хотя МЧМ-1988, наверное, был пиком его карьеры – в НХЛ он играл очень нестабильно и провел всего 474 матча.

Вторым бомбардиром канадцев наравне с Флери стал Роб Браун, которого тоже сразу не вспомнишь. Но в начале карьеры он блистал в компании с Марио Лемье: в сезоне-1988/89 он набрал 115 очков в 68 играх. Но без Марио он очень быстро затух.

Лучшему голкиперу турнира Джимми Уэйту прочили большое будущее, но не вышло: в «Чикаго» ему пришлось бороться за за место в воротах с Эдом Белфором и Домиником Гашеком.Так что играл он очень мало и, в основном, в фарм-клубах. Зато сейчас Джимми успешно тренирует вратарей в том же «Чикаго» и выиграл с ними Кубок Стэнли-2015.

У остальных звезд МЧМ-1988 карьера сложилась успешнее.

Лучший защитник чемпионата Теппо Нумминен провел 1372 матча в НХЛ (второе место среди всех финских хоккеистов после Селянне) и был хребтом самого успешного поколения финского хоккея: две серебряные медали ОИ (1988 и 2006), бронзовая олимпийская медаль (1998) и серебро Кубка мира-2004. По набранным очкам в НХЛ (637) занимает первое место среди всех финских защитников и шестое среди всех финских игроков вообще.

Сергей Федоров с 12 очками стал четвертым бомбардиром турнира, а Александр Могильный – первым с 18. Этот результат и сейчас входит в десятку лучших за всю историю МЧМ. Уже следующий сезон Могильный начал в НХЛ, сбежав из ЦСКА, а еще через год в Северную Америку убежал и Федоров.

Но это уже совсем другая увлекательная история.

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Фото: РИА Новости/Фред Гринберг, Дмитрий Донской

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Могильный -Федоров-Сидоров!
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