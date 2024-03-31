«Я увидела дырку на юбке и растерялась». Опасный конфуз на чемпионате мира

На фигурном ЧМ не обошлось без инцидента с костюмами: итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри подвело платье партнерши, и это чуть не стоило им медали.

На последней минуте проката фигуристы думали не о том, как эффектно закончить программу, а о том, как устоять на ногах. Эмоций финалу это, конечно, добавило – но не тех, которые задумывались изначально.

Неприятность случилась на финальном слайдинге – элементе, в котором партнеры скользят по льду на коленях. Видео открывается ровно с этого момента (но если вдруг нет, отмотайте на 4:15).

При развороте Шарлен запуталась в платье, юбка зацепилась за лезвие – и со льда партнерша встала, уже «пойманная» на зубец собственного конька.

На замедленном повторе хорошо видно, как ткань натягивается и оборачивается вокруг ботинка Шарлен. Она сначала сделала дополнительный шаг, чтобы выпутаться, но не получилось.

«Я увидела дырку на юбке и немного растерялась – не понимала, надо ли стараться отцепить ткань от конька. Но потом сказала себе: «Ок, что я могу поделать? Надо докататься так – сделаю вид, что все в порядке». Я чувствовала, что Марко готов меня страховать, и последнюю поддержку мы сделали аккуратнее, чем обычно», – вспомнила Шарлен в разговоре со Sports.

Марко тоже понервничал:

«Я испугался – думал только о том, что должен подстраховать Шарлен и поймать, если она начнет падать. В тот момент не было ясно, как сильно ткань намоталась на лезвие. Так что я был готов ко всему – наверное, поэтому наша последняя поддержка вышла не такой расслабленной, хаха. Но к счастью, это случилось в самом конце проката, и нам надо было продержаться всего секунд 20. Слава богу, все закончилось хорошо. В конце концов, мы не упали – и это главное».

Стационарная поддержка – финал произвольной программы итальянцев. Настоящее везение, что после нее в постановке нет ни шагов, ни других элементов: натянувшаяся ткань явно мешала свободным движениям партнерши.

В трансляции ISU комментатор Марк Ханретти описывал происходящее с почти футбольной интонацией: «О боже, ее платье, платье! Очень опасно! Осталось немного, он должен ее спасти!»

Когда музыка прекратилась, Шарлен наконец отцепила юбку от зубца...

...а Марко с облегчением обнял партнершу: больших проблем удалось избежать.

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После награждения итальянские фигуристы продемонстрировали Sports тот самый разрез на платье. Но по настроению бронзовых призеров чемпионата мира было видно, что инцидент их нисколько не расстроил.

«Мы понимали, что бороться в Монреале с местными парами будет очень тяжело, поэтому с самого начала знали, что любая медаль будет для нас успехом. Если бы до чемпионата мира нам предложили бронзовую медаль – но с гарантией, мы бы радостно согласились», – объяснил Марко.

Судьи заметили конфуз с юбкой: стационарная поддержка итальянцев впервые в сезоне получила лишь второй уровень (до этого оценивали на четвертый). Но 1,5 балла, которые на этом потеряли Гиньяр-Фаббри, не помогли бы в погоне за серебром – от канадцев Гиллес-Пуарье их отделили больше трех баллов.

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Куда драматичнее конфуз с платьем вышел в Пхенчхане-2018 для французской пары Габриэла Пападакис-Гийом Сизерон: отлетевшая застежка на костюме партнерши в ритм-танце, по некоторым подсчетам, стоила олимпийского золота.

Габриэла рассказывала, что нормально катать программу после произошедшего не могла, и понимала, что наверняка потеряла на этом в оценках.

Так что перед домашними Играми в Милане-2026 Шарлен Гиньяр проверит платье много раз.

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Фото: Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis; Raniero Corbelletti/Global Look Press