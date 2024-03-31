«Я увидела дырку на юбке и растерялась». Опасный конфуз на чемпионате мира
На фигурном ЧМ не обошлось без инцидента с костюмами: итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри подвело платье партнерши, и это чуть не стоило им медали.
На последней минуте проката фигуристы думали не о том, как эффектно закончить программу, а о том, как устоять на ногах. Эмоций финалу это, конечно, добавило – но не тех, которые задумывались изначально.
Неприятность случилась на финальном слайдинге – элементе, в котором партнеры скользят по льду на коленях. Видео открывается ровно с этого момента (но если вдруг нет, отмотайте на 4:15).
При развороте Шарлен запуталась в платье, юбка зацепилась за лезвие – и со льда партнерша встала, уже «пойманная» на зубец собственного конька.
На замедленном повторе хорошо видно, как ткань натягивается и оборачивается вокруг ботинка Шарлен. Она сначала сделала дополнительный шаг, чтобы выпутаться, но не получилось.
«Я увидела дырку на юбке и немного растерялась – не понимала, надо ли стараться отцепить ткань от конька. Но потом сказала себе: «Ок, что я могу поделать? Надо докататься так – сделаю вид, что все в порядке». Я чувствовала, что Марко готов меня страховать, и последнюю поддержку мы сделали аккуратнее, чем обычно», – вспомнила Шарлен в разговоре со Sports.
Марко тоже понервничал:
«Я испугался – думал только о том, что должен подстраховать Шарлен и поймать, если она начнет падать. В тот момент не было ясно, как сильно ткань намоталась на лезвие. Так что я был готов ко всему – наверное, поэтому наша последняя поддержка вышла не такой расслабленной, хаха. Но к счастью, это случилось в самом конце проката, и нам надо было продержаться всего секунд 20. Слава богу, все закончилось хорошо. В конце концов, мы не упали – и это главное».
Стационарная поддержка – финал произвольной программы итальянцев. Настоящее везение, что после нее в постановке нет ни шагов, ни других элементов: натянувшаяся ткань явно мешала свободным движениям партнерши.
В трансляции ISU комментатор Марк Ханретти описывал происходящее с почти футбольной интонацией: «О боже, ее платье, платье! Очень опасно! Осталось немного, он должен ее спасти!»
Когда музыка прекратилась, Шарлен наконец отцепила юбку от зубца...
...а Марко с облегчением обнял партнершу: больших проблем удалось избежать.
После награждения итальянские фигуристы продемонстрировали Sports тот самый разрез на платье. Но по настроению бронзовых призеров чемпионата мира было видно, что инцидент их нисколько не расстроил.
«Мы понимали, что бороться в Монреале с местными парами будет очень тяжело, поэтому с самого начала знали, что любая медаль будет для нас успехом. Если бы до чемпионата мира нам предложили бронзовую медаль – но с гарантией, мы бы радостно согласились», – объяснил Марко.
Судьи заметили конфуз с юбкой: стационарная поддержка итальянцев впервые в сезоне получила лишь второй уровень (до этого оценивали на четвертый). Но 1,5 балла, которые на этом потеряли Гиньяр-Фаббри, не помогли бы в погоне за серебром – от канадцев Гиллес-Пуарье их отделили больше трех баллов.
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Куда драматичнее конфуз с платьем вышел в Пхенчхане-2018 для французской пары Габриэла Пападакис-Гийом Сизерон: отлетевшая застежка на костюме партнерши в ритм-танце, по некоторым подсчетам, стоила олимпийского золота.
Габриэла рассказывала, что нормально катать программу после произошедшего не могла, и понимала, что наверняка потеряла на этом в оценках.
Так что перед домашними Играми в Милане-2026 Шарлен Гиньяр проверит платье много раз.
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Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis; Raniero Corbelletti/Global Look Press
Еще бывает жалко партнеров-мужчин, когда у девушек волосы уложены в "конский" хвост, и этот хвост в поддержках и поворотах так может отхлестать по лицу, что парень еле стоИт после такой "порки".
А итальянцы молодцы, что с юмором отнеслись к неприятной ситуации. Взгляд Шарлен на последнем фото бесценен )))