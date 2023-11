Психоделика Pink Floyd и сюрреализм Сальвадора Дали сошлись на льду: магический номер в фигурке

Произвольный танец американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса обсуждают с первого же проката.

Необычную хореографию и костюмы с цитатой из Сальвадора Дали сразу оценили зрители и судьи. Дуэт выиграл оба своих этапа Гран-при – в США в октябре и в эти выходные в Финляндии.

● Хотя после победы на мартовском ЧМ американцев почти отправили на пенсию – они катаются вместе 13 лет, и титул казался логичным финалом карьеры. Но Чок и Бейтс остались, и, кажется, новый танец поможет им в пути за вторым золотом подряд.

То, что Мэдисон и Эван никуда не уходят, стало известно случайно. Весной фанаты заметили, что Чок добавила в аккаунт на музыкальном сервисе Spotify папку «Произвольный танец – Pink Floyd». Так выяснилось, что чемпионы мира не только начали работу над новыми программами, но и определились с музыкой.

Чок рассказала Sports.ru, что такой утечки они, конечно, не планировали, но расстроились не сильно.

«Было весело. Мне написала Мэдисон Хаббелл: «В общем, все уже знают, что вы катаетесь под Pink Floyd, у тебя, оказывается, открытый аккаунт в Spotify». А я вообще не представляла, как это все устроено. Так что нам оставалось только посмеяться».

● Кататься под Pink Floyd дуэт хотел еще в прошлом сезоне, но тренеры отговорили. На кону стоял титул чемпионов мира, и музыка показалась штабу монреальской академии слишком психоделической.

Тренер Патрис Лозон объяснил:

«Да, они предложили обыграть тему времени под Pink Floyd. Но в нашей группе на тот момент уже была поставлена программа с похожей концепцией – для литовцев Эллисон Рид и Шаулюса Амбрулевичуса. Но главное, я не был уверен, выстрелит ли такая непростая музыка на льду, а сезон для Мэди и Эвана был очень важным.

А в этом году я вдруг услышал песню Time по радио и решил переслушать весь альбом Dark side of the moon. Сейчас как раз отмечают 50 лет с его выхода, музыканты даже заново свели все треки. В общем, мало того, что я вновь влюбился в этот легендарный альбом, так я еще понял, сколько музыки из него никогда не использовалось на льду!

Да, конечно, под Pink Floyd катались и Виртью-Моир, и Пападакис-Сизерон, но я нашел композиции, которые до нас не брал никто. Мы точно не хотели повторяться».

● Психоделику от Pink Floyd отлично дополнили сюрреалистические образы Сальвадора Дали. Идея перенести на ткань «утекающие часы» принадлежит Чок, она в дуэте главная по костюмам.

«После того, как мы выбрали музыку, я сразу подумала про Дали. Эту картину часто называют «Мягкие часы» и «Ускользающее время» – идеальный образ для нашей музыки! Я хотела передать ощущение времени, но не жесткого тайминга, а гибкого и подвластного нам».

● Платье Чок – искривленный циферблат, струящийся по телу. Цветовую гамму тоже приблизили к образам с картины: выбрали белую ткань с бронзовым обрамлением.

По всей длине рукавов акцентно вышиты длинные черные стрелки, делая образ Чок буквальным. Мэдисон говорит, что влюблена в это платье и другой вариант не рассматривает. В прошлом сезоне, правда, она меняла платье для произвольного танца трижды, поэтому гарантий тут никаких.

Костюм Эвана Бейтса тоже не так прост, как может показаться сначала.

Лаконичный черный топ украшает белая полоса вдоль правой руки. Можно было бы подумать, что это тоже часовая стрелка – как у партнерши. Но будущий дизайнер костюмов Чок (именно этим она планирует заниматься после спортивной карьеры) мыслит не так банально.

«Это линия жизни. Белая, яркая, длинная. Россыпь золотых стразов на ней – лучшие моменты, которые ты запоминаешь и несешь в себе. А черный фон – это жизнь после, то, что всех нас ждет потом. Конечно, каждый может додумать свое прочтение, но я увидела это так».

● Летом пара специально поехала в Нью-Йорк, чтобы сходить в Музей современного искусства, где висит «Постоянство памяти» (так правильно называется картина). Эван Бейтс вспоминает, какое сильное впечатление она произвела на него.

«Я был удивлен, насколько это небольшая картина. Но в ней столько смысла, столько идей. Эти утекающие часы ведь очень известны, ты можешь и не знать, что их нарисовал Дали, но хоть раз эти циферблаты видел каждый. Я надолго завис в зале, все стоял и рассматривал картину, она меня долго не отпускала».

● Дали вдохновил и Мари-Франс Дюбрей – необычную хореографию для программы придумала она.

В первой половине у фигуристов много резких, линейных движений – напоминающих ход стрелок часов. К середине программы напряжение нарастает, и потом хореография меняется: линии становятся мягкими и обтекаемыми, от обилия плавных движений вкупе с утекающими часами на платье Чок даже начинает немного укачивать.

Но сделано это специально, Бейтс объясняет, что две части танца объединяет одна идея.

«Сначала мы катаем очень монотонно, потому что хотим показать, как в современном обществе люди стали рабами времени. Но потом у меня будто бы получается повернуть время вспять, вырваться из его клетки и стать свободным. Поэтому вторая половина танца – совсем другая, открытая и плавная».

Запоминающаяся стартовая поза тоже символична. Задумка в том, чтобы показать, как сегодня время давит на людей. Автор идеи – Мари-Франс, но за техническое исполнение отвечал сам Бейтс. Далась фигуристам она не сразу: такое положение сложно удерживать людям с разным весом, поэтому работу над началом программы американцы вспоминают с шутками.

«Да уж, с этим пришлось попотеть. Первые дни было очень сложно, я помню, что когда получалось зафиксировать это положение, кричал на весь каток: «Я готов, включайте музыку, пока я не свалился!», – смеется Бейтс.

● Слова песен, конечно, тоже выбраны не случайно. Эван говорит, что они просили Хьюго Шуинара – главного по музыке в монреальской академии – склеить музыкальные фрагменты так, чтобы не потерялся смысл, изначально заложенный Pink Floyd.

«Мы хотим показать, как важно не разбрасываться временем. Мы все время куда-то спешим, летим, забываем, что иногда надо остановиться и посмотреть вокруг. За этой вечной спешкой проходит жизнь, а мы хотим напомнить, как важно наслаждаться каждой минутой, которая нам дана. А то ведь глазом не успеешь моргнуть – и действительно пронеслось 10 лет жизни».

У Pink Floyd (эти слова звучат в первой половине танца) ровно про это.

And then one day you find ten years have got behind you

No one told you when to run, you missed the starting gun

The time is gone, the song is over, thought I’d something more to say

«И вот однажды ты поймешь, что прошло десять лет,

А тебе никто не сказал, что твой забег уже стартовал.

Время ушло, песня закончилась, а я надеялся, что успею сказать больше»

Кажется, Бейтс говорит уже не про новую программу, а про собственную карьеру. 4 Олимпиады, почти 20 лет на главных стартах – на следующих Играх ему будет 37. Время если не уходить, то философствовать.

«Чем старше ты становишься, тем быстрее летит время. Мы очень остро это чувствуем сейчас – как фигуристы в первую очередь. Мы понимаем, как мало нам осталось кататься, поэтому ценим каждую минуту на льду. Нам повезло: у нас получилась долгая карьера. Каждый следующий сезон мы принимаем с огромной благодарностью себе и друг другу.

Надо катать новое, нельзя повторяться – иначе зачем оставаться в спорте? Да, это риск, и кому-то наша программа может не понравиться. Но с этим танцем мы, кажется, попали в десятку».

Так ли это – увидим через две с лишним недели в Пекине. Финал Гран-При Мэдисон Чок и Эван Бейтс пока не выигрывали.

Фото: Kalle Parkkinen, Yohei Osada/Global Look Press; AFP/BLANCHOT PHILIPPE