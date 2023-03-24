Всем лутц!
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На чемпионате мира со льда поднимается пар! Фигуристы говорят, что катают как в сауне

чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
Фигурное катание Фигурное катание

Непривычная картинка в трансляциях чемпионата мира по фигурному катанию: на крупных планах с прокатов видно, как со льда поднимается пар! Иногда даже с завихрениями.

Что случилось – и все ли в порядке с катком на главном турнире года? 

Дело в том, что на стадионе в Сайтаме (пригород Токио) рекордно жарко: публика сидит в футболках, а спортсмены совсем не торопятся надевать куртки после прокатов.

На трибунах температура еще терпимая – просто непривычная для соревнований по фигурному катанию. Обычно зрители одеваются на каток тепло, не редкость и термос с горячим чаем или плед. Но в Сайтаме в зале – не меньше 25 градусов, газировка со льдом в перерывах пользуется особым спросом. 

Куда тяжелее приходится спортсменам. Все они, выходя в микст-зону (где дают первые интервью после выступлений), говорят, что так жарко им не было еще ни на одних соревнованиях – с некоторых фигуристов пот в прямом смысле течет рекой. Поэтому многие теперь выходят к журналистам с полотенцами – чтобы привести себя в порядок перед телевизионными интервью.

Хуже всего дела обстоят в подтрибунных помещениях, откуда фигуристам надо подниматься к выходу на лед. Оттуда ведет небольшая лестница – ступенек 10, не больше, но, по словам спортсменов и тренеров, пока поднимаешься по ней, будто бьет тепловая волна.

Танцоры после ритм-танца уверяли, что разница температур в начале и конце этой лестницы – градусов 8! У выхода на лед тепла добавляют и софиты – потому некоторые тренеры даже держат наготове пакетики со льдом, чтоб помочь спортсменам не перегреться. Сауна – самое частое сравнение, которое от них слышишь.

Такая рекордная температура и стала причиной необычной телекартинки – некоторые фигуристы катаются будто на шоу, со спецэффектами от дым-машины. 

К счастью, на качество покрытия никто не жалуется – лед не подтаивает, луж на нем нет. Разве что он немного мягче обычного, но фигуристам, по их словам, это не мешает.

А вот разбивается такой лед гораздо быстрее – фигуристы, которые выступают через час-полтора от заливки, говорят, что кататься уже довольно тяжело. Привлекательность последнего стартового номера в группе при таких вводных сильно падает. 

Да, сейчас в Сайтаме и правда летняя погода – на улице 26 градусов. Конец марта в Японии выдался необычайно теплым, но то, что такая же температура будет и внутри арены, где помимо двух катков есть еще и система кондиционирования – не ожидал никто.

Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon; кадры трансляции Okko

2 комментария

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Denkaaaa
мда,ну все как обычно. теория прелесть,а вот исполнение подкачало
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Manukello
Бездарные. Не могут ни организовать, ни провести. В россии такой лажи не было. И трансляция их японская полное г. Первый канал у нас куда лучше всё показывает. Ракурснее, динамичнее
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