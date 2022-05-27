Маскот «Факела» бобер Фаворит – супергерой 2000-х: говорил голосом Ельцина, пел частушки и чуть не спустился с вертолета

От редакции: вы в блоге «Воспитанник Sports.ru», где регулярно публикуют душевные подборки футбола за пределами топ-лиг и рассказывают оригинальные истории. Вот одна из них – про удивительного маскота «Факела».

Вот уже 23 года воронежский футбол невозможно представить без харизматичного персонажа, которого знают и любят все болельщики. Это талисман «Факела» – бобер Фаворит – один из первых в истории российского футбола клубных маскотов (появился в одно время с маскотом питерского «Зенита» – Львом). Главная загадка: почему бобер, ведь он — не символ города? Есть мнение, что из-за бобрового заповедника, расположенного в Воронежской области.

За эти годы Фаворит пережил не одну реинкарнацию – его сущность менялась вместе с теми, кто надевал «шкуру» знаменитого маскота. Бобр приходит на воронежское телевидение, ведет аккаунт в Инстаграм и Вконтакте, появляется на официальных мероприятиях, навещает школы и интернаты.

Создателями образа стали пресс-атташе «Факела» Владислав Семенов, актер Воронежского театра кукол Александр Чувардин и художник Радислав Знатков, набросавший первый эскиз талисмана.

Александр Чувардин – бывший моряк и профессиональный актер, обожающий авантюры. Играл Петра I так, что люди на улице крестились

Началось все с того, что болельщик «Факела» Валерий «Пожарник» Кустов принес журнал с талисманами футбольных клубов мира. Знатков быстренько его пролистал и накидал эскиз. Костюм маскоту сделала бутафор Воронежского театра кукол Раиса Маркова, кропотливо шившая его по ночам под параметры Чувардина.

Александр Чувардин – помимо того, что профессиональный актер, еще и бывший моряк, совершивший два кругосветных путешествия и побывавший в трех океанах и 12 морях.

После трех лет армейской службы на флоте, в 1976 году, 22-летний Александр вернулся в родной Воронеж, где устроился работать на Воронежский авиационный завод. Женился, стал отцом, но работа на заводе особого удовольствия не доставляла.

Друзья посоветовали Александру поступить в Воронежский институт искусств. Для 28-летнего Чувадина поступление стало настоящей преградой – ведь в институт набирали только до 25 лет. На вступительных экзаменах он произвел настоящий фурор: бесподобно танцевал и душевно пел романсы, чем покорил приемную комиссию, и его зачислил в порядке исключения. Так он стал студентом и старостой курса.

На протяжении двух курсов Александр в качестве молодого актера и монтировщика сцены откатал с драмтеатром. Потом Чувардину пришлось оставить институт, потому что не было денег, чтобы прокормить семью. В 1984 году друзья пригласили его в только что открывшийся театр кукол «Шут», где он отслужил 16 лет.

В свободное от работы время он шабашил в роли ведущего на свадьбах, корпаратах и городских праздниках. Рассказывают, что однажды для рекламной компании его так хорошо загримировали под образ Петра I, что вышедший на улицу «царь» встретил женщину, которая перекрестилась и с криками: «Господи, Царица небесная, воскрес!» – приняла его за воскресшего императора.

Как-то в театр пришел человек из Центрального стадиона профсоюзов и сказал, что уже пожилой и ему трудно исполнять роль тогдашнего маскота. Ему ответили, что есть вон Чувардин. Александр был далек от футбола, но его не пришлось уговаривать. Обожающий авантюры актер без раздумий согласился.

Бобер Фаворит – первый в стране говорящий талисман, который должен был спускаться по веревочной лестнице с вертолета, но руководство не пошло на риск

На рубеже девяностых и двухтысячных воронежский «Факел» раздавал моду в создании околофутбольных шоу – конкурсы для болельщиков, шоу байкеров и парашютистов, салюты после побед.

Впервые Фаворита представили воронежской публике 11 апреля 1999 года перед первым домашним матчем «Факела» против «Спартака» (Орехово-Зуево). Первое знакомство планировалось эффектным: появляется над стадионом вертолет, выбрасывается веревочная лестница и бобер Фаворит спускается по ней.

Александр был готов на такой рисковый шаг, но руководство отказалось от этой идеи из соображений безопасности. Одна лишь голова ростовой куклы весила 6 кг и могла стать своеобразным парусом, при котором воздушным потоком актера могло сорвать вниз. Поэтому обошлось без помпезности.

После первого появления артист понял, что молча выходить на стадион не интересно. А как говорить через маску, когда на стадионе 25 тысяч человек? Выход был найден – к костюму прикрепили радиомикрофон, за купленные в то время космические 500 долларов. Обеспечить диалог бобра Фаворита и зрителей было непросто – колонки на стадионе необходимо было установить таким образом, чтобы они не создавали эха. Несмотря на технические сложности, Бобер заговорил, став первым в стране говорящим талисманом.

Фирменная походка в легкую вразвалочку, голос с ельцинским акцентом, смешные жесты, когда он, проходя мимо фанатов соперника, чуть приподнимал хвост, – все это сводило трибуны с ума. Фаворит разгонял по стадиону «волну», смешил болельщиков шутками-прибаутками и даже пел частушки. На восточной трибуне часто заряжали кричалку-вопрос: «Бобер, бобриху пер?»

Имя артиста, находившегося в ростовой кукле, тщательно скрывали. Это только добавляло талисману популярности – не было ни одного СМИ, которое не хотело бы сделать с ним интервью. Тайну раскрыли в конце последней игры 1999 года, когда «Факел» дома обыграл астраханский «Волгарь» и завоевал путевку в Высшую лигу. Фотографируясь с командой, Чувардин впервые снял голову бобра, после чего болельщики сошли с ума от радости и понесли актера на руках от стадиона «Труд» до кафе «Баскин Робинс» на проспекте Революции, где уже был накрыт стол.

Бобра отстранили на матч против московского «Спартака» и на стадионе произошла трагедия с участием байкеров

В 2001-м перед домашней игрой с московским «Спартаком» руководство отстранило Фаворита от выхода, без объяснения причин. Александр купил себе по спекулятивной цене билет, хотя мог пройти на стадион бесплатно, но сделал это специально. Он сидел на центральной трибуне. В тот день на забитом до отказа Центральном стадионе профсоюзов (посмотреть на игру собралось 28 тыс. человек) проходило шоу мотоциклистов-байкеров.

Одним из трюков шоу был конкурс, суть которого заключалась в том, что байкеры соревновались, кто быстрее и дальше проедет на заднем колесе мотоцикла. Последняя попытка 32-летнего мотоциклиста Сергея Куксова стала роковой. Он не удержал мотоцикл и на скорости свыше 100 км/ч врезался в бетонное ограждение и в людей, собравшихся вокруг него. На месте погибла 51-летняя работница стадиона. Затем в больнице скончался и сам байкер. Еще двое человек (женщина и ребенок) были отправлены в реанимацию, и еще один человек получил менее тяжелые травмы.

После того инцидента Чувардин перестал общаться с руководством «Факела». Кому-то в разговорах он тогда сказал: «Вот меня ни за что убрали, 10 лет «Факела» не будет ни в высшей лиге, нигде». Так оно и произошло. Когда футболисты играли плохо, Чувардин в порыве писал им песни о том, что нельзя так играть, что нужно биться за свой город.

После ухода Чувардина Фаворит замолчал, но в костюме появился маленький вентилятор в голове

Александр заводил трибуны на протяжении 10 лет, но даже когда уже не был «бобром», то приходил на матчи как обычный болельщик. В одной из игр «Факел» никак не мог забить гол, и по трибуне, где он сидел, пошла «волна». Болельщики кричали: «Санек, иди на поле!». Чувардин немного помялся, но спрыгнул с восточной трибуны и, размахивая флагом «Факела», побежал по кромке поля вдоль трибун к стоявшей на стадионе конструкции-вышке. За ним погнались полицейские. Он успел добежать и взобраться с флагом на высоту. Стадион ликовал, а «Факел» забил долгожданный гол и победил.

Летом 2012 года жизнь Александра резко изменилась. Он попал в больницу – оторвался тромб. Чтобы спасти пациента, врачам пришлось ампутировать ногу. Через 6 лет, 9 июля, Александра Чувардина не стало.

Какое-то время в середине двухтысячных бобра Фаворита на стадионе не было. В 2011 году талисман вернулся на домашнюю арену клуба, но роль маскота клуба примерил уже другой профессиональный актер. К сожалению, новому Бобру пришлось замолчать. Из-за того, что внутри костюма постоянно что-то случалось то с радиомикрофоном, то с аккумулятором – пропадал звук. Это всех напрягало, и руководство решило: на стадионе должен быть отдельно ведущий и отдельно Бобер.

«Была одна история с болельщиком, который как-то попросил закурить – тогда еще можно было, кажется, во второй лиге играли. Я ему пообещал после перерыва принести и угостил сигаретой. Это повторилось на следующем матче, а позже стало некоей традицией. Он постоянно ждал меня на одном месте трибуны Восток, и я перед вторым таймом давал ему закурить. Потом он пропал куда-то», – вспоминал новый актер.

А в 2019 году Фаворит пережил последнюю реинкарнацию: сменил шубку и продолжил радовать болельщиков с новым клубным флагом в лапках. Новая голова весит около 4 кг, все остальное где-то 5 кг (если не намокло под дождем). Внутри костюма всегда +10 градусов. То есть, если на улице +30, то в костюме +40. В голове появился маленький вентилятор, но он не сильно выручает уже третьего или четвертого по счету актера.

Кто он, конечно, останется тайной.

Фото: riavrn.ru/Михаил Кирьянов; fakelfc.ru

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